Cycloon Freddy heeft zondag het centrum van Mozambique geteisterd nadat hij voor de tweede keer in een maand tijd aan land kwam en records brak voor de duur en kracht van tropische stormen op het zuidelijk halfrond.

Communicatie en elektriciteitsvoorziening in het stormgebied zijn onderbroken, dus de omvang van de schade en het aantal slachtoffers waren niet duidelijk.

Meer dan 171.000 mensen werden getroffen nadat de cycloon vorige maand door het zuiden van Mozambique raasde, waarbij 27 mensen om het leven kwamen in Mozambique en Madagaskar. Volgens het VN-Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken (OCHA) lopen dit keer meer dan een half miljoen mensen het risico getroffen te worden in Mozambique.

UNICEF zei in een verklaring dat Freddy aan land kwam met aanhoudende winden van bijna 150 kilometer per uur (93 mijl per uur), waarbij hij “ernstige schade aanrichtte en kinderen en gezinnen afsneed van kritieke diensten”. Na het passeren van de havenstad Quelimane, zette de storm landinwaarts richting de zuidpunt van het naburige Malawi, zo bleek uit satellietgegevens.

Het nationale energiebedrijf Electricidade de Moçambique zei echter dat halverwege de middag de elektriciteit in de meeste gebieden was hersteld, met uitzondering van Milange, Lugela, Maganja da Costa, Namanjavira en delen van de stad Mocuba.

“De wind was erg sterk tot diep in de nacht… Er is veel verwoesting, bomen zijn omgevallen, daken zijn eraf geblazen”, vertelde Guy Taylor, de UNICEF-chef voor belangenbehartiging, communicatie en partnerschappen voor Mozambique, via de satelliettelefoon vanuit Quelimane aan Reuters. Hij had nog geen woord over slachtoffers of aantallen ontheemden.

“Het is potentieel een ramp van grote omvang en er zal extra steun nodig zijn”, zei Taylor, eraan toevoegend dat er zware regenval bleef vallen.

In Malawi bereidden de autoriteiten zich voor dat de cycloon tegen de avond langs de zuidpunt van het geheel door land omgeven land zou passeren, met hevige regenval en overstromingen tot gevolg, aldus de afdeling meteorologische hulpbronnen en klimaatverandering in een verklaring.

Freddy ontwikkelde zich op 6 februari voor de noordwestkust van Australië, voordat hij duizenden kilometers over de Zuid-Indische Oceaan naar Zuidoost-Afrika trok en onderweg de eilanden Mauritius en La Réunion trof.

De storm trof op 21 februari de oostkust van Madagaskar voordat hij een paar dagen later Mozambique binnendrong, met hevige regenval, vernietigende winden en overstromingen tot gevolg die huizen hebben verwoest en bijna 2 miljoen mensen hebben getroffen.

Vervolgens maakte het een lus terug naar het Kanaal van Mozambique, haalde energie uit het warme water en zette koers naar de zuidwestkust van Madagaskar.