Zware wind en regen hebben zaterdag de oostelijke delen van Mozambique geteisterd toen de tropische cycloon Freddy voor de tweede keer in twee weken tijd aan land kwam in het Zuid-Afrikaanse land.

Overstromingsrisico’s in verschillende regio’s

“Freddy kwam aan land in Mozambique in het Quelimane-district, in de provincie Zambezia, als een tropische cycloon”, zei het VN-Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken (OCHA) in een verklaring.

Het zei ook dat er een hoog overstromingsrisico was in Zambezia en de naburige provincie Nampula om een ​​hoog overstromingsrisico te lopen, en zei dat de waterstanden in verschillende stroomgebieden al boven de alarmniveaus waren.

“Er is al een behoorlijke overstroming”, zei Guy Taylor, woordvoerder van het VN-kinderbureau UNICEF, eerder op zaterdag tegen persbureau AFP uit Quelimane. “We zagen mensen met water in hun huizen, door kniediep water waden. En dat is alleen met dit eerste beetje regen.”

Het land was al aan het bijkomen van de overstromingen van vorige maand bij Freddy’s eerste pas en vecht sinds september om een ​​cholera-uitbraak in te dammen. Cholera wordt over het algemeen overgedragen via de consumptie van besmet voedsel of water.

Het door de VN en de EU geleide rampenwaarschuwingssysteem heeft een rood alarm afgegeven dat aangeeft dat ongeveer 2,3 miljoen mensen kunnen worden getroffen.

Tweede doortocht over Mozambique voor langdurige storm

Freddy is op weg om de langstdurende cycloon ooit te worden, nadat hij een lustraject heeft gevolgd dat volgens meteorologen zeldzaam is.

Het stak de hele Zuid-Indische Oceaan over en beukte Madagaskar vanaf 21 februari, stak vervolgens het eiland over om op 24 februari Mozambique te bereiken. Freddy ging toen terug naar Madagaskar voordat hij opnieuw naar Mozambique trok.

Volgens Carl Schreck van de Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration is Freddy op dit moment pas de derde grote storm waarvan bekend is dat deze meer dan 22 dagen heeft geduurd. Orkaan John in 1994 en een naamloze Atlantische orkaan in 1899 zijn de andere twee.

Cycloon Freddy is de derde grote storm waarvan bekend is dat deze meer dan 22 dagen heeft geduurd

Het Franse weerbureau Meteo-France zei dat het onwaarschijnlijk is dat de cycloon de komende week boven land zal verzwakken en dat de kans groot is dat hij weer de zee in zal gaan. Met een aanlanding in Mozambique met maximale snelheden van 155 kilometer per uur (iets minder dan 100 mijl per uur), waarschuwde Meteo-France dat “destructieve en verwoestende” winden en “gevaarlijke zeeën en zware regenval” kunnen leiden tot aardverschuivingen.

Freddy’s eerste tocht over Zuidoost-Afrika vorige maand beschadigde ongeveer 28.000 huizen en trof ongeveer 166.000 mensen. Aangenomen wordt dat de storm ten minste 27 tot 10 mensen heeft gedood in Mozambique en 17 in Madagaskar.

mk/msh (AFP, AP)