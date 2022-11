Cyber ​​Monday Sonos Deals: Spare bis zu 20 % auf Lautsprecher, Soundbars und mehr

Wir beklagten die Mangel an Rabatten auf den leistungsstarken und eleganten Sonos-Lautsprechern – von denen einige es sind unsere Favoriten im Moment. Jemand bei Sonos muss zugehört haben, denn das Unternehmen hat ausgewählte Redner für seine Black Friday-Veranstaltung rabattiert. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie am Black Friday keine Ersparnisse eingelöst haben. Sonos ist für Sie da. Bei einigen der besten können Sie immer noch bis zu 20 % sparen Sprecher und Soundbars verfügbar im Jahr 2022 im Rahmen der Cybermontag Verkauf findet jetzt statt. Denken Sie daran, dass dieses Angebot am endet Cybermontag, 28. November um 23:59 Uhr PSTwenn Sie also von diesen Rabatten profitieren möchten, stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Bestellung vorher aufgeben.

Sonos-Lautsprecher sind nicht die günstigsten auf dem Markt, aber dank dieser Black Friday-Angebote können Sie jetzt einen für weniger in die Hände bekommen. Einige der bemerkenswertesten Angebote im Moment:

(sparen Sie $44): Wenn Sie auf der Suche nach einem einfachen und leistungsstarken kabellosen Lautsprecher zum Musikhören zu Hause sind, greifen Sie zum im Angebot für 175 $, wodurch Sie 44 $ gegenüber dem üblichen Preis sparen. Es verfügt über Sprachsteuerung, unterstützt Streaming über Wi-Fi und AirPlay 2 und war unser am besten klingender intelligenter Lautsprecher 2022 auf den Markt.

(sparen Sie $40): Wenn Sie nach einer günstigeren Option suchen, können Sie die greifen das keine Sprachsteuerung bietet, wird für 159 US-Dollar angeboten, wodurch Sie 40 US-Dollar gegenüber dem üblichen Preis sparen.

(sparen Sie $180): Wenn Sie nach einer Möglichkeit suchen, Ihr Home-Entertainment-Setup zu verbessern, ist dieser Verkauf eine großartige Gelegenheit, eine erstklassige Soundbar für Hunderte zu ergattern. Wenn Sie das Beste vom Besten wollen, können Sie das abholen nannte unsere Lieblings-Soundbar unter 1.000 US-Dollar für 2022. Es ist eine All-in-One-3.0.2-Kanal-Soundbar mit Unterstützung für Dolby Atmos, drahtloses Streaming und mehr, und im Moment können Sie eine für 719 US-Dollar erwerben, was 180 US-Dollar weniger als der übliche Preis ist .

(sparen Sie $90): Für diejenigen, die nach einer günstigeren Option suchen, können Sie die abholen , das derzeit 90 US-Dollar günstiger ist, wodurch der Preis auf 359 US-Dollar sinkt. Und beide Soundbars können damit gekoppelt werden für dröhnenden, immersiven Surround-Sound. Es ist derzeit für 599 US-Dollar erhältlich, wodurch Sie 150 US-Dollar gegenüber dem üblichen Preis sparen.

(sparen Sie $32): Wenn Sie nach einem Lautsprecher suchen, den Sie unterwegs mitnehmen können, können Sie den abholen die günstigere Version eines von unsere beliebtesten Bluetooth-Lautsprecher für 2022, im Angebot für 127 $ (Sie sparen 32 $ gegenüber dem üblichen Preis). Es verfügt über beeindruckende Audiofunktionen für seine Größe, eine Akkulaufzeit von 10 Stunden und trotz seines schlanken Designs ist es auch ziemlich robust und bis zu einem Meter absolut wasserdicht.