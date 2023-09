Beim Cum-Ex-Skandal sitzt mit dem Bankier Olearius nun eine der zentralen Figuren vor Gericht. Die Staatsanwälte sind überzeugt, dass er von den Geschäften nicht nur wusste, sondern diese initiiert hat. Bundeskanzler Scholz könnte in der Causa Licht ins Dunkel bringen, soll aber zunächst nicht aussagen.

Im Zuge der Aufarbeitung des Cum-Ex-Steuerskandals hat vor dem Bonner Landgericht ein Strafverfahren gegen den Hamburger Bankier Christian Olearius eingeleitet. Zum Prozessauftakt verlas die Staatsanwaltschaft die Anklageschrift gegen den persönlich haftenden Gesellschafter der Privatbank MM Warburg. Es geht um 14 Fälle der besonders schweren Steuerhinterziehung, die sich im Kern auf den Zeitraum 2006 bis 2011 bezieht – also auf die Hochphase der sogenannten Cum-Ex-Geschäfte, bei denen gar nicht bezahlte Steuern vom Staat erstattet wurden und die Allgemeinheit um Milliarden geprellt wurde wurde.

Olearius‘ Taten rechnen die Ankläger einen Steuerschaden von 280 Millionen Euro zu. Der 81-Jährige hat die Vorwürfe in der Vergangenheit stets zurückgewiesen. Seine Anwälte wollen am Mittwoch im Gerichtssaal auf die Vorwürfe antworten. Bis März 2024 sind noch 27 Verhandlungstage geplant. Dem früheren Warburg-Chef drohen bis zu zehn Jahre Haft.

Bei Cum-Ex-Deals inszenierten Banken und andere Finanzakteure ein Verwirrspiel. Rund um den Dividendenstichtag wurden Aktien mit (cum) und ohne (ex) Ausschüttungsanspruch zwischen offensichtlich hin- und hergeschoben. Am Ende erstatteten Finanzämter keine gezahlten Steuern. 2012 Schloss des Staates das Schlupfloch. 2021 entschied der Bundesgerichtshof (BGH), dass Cum-Ex-Geschäfte als Steuerhinterziehung zu bewerten sind.

Welche Rolle spielte Olearius?

Die Staatsanwältin Stephanie Kerkering und ihr Kollege David Pagenkemper lassen die Anklagepunkte insgesamt drei Stunden lang vor. Dabei nannten sie die Namen der zentral beteiligten Finanzakteure, darunter den bereits zu zwei Haftstrafen verurteilten Steueranwalt und „Mister Cum-Ex“ Hanno Berger. Aus Sicht der Staatsanwälte reiht sich Olearius nahtlos ein in das „Who is Who“ des größten Steuerbetrugs der Bundesrepublik. Eine zentrale Frage des Verfahrens ist, ob Olearius eine treibende Kraft war und ob ihm klar war, was er tat.

Ja, sagen die Ankläger: Er sei einer der Initiatoren gewesen. „Der Angeklagte war darüber informiert und steuert maßgeblich“, sagte Staatsanwältin Kerkering. Er sei in Krisensituationen eingebunden gewesen, um Risiken abzuwenden, und ihm sei bekannt gewesen, dass das Cum-Ex-Geschäftsmodell auf der Anrechnung bzw. Erstattung von Steuern beruhte, die gar nicht bezahlt worden waren: „Ihm war bewusst, dass es sich um unzutreffende handelte.“ Es handelt sich um Angaben.“ Die Staatsanwältin betonte, dass das Geschäftsmodell „auf der betrügerischen Erlangung von Steuergeldern basiert“. Bedenken eines Fachmanns zur Rechtmäßigkeit im Jahr 2010 blieben bei Olearius der Anklage ohne Reaktion – er habe zugelassen, dass Bedenken vom Tisch gewischt worden seien und es weitergegangen sei.

Im Publikum des Gerichtssaals saß auch Fabio De Masi, früherer Linken-Bundestagsabgeordneter. Der Prozess sei wichtig für den wehrhaften Rechtsstaat, sagte er. „Cum-Ex-Geschäfte sind schwerste organisierte Kriminalität.“ Von Olearius erwarte er „Einsicht und Reue“. Aus Sicht von De Masi verdeutlichen die von der Anklage detailliert beschriebenen Abläufe, dass sich die behauptete nicht auf Unwissenheit berufen können. „Alle wussten genau, was sie tat.“

Finanzministerium verhindert erneute Verjährung

Brisant ist das Gerichtsverfahren auch wegen eines Bezugs zu Bundeskanzler Olaf Scholz. Den hatte Olearius in den Jahren 2016 und 2017 dreimal getroffen, damals war der Sozialdemokrat noch Hamburgs Erster Bürgermeister. Der Bankier wollte verhindern, dass sein Geldhaus Steuern zurückzahlen musste. Tatsächlich gelang das zunächst, ein Teil der Ansprüche verjährte – später änderte sich das. 2017 drohte erneut eine Verjährung, die erst durch das Einschreiten des Bundesfinanzministeriums verhindert wurde. Warburg beglich die Steuerforderungen wegen der Aktiengeschäfte nach eigenen Angaben im Jahr 2020. Die Mehrheitsgesellschafter – also auch Olearius – bezahlten die Beträge „aus ihrem eigenen Vermögen“, hatte eine Warburg-Sprecherin vor Verfahrensbeginn mitgeteilt.

Olearius nutzte damals seine Kontakte in der Politik und spannte der Bonner Anklageschrift den SPD-Politiker Johannes Kahrs und den ehemaligen Hamburger Innensenator Alfons Pawelczyk für seine Zwecke ein. Außerdem kam es zu dem Treffen mit Scholz. „Es geht darum, drohende Steuerrückzahlungsbescheide mit Druck auf Entscheidungsträger zu verhindern“, sagte Staatsanwalt Pagenkemper. „Er suchte mehrfach das direkte Gespräch mit Scholz, was zum Aufbau politischen Drucks in der Finanzbehörde führen sollte.“ In einem Schreiben, das er Scholz übergab, habe Olearius falsche Angaben gemacht, um den tatsächlichen Sachverhalt zu verschleiern. Der Sozialdemokrat Scholz hat das Treffen mit Olearius eingeräumt, sich beim Inhalt dieses Treffens aber auf Erinnerungslücken berufen. Eine Einflussnahme auf das Steuerverfahren gegen die Warburg-Bank schloss Scholz aus.

Ein Parlamentarischer Untersuchungsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft untersuchte die Rolle führender SPD-Politiker auf den Steuerfall Warburg seit fast drei Jahren, ein Beleg für eine Intervention durch Scholz wurde bisher nicht erbracht. In dem Bonner Cum-Ex-Prozess dürfte der Name des heutigen Bundeskanzlers in den nächsten Monaten immer wieder fallen. Eine Fahrt nach Bonn zum Landgericht bleibt Scholz aber aller Voraussicht nach erspart: Bisher halten weder die Richter noch die Staatsanwaltschaft es für erforderlich, dass er als Zeuge auftritt.