Rund 800 Jahre ist das Nibelungenlied alt – en dennoch fesselt de Geschichte rund een Kriemhild, de Drachentöter Siegfried en de legendarische Nibelungenschatz op heute noch das Publikum. Voor de Welturaufführung van de historische Heldenepos in een Neuvertonung van Michael Salamon en met Tenor Norbert Ernst wurde nun de Burgruine Aggstein als stimmungsvolle Locatie: Am 8. September 2023 om 18.30 uur brengt de internationale gefeierte Zanger met Gerlinde Sbardellati (Engels hoorn), Judith Schiller ( Harfe) en Stefan Teufert (altviool) een Auswahl van 100 Versen aus dem insgesamt 2.500 Verse umfassenden Werk.

Een deel van het Nibelungenlied is een beetje beter in de stijl van de middellange termijn van de Minnesänger. Dafür geitet der internationale gefeierte Wagnertenor Norbert Ernst muzikaal door den Abend. Ernst is het Ensemble-Mitglied der Wiener Staatsoper en begeisterte zaletzt am Royal Opera House in Londen. Er wordt gesproken over de Wiener als de Bayerische Staatsoper, de Pariser Oper, de New Yorker Metropolitan Opera en de Bayreuther Festspielen.

Kaum een ​​locatie zou geschikter zijn voor de welturaufführung van de historische Nibelungenliedes als de middenalternatieve rittersaal van Burgruine Aggstein in de Wachau. Der stimmungsvolle Abend begint op vrijdag 8 september om 18.30 uur. Tickets voor het evenement zijn voor 24 euro verkrijgbaar en kunnen op de website worden gekocht.