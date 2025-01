Dementsprechend tut Culcha Candela sehr leid, dass wir auf Instagram eine junge Frau in einer Unterhaltung auf einen unangemessenen Ton geschlagen haben. Das war nicht richtig, die Band ist zutiefst dafür verantwortlich. „Wir sind alles andere als perfekt, aber jeden Tag lernen. Das war ein Fehler und wir sehen ihn. Es ist ein bisschen peinlich für uns. „

„Sie vergeben uns“

Culcha Candela betonte, dass der Vorfall vor einiger Zeit stattgefunden habe. Zwischen der Person und der Band „ist alles wieder in Ordnung. Wir sprachen aus, entschuldigten sich und sie vergeben uns. Sie waren in Kontakt. Culcha Candela bittet, die junge Frau in Frieden zu „lassen“, und überforderte sie jetzt, da die große Aufregung nicht ihre Absicht war.