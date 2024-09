Bei den Fans der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Männer ist kein Grund zum Jubeln. Nein, Deutschland wird nicht nachträglich zum Europameister erklärt. Den Titel haben sich die Spanier verdient.

Die Tagesspiegel-App Aktuelle Nachrichten, Hintergründe und Analysen direkt auf Ihr Smartphone. Dazu die digitale Zeitung. Hier kostenlos herunterladen.

Aber: Nach Ansicht des europäischen Fußballverbandes UEFA hätte das Handspiel des Spaniers Marc Cucurella im Viertelfinale gegen das Team von Julian Nagelsmann als solches geahndet werden müssen. Und es sollte dazu führen, dass die Regel bei einem so klaren Handspiel im Strafraum künftig konsequenter ausgelegt wird.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Hier finden Sie von unserer Redaktion ausgewählte externe Inhalte, die den Artikel mit zusätzlichen Informationen anreichern. Mit einem Klick können Sie die externen Inhalte ein- oder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir die externen Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu finden Sie in den Datenschutzeinstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Fußbereich, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Schiedsrichter Anthony Taylor aus England hatte das Spiel beim Stand von 1:1 nach einem Handspiel Cucurellas fortgesetzt. Spanien gewann schließlich 2:1 und wurde später Europameister. Im Achtelfinale, als sie Dänemark mit 2:0 besiegten, hatte die deutsche Mannschaft einen Elfmeter zugesprochen bekommen, was umstrittener schien als der nicht gegebene Elfmeter gegen Dänemark.

Nun hat laut dem spanischen Medienunternehmen „Revelo“ eine Schiedsrichterkommission der UEFA bestätigt, dass Deutschland in der fraglichen Szene im Spiel gegen Spanien einen Elfmeter hätte bekommen müssen.

Mehr zum Thema Sport auf Tagesspiegel Plus Auch im EM-Finale Verärgerte Fans buhen den Spanier Cucurella jedes Mal aus, wenn er den Ball berührt Englands Finalfluch geht weiter Spanien trifft spät und ist neuer Europameister

In dem UEFA-Dokument, das Schiedsrichterbeobachter Roberto Rosetti laut „Revelo“ erstellt haben soll, heißt es: „Nach den neuesten UEFA-Richtlinien ist ein Handspielkontakt, der einen Torschuss verhindert, strenger zu bestrafen und in den meisten Fällen mit einem Elfmeter zu belegen. Es sei denn, der Arm des Verteidigers befindet sich sehr nah am Körper oder berührt den Körper. In diesem Fall (Handspiel Cucurellas, Anm. d. Red.) stoppte der Verteidiger den Torschuss mit seinem weit abgespreizten Arm, sodass aufgrund einer Vergrößerung der Körperfläche ein Elfmeter hätte verhängt werden müssen.“ (TL)