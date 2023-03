Cubaanse banken zijn begonnen met het accepteren van MIR-kaarten, het Russische alternatief voor Visa en Mastercard, zo maakte het betalingssysteem dinsdag bekend.

Verschillende banken in Havana hebben geldautomaten geïnstalleerd met het logo van het MIR-systeem en de mogelijkheid om contant geld op te nemen met Russische bankpassen in Cubaanse pesos.

“Het MIR-betalingssysteem blijft werken aan het uitbreiden van de acceptatie van de kaarten in bevriende landen, waaronder Cuba”, merkte de persdienst van het netwerk op, eraan toevoegend dat het zich nu richt op het mogelijk maken van transacties met MIR-auto’s in Cubaanse winkels, restaurants en andere verkooppunten.

Rusland lanceerde in december rechtstreekse vluchten naar Cuba, aangezien het Caribische land een populaire bestemming is voor Russische toeristen. Moskou en Havana proberen hun economische banden aan te halen met de opening van een Russisch handelshuis in de Cubaanse hoofdstad.

Rusland begon met de ontwikkeling van zijn eigen nationale betalingssysteem toen de VS het land in 2014 sancties oplegde. Vorig jaar, toen Moskou werd getroffen door verdere sancties als reactie op zijn militaire operatie in Oekraïne, waaronder het blokkeren van veel Russische banken van SWIFT, heeft de regering begon het binnenlandse systeem te promoten als een betrouwbaar alternatief. De SPFS van Rusland zorgt voor de overdracht van financiële berichten tussen banken in binnen- en buitenland.

