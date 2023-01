CSU-Politiker bei „ntv Frühstart“: Dobrindt fordert „Leopard“-Panzer für die Ukraine

Die Bundesregierung wird nun Schützenpanzer „Marder“ an die Ukraine liefern. Gut, aber nicht gut genug, kritisiert CSU-Landesgruppenchef Dobrindt auf ntv. Er fordert die Lieferung von „Leopard“-Kampfpanzern – und den Rücktritt des Verteidigungsministers.

Der CSU-Landesgruppenvorsitzende Alexander Dobrindt fordert neben den gerade beschlossenen Lieferungen von Schützenpanzern „Marder“ in die Ukraine auch Entscheidungen für den Panzer „Leopard“. „Wir sehen, dass die ukrainischen Soldaten diese Waffen einfach zur Selbstverteidigung brauchen“, sagte Dobrindt in der ntv-Sendung „Frühstart“ während der CSU-Winterklausur im Kloster Seeon. Nun muss über die weiteren Schritte entschieden werden. Dobrindt kritisierte, die Bundesregierung sei „der Getriebene“ bei der Entscheidung gewesen, den „Marder“ auszuliefern. Frankreich übernahm die Führung.

Die Entscheidung war richtig, aber: „Die Ampelregierung Scholz hat an dieser Stelle wie immer gezögert und zieht jetzt nach. Das ist nötig, aber es wäre schon lange nötig gewesen“, sagte Dobrindt. Auch mit der Kritik an SPD-Verteidigungsministerin Christine Lambrecht lässt die CSU nicht nach. Dobrindt wiederholte die Rücktrittsforderung des Ministers.

Es gehe nicht um das Silvestervideo, es sei nur ein weiterer Baustein in der Pannenserie, sagte Dobrindt. Lambrecht tut sich nicht nur mit dem Amt schwer, sie ist auch sichtlich überfordert. Personalentscheidungen sind daher an dieser Stelle dringend erforderlich. „Es ist Aufgabe der Kanzlerin, hier für Klarheit zu sorgen“, sagte Dobrindt. Lambrecht hat auch Zusagen an das Parlament nicht eingehalten, etwa Munitionsbestellungen im Wert von 10 Milliarden Euro. „Und deshalb muss man ganz klar sagen: Sie ist diesem Amt einfach nicht gewachsen“, sagte Dobrindt.

„Der Bundesregierung fehlt es an Entschlossenheit“

Auch beim Thema Energieversorgung gibt die Opposition nicht auf. Deutschland könne sich nicht weiter auf einen milden Winter und Nachschub aus den Nachbarländern verlassen, sagte Dobrindt. „Wir sagen ja, auch in der Atomfrage muss neu entschieden werden. Ich finde es unverantwortlich, dass die Atomkraftwerke (…) im April abgeschaltet werden“, so der CSU-Politiker weiter. Die FDP hat diese Diskussion zu Recht wieder aufgenommen.

Bei der Winterklausur der CSU soll es vor allem um die Entlastung der Menschen gehen. Die Energiepreise sind immer noch sehr hoch und die Haushalte sind weitgehend überfordert. „Und eines müssen wir ganz klar sagen: Die Wende braucht Entschlossenheit“, sagte Dobrindt. Der Ampel fehlt diese Bestimmung. „Wir stehen der Bundesregierung für Entscheidungen zur Verfügung

oder selbst Verantwortung übernehmen, wenn die Bundesregierung dazu nicht mehr in der Lage ist“, sagte Dobrindt.