In de CSU is er keuze voor de partijtag. De Offenheit van Manfred Weber voor een schwarz-groene Koalition stößt auf Kritik.

München – Kurz vor dem Parteitag am Freitag in Augsburg kwam in de CSU terecht. Meer Spitzenpolitiker-werven participeren Manfred Weber voordat hij de duidelijkheid krijgt over de grünen van de konterkarieren. Weber had een zwart-groene relatie in de Bund in een RND-interview; anders omdat CSU-chef Markus Söder altijd dezelfde is. Als je deel uitmaakt van het publiek in München, wordt het zwarte groen niet geschonden, maar versterkt door de partijen. Vizekanzler Robert Habeck zei “het Gesicht der Krise in Deutschland”. Äußerungen wie von Weber beschadigde de CSU.

CSU-chef Markus Söder (l) durfde zijn tijd in de toekomst te besteden. © Sven Hoppe/dpa

CSU-Vize Weber wil Schwarz-Grün nicht ausschließen – Dobrindt maakte spot met ‘Mindermeinung’

Dusder was niet een van de enige, die in het debat was ontstaan. Landtagsfactionchef Klaus Holetschek nannte Webers Sätze een „Fehleinschätzung“. Belangrijk is om te weten dat de leden deel uitmaken van de partij en dat ze blijven leven, ook als ze in interviews worden getagd. Intussen was er „een gelegenheid beschikbaar, aanvullende dringende onderwerpen om te bespreken“, aldus de redactie van Holetschek. Intern zijn er de gesproken woorden van „schlechtem Silent“ Weber.

Het hoofd van de Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt, reageerde vlekkeloos. Weber vertrekt in de Frage „eine Mindermeinung“. Dat is niet echt tragisch, dat is zelfs niet tragisch in Brussel. De mens durft verbindingen aan te gaan, en wel de meest ideologische. Hier zijn enkele feiten: Weber en Dobrindt hebben sindsdien een werkelijk intieme relatie gehad.

Soder-CSU verhuist naar Vize – Weber ligt bij Koalitionsfragen näher an Merz

Weber rät in seinem Interview zu einem differentenzierten Blick: „Bei den Grünen sich die Frage: Welche Grünen? Het is groen, dat zij zelf de migratiepaden volgen, dat zij de realiteit onderkennen. En we wonen bij Kretschmann in Baden-Württemberg, die realistische migratiecursussen geeft.”

Weber liegt over het feit dat CDU-chef Friedrich Merz en zijn eigen kiezers theoretisch open staan ​​voor de toekomst. Hij zal ook kijken naar de toekomst van de opties die voor hem beschikbaar zijn. Merz ist am Samstag Gast tijdens de CSU-Parteitag en stop tijdens het hoofdevenement van de dag; die Bühne am Freitag gehört ganz Söder. Weber is klaar voor Ort-signaal. (Christelijke Deutschländer)