CS Venkatakrishnan, CEO von Barclays, sagt, er habe Krebs, werde die Bank aber weiterhin leiten

London

CNN-Geschäft

—



Der CEO von Barclays sagte am Montag, dass bei ihm Krebs diagnostiziert wurde.

CS Venkatakrishnan, der in der Bank als Venkat bekannt ist, sagte in einer Mitteilung an Kollegen, dass er sich einer Behandlung des Non-Hodgkin-Lymphoms im Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York unterziehen werde.

„Die gute Nachricht ist, dass die Angelegenheit früh erkannt wurde, wobei Scans und Biopsien bestätigen, dass sie sehr lokalisiert ist“, sagte er. „Die Ärzte haben mir mitgeteilt, dass meine Prognose ausgezeichnet und mein Zustand mit ihrem verschriebenen Regime heilbar ist.“

Das Non-Hodgkin-Lymphom ist eine Krebsart, die im lymphatischen System beginnt und das Immunsystem schwächt. Laut der Mayo Clinic tritt sie am häufigsten bei Menschen ab 60 Jahren auf, und medizinische Fortschritte haben dazu beigetragen, die Prognose zu verbessern.

Venkatakrishnan sagte, seine Behandlung werde voraussichtlich zwischen 12 und 16 Wochen dauern.

Während dieser Zeit, sagte der CEO, werde die Bank „normal laufen“ und er werde „aktiv an der Verwaltung beteiligt bleiben“, obwohl er zeitweise von zu Hause aus arbeiten muss und nicht reisen kann.

Venkatakrishnan bekleidet seit einem Jahr die Spitzenposition bei Barclays (BCS) und übernimmt nach dem Rücktritt von Vorgänger Jes Staley.

Zuvor war er Head of Global Markets und Chief Risk Officer der Bank. Bevor er 2016 zu Barclays kam, arbeitete Venkatakrishnan in der Vermögensverwaltung und als Investmentbanker bei JPMorgan Chase (JPM).

Er ist nicht der erste CEO einer großen Bank, der wegen Krebs behandelt wird beim Jonglieren mit einer anspruchsvollen Rolle. Bei Jamie Dimon, dem langjährigen Chef von JPMorgan, wurde 2014 Kehlkopfkrebs diagnostiziert. Er wurde auch im Memorial Sloan Kettering behandelt und arbeitete weiter, während er sich einer etwa achtwöchigen Chemotherapie und Bestrahlung unterzog.

Die Aktien von Barclays wurden am Montag in London kaum verändert.