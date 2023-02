Crystal Palace verwelkomt Liverpool vanavond live op talkSPORT in Selhurst Park, waarbij beide partijen punten nodig hebben.

The Reds hebben twee Premier League-wedstrijden op rij gewonnen om het gat op Tottenham te dichten van de vierde naar zeven punten met twee wedstrijden in de hand.

AFP Liverpool heeft back-to-back competitieoverwinningen op Everton en Newcastle bezegeld

Maar de mannen van Jurgen Klopp werden halverwege de week met een huiveringwekkende plof weer met beide benen op de grond gezet toen ze met 5-2 werden afgeranseld door Real Madrid in de Champions League.

Liverpool moet daar snel vanaf, maar de Eagles hebben zelf ook dringend punten nodig, omdat ze er in 2023 niet in slaagden een competitieduel te winnen.

Ze kwamen afgelopen weekend heel dicht bij het beëindigen van die run tegen Brentford, maar de Bees pakten een laatste snik gelijkmaker om Patrick Vieira en co gefrustreerd achter te laten.

De zenuwen zullen dus hoog oplopen in beide kleedkamers, want beide teams gaan op zoek naar wat een enorme overwinning zou kunnen zijn.

Crystal Palace v Liverpool: talkSPORT-verslaggeving

Dit Premier League-duel vindt plaats op zaterdag 25 februari.

De aftrap in Selhurst Park is gepland om 19.45 uur.

talkSPORT zal live worden uitgezonden vanuit Zuid-Londen, met Faye Carruthers als uw gastheer.

Commentaar komt dan van Alex Crook en voormalig Chelsea-verdediger Scott Minto.

Klik op om af te stemmen op talkSPORT of talkSPORT 2 via de website HIER voor de livestream.

Je kunt ook luisteren via de talkSPORT-app, op digitale DAB-radio, via je slimme luidspreker en op 1089 of 1053 AM.

Palace won slechts één van hun laatste tien Premier League-duels

Crystal Palace v Liverpool: Teamnieuws

De gastheren zullen het opnieuw zonder Wilfried Zaha moeten stellen, met de mercurial-aanvaller die nog een paar weken aan de zijlijn staat na een hamstringblessure.

Maar James McArthur staat op het punt zijn eerste optreden van het seizoen te maken.

Afgezien daarvan hebben de Eagles een volledig fitte selectie om uit te kiezen.

Ondertussen blijven de Reds zonder Luis Diaz, Ibrahima Konate en Arthur Melo.

Ook Joe Gomez viel tegen Real Madrid uit met een blessure, terwijl Calvin Ramsay er de rest van het seizoen uit ligt.

Maar Diogo Jota en Roberto Firmino zijn helemaal fit en komen mogelijk in de basiself.

Getty Jota is weer helemaal fit na een lange blessureperiode

Crystal Palace v Liverpool: Wat is er gezegd?

Voormalig Liverpool-ster Dietmar Hamann in gesprek met talkSPORT over de problemen van the Reds: “Als je kijkt naar het middenveld en alle spelers die ze op die positie hebben, wie ga je dan behouden voor volgend seizoen of wie zou je willen behouden?

“Omdat degenen die een contract hebben natuurlijk niet zeker weet of iemand ze zal aannemen. Als je nu naar het middenveld kijkt, heb je (Stefan) Bajcetic die het goed heeft gedaan, hij is een jongere natuurlijk, je moet hem houden.

‘Harvey Elliott, Curtis Jones, ze zijn er niet op vooruit gegaan. Thiago Ik ben nooit fan geweest, ik denk niet dat Liverpool op dit moment goed genoeg is om een ​​Thiago in het team te hebben.

“Fabinho is niet dezelfde geweest, (James) Milner komt aan het einde, hij is een briljante speler geweest. Dan heb je (Naby) Keita en (Alex) Oxlade-Chamberlain die erg teleurstellend zijn sinds ze zijn gekomen.

“Dus je hebt waarschijnlijk alleen drie van de vier middenvelders nodig en dat kost veel geld.”

Crystal Palace v Liverpool: wedstrijdfeiten