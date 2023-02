We hebben het eerder gehad over de problemen in de begintijd van PayPal, dat toen X heette. Elon Musk besloot in zijn oneindige wijsheid dat het werven van klanten het belangrijkste was, en als gevolg daarvan kreeg PayPal te maken met ongebreidelde fraude . Geloof me niet zomaar – hier is Peter Thiel die die dagen beschrijft:

We hadden besloten om creditcards te geven aan absoluut iedereen die ze wilde hebben. Je hebt een kredietlimiet van maximaal $ 10.000. Elon had de vrouw die de dienst uitrolde verteld dat hij wilde dat tegen het einde van het jaar een miljoen mensen de nieuwe creditcard zouden gebruiken. Gelukkig was het ongeveer twee niveaus lager dan de voorpagina, en dus konden niet veel mensen dit ontdekken. Sommige mensen deden dat; ze schreven ons terug en zeiden: “Dit is fantastisch, ik heb al jaren geen krediet meer gehad. Ik kan niet geloven dat je me krediet geeft. Ik heb al 10 jaar niet eens een betaalrekening gehad.” Dit waren mensen die zoveel ongedekte cheques uitschreven dat banken ze geen lopende rekeningen meer wilden laten hebben. Het bleek dat we eindigden met zoiets als een terugboekingspercentage van 50 procent. De slechtste subprime-bedrijven waren zo’n 4 tot 6 procent. Daarna hebben we dat product gelukkig heel snel teruggedraaid.

Nu, voor alle duidelijkheid: ik heb veel leden van de cryptogemeenschap ontmoet, en velen van hen zijn fervente liefhebbers van financiële geschiedenis. Maar het lijkt erop dat onze vrienden, de dolende zeegoden Tyler en Cameron Winklevoss, niets te weten zijn gekomen over de vroege geschiedenis van PayPal, ondanks dat er verschillende uitstekende boeken over dit onderwerp bestaan. En dus, misschien onvermijdelijk, toen ze hun crypto-beloningscreditcard bij Gemini lanceerden, kregen ze fraude.

“Gemini keurde een golf van nieuwe klanten goed die zich hadden aangemeld met gestolen identiteiten.”

In tegenstelling tot de creditcard van Musk voor PayPal, adverteerden ze op billboards en socialemediaplatforms. En toen de kaart werd gelanceerd, “keurde Gemini een golf van nieuwe klanten goed die zich hadden aangemeld met gestolen identiteiten”, De informatie schrijft, daarbij verwijzend naar twee anonieme bronnen. Ze moesten de uitrol van de kaart onderbreken – en de fraude kostte Gemini “miljoenen dollars”, volgens drie anonieme bronnen.

Het is niet mijn bedoeling om Tweelingen te pesten. Fraude is een wijdverbreid en erg grappig probleem in de banksector. De ideale hoeveelheid fraude in de financiële wereld is niet nul – het klassieke voorbeeld is de echtgenoot wiens betaling van porno door zijn echtgenoot wordt ontdekt op hun gedeelde creditcardafschrift en die de bank belt om liegend te zeggen dat het een frauduleuze aanklacht is om vermijd een vervelende huwelijksstrijd. De klant pleegt technisch gezien fraude – hij heeft de betaling willens en wetens goedgekeurd! – maar om hem als klant te behouden, gaat de bank daarin mee. Deze “vriendelijke fraude” kan om veel redenen plaatsvinden, maar een bepaald deel ervan is ingebouwd in betalingssystemen.

Bij zoiets als cryptocurrency gebruiken veel mensen die het gebruiken het echter met een reden: ofwel hebben ze geen toegang tot het reguliere bankwezen of willen ze dat niet, bijvoorbeeld omdat ze proberen de losgeld voor de hack die ze bij een bedrijf hebben gedaan. Ik bedoel, het eerste wijdverbreide gebruik voor crypto was drugs, mensen. Dit is een groep die misschien iets meer duistere dingen doet dan de algemene bevolking, weet je?

Hoe dan ook, dit is niet het enige fraudeprobleem dat Gemini heeft. Weet u hoe veel financiële dienstverleners, bijvoorbeeld PayPal, er de voorkeur aan geven dat u ze uw bankrekeningnummer geeft in plaats van uw creditcardnummer? Dat komt door het Automated Clearing House, het systeem dat uw baan zou kunnen gebruiken om uw salaris direct te storten. ACH is ontzettend oud, maar het is goedkoper dan creditcards omdat er niet zoveel kosten aan verbonden zijn.

Omdat het goedkoop is, geven veel fintechs, waaronder crypto-aanbieders, er de voorkeur aan. Het enige probleem is als de accountgegevens worden gestolen – of, cruciaal, als de eigenaar van de rekening de overdracht betwist. Onthoud dat voor banken dit soort vriendelijke fraude deel uitmaakt van de kosten van zakendoen, dus ze zullen hun klant gewoon geloven. Maar Gemini, hilarisch, laat mensen hun crypto opnemen voordat hun ACH-storting is gewist! Hier is De informatie over hoe dat in zijn werk ging:

Als een gebruiker bijvoorbeeld een overdracht van $ 100 startte om crypto te kopen en de waarde van die crypto steeg tot $ 150 voordat de overdracht werd afgehandeld, zou de gebruiker $ 50 aan crypto kunnen opnemen. Dit scenario maakte Gemini tot een doelwit voor fraudeurs die ACH-overschrijvingen initiëren met behulp van gestolen bankrekeninggegevens, zeiden twee mensen die bekend waren met de zaak, omdat ze deze maas in de wet snel konden misbruiken om crypto uit te schakelen. Hierdoor had de beurs minder crypto om in beslag te nemen als de bankoverschrijving uiteindelijk werd betwist door de echte bankrekeningeigenaar en de beurs de overdracht moest terugbetalen, en dus nog grotere verliezen als de cryptoprijzen weer zouden dalen.