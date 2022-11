Crypto.com hat 400 Millionen Dollar an den falschen Empfänger geschickt, aber dieses Mal zurückbekommen

Crypto.com hat gerade zugegeben, einen weiteren sehr großen und besorgniserregenden Schreibfehler begangen zu haben: Es hat vor etwa drei Wochen fälschlicherweise 320.000 in Ethereum (~416 Millionen USD) an eine andere Kryptowährungsbörse namens Gate.io geschickt (via Web3 läuft einfach großartig). Im ein Beitrag auf Twittersagt Kris Marszalek, CEO von Crypto.com, dass das Unternehmen war soll um die Krypto an eine seiner Cold- oder Offline-Geldbörsen zu senden, schickte sie aber versehentlich an eine „Whitelist“-Adresse, die zu seinem Unternehmenskonto bei Gate.io gehört.

Dies alles entfaltete sich nach Marszalek öffentlich hat die Cold-Wallet-Adressen des Unternehmens gepostet um Transparenz darüber zu schaffen, was die Börse mit ihren Geldern macht. Nachdem Sie sich mit den Transaktionen von Crypto.com beschäftigt haben, ein Benutzer, Conor Groganweist darauf hin, dass die Börse am 21. Oktober 320.000 Ethereum an Gate.io geschickt hat, ein Betrag, der etwa 80 Prozent der Ethereum-Bestände des Unternehmens ausmacht.

Zumindest wurden die Gelder von Crypto.com dieses Mal tatsächlich zurückerstattet

Marszalek später hinzugefügt dass sie „die Gesamtheit“ der übertragenen Vermögenswerte zurückerhalten konnte. Nutzer auf Twitter bestätigten dass Crypto.com seine Gelder etwa eine Woche später zurückerhielt, indem es 285.000 Ethereum (~350 Millionen USD) in eine Wallet überwies und die restlichen 35.000 Ethereum (~43 Millionen USD) in eine andere steckte. Gate.io gab auch eine Antwort heraus und stellte fest, dass es mit der Rückzahlung des Geldes begann, als es feststellte, dass die Überweisung „ein Betriebsfehler“ war. Aber hey, zumindest die Gelder von Crypto.com wurden dieses Mal tatsächlich zurückerstattet. Im August führte ein ziemlich unglücklicher Tippfehler dazu, dass Crypto.com einem Kunden 7,2 Millionen Dollar statt einer Rückerstattung von 68 Dollar gab, die es derzeit zurückfordert.

Während Gate.io am 19. Oktober seinen Asset-Audit-Snapshot veröffentlichte und das geklärt „Crypto.coms Einzahlung war nicht enthalten“, Crypto.com lieferte am 11. November einen teilweisen Nachweis der Reserven. Binance-CEO Changpeng „CZ“ Zhao schien auf die Situation anzuspielen in einem Tweet am Sonntagmorgen, und erklärte: „Wenn eine Börse große Mengen an Krypto verschieben muss, bevor oder nachdem sie ihre Wallet-Adressen vorzeigen, ist dies ein klares Zeichen für Probleme. Bleib weg.“