Crypto-aandelen stijgen terwijl bitcoin een nieuw hoogtepunt in 2023 bereikt

4 december (Reuters) – Cryptocurrency-gerelateerde aandelen genoteerd in de VS zijn maandag enorm gestegen, in de hoop hun sterke winst in november uit te breiden, aangezien bitcoin boven de $42.000 uitkwam en een nieuw hoogtepunt voor het jaar bereikte.

Aandelen van bedrijven waarvan het fortuin afhankelijk is van de cryptocurrency zijn de afgelopen weken gestegen, aangespoord door optimisme over mogelijke renteverlagingen in de VS en door handelaren die wedden op de aanstaande goedkeuring van op de Amerikaanse aandelenmarkt verhandelde bitcoinfondsen.

Bitcoin klom met 4,1% naar $41.649, het hoogste niveau sinds april 2022. Eerder in de sessie had het $42.162 bereikt.

„De impact van een (ETF)-goedkeuring zal groot zijn in termen van investeringsbereidheid, omdat het gemakkelijker gereguleerd, aantrekkelijker en gemakkelijker om te beleggen zal zijn“, zegt Ipek Ozkardeskaya, senior marktanalist bij Swissquote Bank.

„Wat we nu hebben is een risicorally, en bitcoin profiteert ook enorm van dalende rentes. Er is ook een positief bullish sentiment voor volgend jaar, omdat het het jaar van de halvering zal zijn.“

Halvering is een proces dat is ontworpen om de vrijgave van Bitcoin te vertragen, en de Bitcoin-prijzen zijn doorgaans gestegen na halvings.

Coinbase (COIN.O) steeg met 7,5%. Het aandeel steeg in november met bijna 62%, zelfs toen de cryptobeurs een daling van de handelsvolumes in het derde kwartaal rapporteerde.

Bitcoin-investeerder Microstrategy (MSTR.O), die vorige maand bitcoins ter waarde van $593 miljoen kocht, won 8,2%.

Bitcoin-mijnwerkers zoals Riot Platforms (RIOT.O), Marathon Digital (MARA.O) en CleanSpark (CLSK.O) stegen respectievelijk tussen 10,3% en 18,8%, wat bijdroeg aan hun winsten met dubbele cijfers in november.

De ProShares Bitcoin Strategy ETF, die bitcoin-futures volgt, steeg met 7,7% en leek het hoogste punt in meer dan een jaar te zullen bereiken, terwijl de ProShares Short Bitcoin Strategy ETF, waarmee handelaren kunnen wedden op een daling van bitcoin-futures, met 7,7% daalde.

Het beleggerssentiment ten aanzien van cryptocurrencies en aanverwante activa was eerder dit jaar lauw, nadat een reeks spraakmakende instortingen in 2022 leidde tot een uitstroom van meer dan een biljoen dollar uit de sector.

De recente rally heeft bitcoin tot nu toe echter met meer dan 150% doen stijgen in 2023, op koers voor de beste jaarlijkse prestatie sinds 2020.

Rapportage door Sruthi Shankar en Amruta Khandekar in Bengaluru; Bewerking door Tasim Zahid

Onze normen: de vertrouwensprincipes van Thomson Reuters.