Cruz-Kontrolle: Der texanische Republikaner hält Abstand von der Jagd im Weißen Haus im Jahr 2024

Sollte Cruz sich letztendlich aus einer GOP-Präsidentschaftsvorwahl zurückziehen, wird er wahrscheinlich viel Gesellschaft unter anderen Senatoren haben. Sowohl Sens. Rick Scott (R-Fla.) als auch Josh Hawley (R-Mo.), die ebenfalls als potenzielle Kandidaten für das Weiße Haus 2024 angesehen werden, sagen, dass sie planen, sich in ihren Bundesstaaten zur Wiederwahl zu stellen. Und Sen. Tom Cotton (R-Ark.) sagte, er nehme auch einen Pass.

Es ist eine bemerkenswerte Abweichung von 2016, als vier republikanische Senatoren in die Vorwahlen einstiegen. Während die GOP-Gesetzgeber mit der kniffligen Dynamik des dritten Angebots eines polarisierenden ehemaligen Präsidenten für das Weiße Haus kämpfen, sind viele in ihrer Partei auch gespannt auf einen alternativen Kandidaten – und es wächst das Bewusstsein, dass ein überfülltes GOP-Feld den Weg für Donald Trump ebnen könnte. Potenzielle Präsidentschaftskandidaten beobachten auch, was andere prominente GOP-Persönlichkeiten wie Ron DeSantis tun werden, und lassen den Gouverneur von Florida Trumps frühe Angriffe absorbieren.

Senatorin Lindsey Graham (RS.C.), die Trump kürzlich unterstützte und mit ihm an einer Wahlkampfkundgebung in South Carolina teilnahm, schlug vor, dass Cruz möglicherweise zu den potenziellen Kandidaten gehört, die einen Anruf tätigen werden, nachdem sie die Stärke des ehemaligen Präsidenten eingehender eingeschätzt haben. vor allem in der Parteibasis.

Cruz „hat viel Unterstützung, er ist eine starke konservative Stimme im Körper“, sagte Graham. „Ich denke, er wäre einer der Leute, die irgendwie schauen und sehen werden, wie es Trump geht, und sehen, was passiert.“

Cruz ‚Konzentration auf seine Bewerbung für den Senat folgt auf einen harten Wiederwahlkampf 2018 gegen den ehemaligen demokratischen Abgeordneten Beto O’Rourke, der mit 2,6 Punkten verlor. Zusammen brachten die beiden Kandidaten fast 115 Millionen US-Dollar ein, wobei O’Rourke mehr als 80 Millionen US-Dollar einbrachte. Und Cruz könnte 2024 vor einem weiteren Kampf stehen, wobei Texas und Florida die einzig denkbaren Aufholmöglichkeiten für Demokraten in einem Zyklus sind, in dem sie hauptsächlich in der Verteidigung stehen werden – 23 der Sitze der Partei sind nächstes Jahr frei.

O’Rourke antwortete nicht auf eine Bitte um Stellungnahme, ob er einen zweiten Senatskandidat gegen Cruz erwäge. Nachdem er 2022 seine Gouverneurskandidatur gegen den texanischen Gouverneur Greg Abbott verloren hatte, sagte er dem Publikum in seiner Konzessionsrede, dass „dies möglicherweise eines der letzten Male ist, dass ich vor Ihnen allen sprechen kann“.

Rep. Beto O’Rourke (D-Texas) und Sen. Ted Cruz (R-Texas) treten in einer Debatte in den KENS 5 Studios am 16. Oktober 2018 in San Antonio, Texas, gegeneinander an. | Tom Reel/Getty Images

Aber viele andere erwägen eine Cruz-Herausforderung. Eine Person, die dem ehemaligen Minister für Wohnungswesen und Stadtentwicklung, Julián Castro, nahe steht, sagte, er wäge einen Lauf ab. Die Demokraten im Bundesstaat beobachten auch den Abgeordneten Colin Allred (D-Texas); Staatssenator Roland Gutierrez, der Uvalde vertritt, die Stadt, die von einer Schulschießerei verwüstet wurde; und der Abgeordnete des Bundesstaates James Talarico, der laut einem Strategen der Demokratischen Texas-Demokraten 2021 mit Fox News-Moderator Pete Hegseth kämpfte.

Ein hochrangiger Berater von Cruz, dem Anonymität gewährt wurde, um offen zu sprechen, sagte, er plane, seine formelle Ankündigung im Senat innerhalb der ersten Hälfte des Jahres zu machen. Sie fügten hinzu, dass Cruz in dieser Zeit zusätzliches Personal einstellen würde und dass er bereits begonnen habe, Geld zu sammeln, einschließlich der „vollständigen Überarbeitung des Kleindollarbetriebs“. Cruz verfügt derzeit über 3,4 Millionen US-Dollar in bar.

Die Demokraten erkennen an, dass Texas für die Partei kein einfacher Staat war. Sie argumentieren jedoch, dass Cruz anfälliger ist als seine anderen GOP-Kollegen, und zitieren das knappe Rennen 2018 und seine gegeißelte Reise nach Cancun im Jahr 2021, während Texas aufgrund eines Wintersturms einen Stromnetznotfall erlebte.

„Wir freuen uns darauf, dass unser demokratischer Kandidat Ted Cruz aus dem US-Senat zurückzieht und ihm endlich etwas Zeit gibt, sich endlich in seinem bevorzugten Resort in Cancun zu entspannen“, sagte Ike Hajinazarian, ein Sprecher der Demokratischen Partei von Texas. „Das heißt natürlich, sollte er sich überhaupt dafür entscheiden, sich zur Wiederwahl zu stellen, was seltsam wäre, wenn man bedenkt, dass seine neu eingeführte Gesetzgebung die US-Senatoren auf zwei Amtszeiten beschränkt.“

Cruz, der für eine dritte Amtszeit kandidieren würde, sagte Reportern diese Woche, dass er einseitige Amtszeitbeschränkungen nicht unterstütze, sondern „diese gerne einhalten würde, wenn sie für alle gelten würden“.

Als er 2013 zum ersten Mal in den Senat kam, begann Cruz schnell, der GOP-Führung Ärger zu bereiten. In diesem Jahr machte er seine Senatskollegen wütend über eine gemeinsame Anstrengung mit den Republikanern des Repräsentantenhauses, Obamacare zu enttäuschen, was zu einer Schließung der Regierung führte. In jüngerer Zeit unterstützte er die Herausforderung von Senator Rick Scott (R-Fla.) gegen den Minderheitsführer Mitch McConnell inmitten der Frustration über die enttäuschende Leistung der GOP zur Halbzeit.

Seine Verbündeten sagen, dass er sich bei diesem Kongress auf seine Rolle als neuer Top-Republikaner im Handelsausschuss des Senats konzentriert, seine erste Amtszeit als Parteichef eines Gremiums. Seine demokratische Amtskollegin, die Vorsitzende Senatorin Maria Cantwell (D-Wash.), sagte, Cruz werde „hoffentlich produktiv“ sein.

Während der Texaner sein Rennen im Senat verfeinert, gab sein Berater an, dass Cruz – falls erforderlich – immer noch die Infrastruktur für eine zukünftige Präsidentschaftskandidatur hat. Nach dem sogenannten LBJ-Gesetz von Texas könnte der Senator technisch gesehen gleichzeitig für die Wiederwahl und das Weiße Haus kandidieren.

„Im Gegensatz zu einigen Namen, die in Umlauf gebracht werden, hat er eine eingebaute Organisationsstärke, eine nationale Namensidentifikation und die konservative Bona-Fides, wo“ er nicht einer der ersten Namen sein muss, um am Rennen teilzunehmen, um wettbewerbsfähig zu sein, der Berater sagte.

Dennoch sagen Cruz ‚Kollegen, dass seine Herangehensweise an einen Lauf im Weißen Haus deutlich anders ist als vor acht Jahren, als er im März 2015 seine erste Präsidentschaftskandidatur vorstellte. Cruz kämpfte als politischer Außenseiter und investierte viel in sein Bodenspiel in Iowa. Er gewann den Caucus in Iowa und blieb bis Mai 2016 in der GOP-Vorwahl, nachdem es im Wesentlichen zu einem Zwei-Personen-Rennen mit Trump geworden war.

Während Trump und Cruz während dieser Kampagne eine erbitterte Rivalität hatten, wobei der New Yorker seinen Feind „Lyin‘ Ted“ nannte und Cruz Trump einen „pathologischen Lügner“ nannte, wurden sie schließlich Verbündete.

Trump setzte sich während seines Senatsrennens 2018 für den Texaner ein; Cruz stellte den Sieg von Präsident Joe Biden im Jahr 2020 in Frage und gehörte später zu den Senatoren, die Trumps Anwälte während seines zweiten Amtsenthebungsverfahrens im Senat berieten.

„Wir haben nicht viel von ihm gehört“, sagte ein Republikaner im Senat, dem Anonymität gewährt wurde, um offen über einen Kollegen zu sprechen. „Zu diesem Zeitpunkt, im Jahr 2015, war er meiner Meinung nach ziemlich offen in Bezug auf das, was er tat. Aber es gibt viele Dinge in dieser Zeit, die anders sind.“

Da allgemein erwartet wird, dass Biden eine Wiederwahl anstrebt, sind alle Augen auf die GOP-Vorwahlen gerichtet. Die Republikaner des Senats sind sich nicht sicher, wie viele Mitglieder ihrer Konferenz am Ende kandidieren werden, wobei viele anmerken, dass es noch früh im Zyklus ist. Sen. Tim Scott (RS.C.) wird allgemein als der wahrscheinlichste von ihnen angesehen, der kandidieren wird.

Cruz seinerseits bemerkte nur, dass der Präsidentschaftszyklus 2024 „ungewöhnlich“ sei, weil „keine Seite eine Ahnung hat, wer ihr Kandidat sein wird“.

„Ich glaube nicht, dass Joe Biden kandidieren wird“, sagte Cruz. „Donald Trump hat angekündigt, dass er kandidiert. Ich denke, es ist klar, dass es eine Reihe von Leuten gibt, die sich darauf vorbereiten, einzuspringen, und ich weiß nicht, was in diesem Rennen passieren wird. Ich bin zuversichtlich, dass es nicht langweilig wird.“