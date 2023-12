Crunchyroll kan Simulcast-Lizenzen leveren voor 2024

De streamingdienst Crunchyroll zal blij zijn met de nieuwe Simulcast-titel in de Comic Con Experience 2023. Wir fasszenammen.

Leuke nieuwe Simulcasts

De beide nieuwe Lizenzen opereren onafhankelijk van elkaar met eigen personeel. »Verbannen uit de Heldenpartij, besloot ik een rustig leven te leiden op het platteland« en »TSUKIMICHI: Maanverlichte fantasie«beide zijn sinds januari 2024 uitgebracht op Crunchyroll in de Simulcast.

Ontdek hoe de Video-on-Demand-dienst Lizenz en de nieuwe Original-Serie maakt »Astro-noot«de Romantiek-Anime »Dokter Elise« Hoe dan ook van de Anime-Umsetzung von »Villainess Level 99: Ik ben misschien de verborgen baas, maar ik ben niet de demonenheer« gesischert.

Vervolgens zullen we in de toekomst niet alle details kunnen vinden. Met een klik op uw favoriete titel ontvangt u direct informatie.

Nieuwe Simulcasts:

»Astro-noot«

De nieuwe originele anime »Astro-noot« was ab april 2024 in Japanse originelen met Duitse ondertitels Knapperige rol in Simulcast gezegd.

Behandeling:

Takumi, een vriend van Koch, werd naar Kurzem gestuurd. Je vindt het in een oud gastenverblijf, met een astro-sou, een nieuwe set, maar je moet er toch werken, zonder te hoeven wonen, zonder je zorgen te hoeven maken. Als de mooie House Lady Mira er is, voelt ze zich euforisch over haar nieuwe baan en het geluk gedurende haar tijd. Aber Mira heeft een geheim…

»Verbannen uit de Heldenpartij« (Staffel 2)

De tweede Staffel von »Verbannen uit de Heldenpartij, besloot ik een rustig leven te leiden op het platteland« läuft ab Januari 2024 met Duitse ondertiteling Knapperige rol Ik ben Simulcast.

Behandeling:

Red werd geboren met ongeglazuurde Fähigkeiten en de schijn van perfectie. Kandidaat om een ​​van de beste helden te zijn in de strijd voor het welzijn van de wereld … maar niemand wil het accepteren. Omdat ze totaal verschillend van elkaar zijn, is de kans groter dat ze gaan lassen en apotheker worden in het land. En zo begint nieuw leven!

»Dokter Elise«

De nieuwe romantische serie »Dokter Elise« is ab Januari 2024 in Japanse originelen met Duitse ondertitels Knapperige rol Ik ben Simulcast om te zien.

Behandeling:

In mijn nieuwe leven bracht ik mijn tijd door met gelukkig zijn met mijn mensen en gelukkig zijn met mijn zorg, terwijl ik nog leefde, omdat ik blij was met mijn werk, in dit geval was ik chirurg.

Eines Tages kom met je eigen verkeer tijdens je leven en vind jezelf veilig in je eerste leven! Als je naar jezelf kijkt, kun je je leven en je leven leiden, en ben je goed geïnformeerd, als je op de hoogte bent van de moderne geneeskunde, kun je die gebruiken.

»TSUKIMICHI: Maanverlichte Fantasie« (Staffel 2)

Dat zweet »TSUKIMICHI: Maanverlichte fantasie«-Staffel begint im Januari 2024 in Japanse originelen met Duitse ondertitels Knapperige rol Ik ben Simulcast.

Behandeling:

De Oberschüler Makoto Misumi maakte kennis met Gott Tsukuyomi in een fantasiewereld om een ​​“held“ te worden. De anderen zijn machtig in de wereld, omdat ze niet graag willen behagen en zich willen vestigen in de wereld om hen heen. Mooie uitleg Tsukuyomi, dat is Makoto verlassen muss, verdomd daar seinen eigenen Weg vinden kann.

»Villainess-niveau 99«

Die Anime-aanpassing von »Villainess Level 99: Ik ben misschien de verborgen baas, maar ik ben niet de demonenheer« was ab Januari 2024 in Originalton met ondertiteling bij Knapperige rol Ik ben Simulcast zei.

Behandeling:

Yumiella Dolkness werkt samen met een normale Gegnerin in een Otome-Rollenspiel, maar is in het geheim een ​​machtigere baas. In ons leven leven we samen in een turbulente student en een gamer. Als je in je rol merkt dat je geboren bent, ben je helemaal verstrikt, dan kun je voorkomen dat het nog een keer gebeurt.

Nu je nog leeft, dat Yumiella fantastisch is, kunnen we er niet omheen, laten we verslag doen van Gamer-Instinct… en doorgaan met niveau 99.

©長岡マキ子・ magako/KADOKAWA/ キミゼロ製作委員会