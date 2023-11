Cruise ruft aufgrund eines Software-Updates alle 950 Robotaxis in SF zurück

Den Grund dafür hat Cruise nun enthüllt: Die Software des Fahrzeugs hat falsch angegeben, wo das Robotaxi die Frau ursprünglich getroffen hat, was dazu geführt hat, dass es die falsche Entscheidung getroffen hat.

Das zu General Motors gehörende Unternehmen für autonome Fahrzeuge nahm diese Offenlegung am Mittwoch in eine Meldung an die Bundesaufsichtsbehörden auf, in der es diese darauf aufmerksam machte, dass Cruise alle 950 seiner selbstfahrenden Autos zurückruft, um ihre Software zu aktualisieren.

Der Unfall in der Innenstadt von San Francisco Anfang Oktober führte dazu, dass das kalifornische Kraftfahrzeugministerium Cruise die Einsatzgenehmigung entzogen hat, die das Unternehmen benötigt, um mit einer anderen Genehmigung der Public Utilities Commission Gebühren für fahrerlose Fahrten in der Stadt erheben zu können.

Bei diesem Vorfall am 2. Oktober traf ein von Menschen gesteuertes Auto, das auf der Fifth Street Richtung Süden fuhr, eine Frau, die die Market Street überquerte, und schleuderte sie auf den Weg eines benachbarten Cruise-Robotaxis. Das Robotertaxi bremste stark ab, als es den Fußgänger überrollte, hielt zunächst an, versuchte dann anzuhalten und zog die Frau 6 Meter weit mit sich, während sie darunter eingeklemmt blieb. Die Frau erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

In seinem Rückrufantrag sagte Cruise, dass das Kollisionserkennungs-Subsystem seiner selbstfahrenden Software Robotaxis sagt, wie es nach einer Kollision reagieren soll – ob es an Ort und Stelle bleibt oder anhält. Diese Reaktion, so das Unternehmen, hänge von Faktoren ab, darunter der „gefühlten Schwere“ einer Kollision und dem Ort, an dem das Fahrzeug den Aufprall registriert habe.

Cruise sagte, die Software seines Robotertaxi habe „die Kollision (2. Oktober) fälschlicherweise als seitliche Kollision charakterisiert und dem AV-Fahrzeug befohlen, zu versuchen, aus dem Verkehr auszuweichen und die Person nach vorne zu ziehen, anstatt stationär zu bleiben.“

Cruise räumte ein, dass seine fahrerlose Software „unter bestimmten Umständen“ Robotertaxis anweisen könnte, nach einer Kollision anzuhalten, anstatt dort zu bleiben. Das Manöver könne das Verletzungsrisiko bei Unfällen erhöhen, „wenn ein Pullover nicht die gewünschte Reaktion nach einer Kollision ist“, sagte das Unternehmen.

Das in San Francisco ansässige Unternehmen sagte, dass sein am Absturz am 2. Oktober beteiligtes Robotaxi mit der aktualisierten Software, die Cruise in seiner gesamten Flotte einsetzen will, an Ort und Stelle geblieben wäre.

„Mir scheint, dass Cruise alles getan hat, um dies zu vertuschen“, sagte Aaron Peskin, Präsident des Aufsichtsrats. „Am 2. Oktober wussten wir, dass das Auto sie mitgerissen hatte, und Cruise tat alles, um so zu tun, als wäre das nicht passiert. Und jetzt hat es sie endlich eingeholt.“

Cruise hat seinen fahrerlosen Taxibetrieb in allen US-Märkten – darunter Phoenix, Houston und Austin, Texas – eingestellt, nachdem das Unternehmen am 24. Oktober in Kalifornien den Betrieb von DMV eingestellt hatte.

Die Zukunft von Cruise ist von Ungewissheit geprägt.

Laut DMV gibt es keinen Zeitrahmen für die Suspendierung von Cruise. Das Unternehmen muss der Aufsichtsbehörde nachweisen, dass es „die Mängel, die zur Aussetzung geführt haben“, behoben hat, um seine ausgesetzten Genehmigungen wieder in Kraft zu setzen. Die DMV hat jedoch nicht gesagt, was das bedeutet. Unterdessen hat die CPUC noch nicht bekannt gegeben, ob sie San Francisco eine Wiederholung ihrer Entscheidung vom 10. August gewähren wird, die Cruise und dem Konkurrenten Waymo die uneingeschränkte kommerzielle Expansion in der Stadt ermöglichte.

Kyle Vogt, CEO von Cruise, sagte am Montag auf einer Betriebsversammlung des Unternehmens, dass das Unternehmen beabsichtige, einige Mitarbeiter zu entlassen, berichtete Forbes.

Das Unternehmen hat eine neue Position des Chief Safety Officer geschaffen. Außerdem beauftragte das Unternehmen eine Anwaltskanzlei mit der Untersuchung der Reaktion von Cruise auf den Absturz vom 2. Oktober und seiner Interaktion mit staatlichen und bundesstaatlichen Aufsichtsbehörden sowie den Medien.

Das DMV behauptet, dass Cruise seinen Ermittlern nach dem ersten Stopp des Robotaxis keine Aufnahmen des Vorfalls vom 2. Oktober offengelegt habe, was das Unternehmen bestreitet. Auf dem Video des Unfalls, das am Abend des Unfalls an Journalisten weitergegeben wurde, war der Versuch des Robotaxis, anzuhalten, nicht zu sehen.

„Wir sind bestrebt, eine bessere Kreuzfahrt zu schaffen, und diese ersten Maßnahmen sind nur einige der Schritte, die wir unternehmen, während wir zuhören, lernen und uns verbessern“, sagte das Unternehmen in einem Blogbeitrag. „Wir sind bestrebt, unsere Kunden, Aufsichtsbehörden und die Öffentlichkeit während dieses Prozesses auf dem Laufenden zu halten.“