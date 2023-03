Een werknemer betreedt de SalesForce Tower in San Francisco, Californië, VS, op maandag 14 maart 2022.

Bekijk de bedrijven die de krantenkoppen halen voordat de bel gaat.

Verkoopsteam — De aandelen van de maker van cloudsoftware stegen bijna 16% in premarket nadat het bedrijf in zijn laatste winstrapport over de hele linie de schattingen van Wall Street overtrof en een beter dan verwachte voorspelling uitbracht. Salesforce zei ook dat het zijn aandeleninkoopprogramma uitbreidt na de introductie vorig jaar.

Beste koop — De detailhandelaar in consumentenelektronica verloor 1,9% nadat de inkomsten en omzetverwachtingen voor het fiscale jaar lager uitkwamen dan verwacht. Best Buy zei dat het voor het jaar een omzetdaling van 3% tot 6% verwacht, daarbij verwijzend naar de macro-economische omgeving. De kwartaalcijfers overtroffen echter de schattingen.

Macy’s — De retailer ging 7,3% vooruit nadat hij de verwachtingen over de winst per aandeel had overtroffen en eraan had voldaan, aldus Refinitiv. Macy’s boekte in het vierde kwartaal een winst per aandeel van $ 1,71, meer dan de verwachte $ 1,57. De omzet was in lijn met de verwachtingen van analisten met $ 8,26 miljard.

Silvergate hoofdstad — De bank voor digitale valuta kelderde met 37,6% na twee downgrades van analisten op basis van nieuwe financiële vullingen van het bedrijf. JPMorgan verplaatste het aandeel van neutraal naar ondermaats, daarbij verwijzend naar toekomstige uitdagingen nadat het bedrijf een waarschuwing had geciteerd dat het mogelijk niet in staat zal zijn om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen zonder in het volgende jaar te liquideren. Canaccord Genuity verlaagde de rating van het aandeel naar houden van kopen, en zei dat het bedrijf goed wordt beheerd, maar dat het naar de zijlijn wil verhuizen terwijl het stof van de recente vulling is neergedaald.

Oké — Het bedrijf voor digitale authenticatie voegde 15,8% toe nadat het de top- en bottom-line verwachtingen voor het vierde kwartaal had overtroffen. Het bedrijf gaf ook verwachtingen voor het lopende kwartaal af die de verwachtingen overtroffen, terwijl de omzet voor het hele jaar in overeenstemming was met de verwachtingen en de winst per aandeel erboven uitkwam. Cowen heeft Okta geüpgraded om als resultaat beter te presteren dan de markt.

Geld boom — De aandelen van de discountretailer daalden ongeveer 2% in premarket-handel nadat JPMorgan Dollar Tree had verlaagd van overwogen naar neutraal. De investeringsmaatschappij zei in een notitie aan klanten dat Dollar Tree dit jaar een tragere groei zou kunnen zien, aangezien het bedrijf prijsstijgingen omzeilt en investeringen doet voor 2024 en daarna.

Sneeuwvlok — De aandelen van de provider van het clouddataplatform daalden met meer dan 7% op donderdag premarket, ondanks dat Snowflake een beat op de bovenste en onderste regel plaatste, volgens Refinitiv. De omzetverwachting van Snowflake voor de huidige periode was lichter dan beleggers hadden verwacht. Het bedrijf kondigde ook een aandeleninkoopprogramma van $ 2 miljard aan.

Nio De Chinese fabrikant van elektrische voertuigen daalde met 1,6% en bleef dalen nadat Nio woensdag een groter dan verwacht verlies rapporteerde voor het vierde kwartaal. JPMorgan heeft het aandeel donderdag verlaagd van overwogen naar neutraal en zei dat de verwachtingen van het bedrijf te hoog zijn.

Anheuser-Busch Inbev — De aandelen van de biermaker daalden 1% na een zwak winstrapport. De genormaliseerde winst per aandeel bedroeg 1 cent onder de consensusschatting van analisten die door StreetAccount werden ondervraagd op 98 cent. De omzet bleef ook onder de verwachtingen, waarbij het bedrijf $ 14,67 miljard boekte, vergeleken met de verwachte $ 15,21 miljard.

Rondkomen — Het autodeelbedrijf voegde 1,7% toe nadat het door Roth MKM was geïnitieerd bij de aankoop. Het bedrijf zei dat Getaround een marktverstoorder was en kan helpen het gebruik van oudere auto’s te vergroten.

MarktAxess — De aandelen van het fintech-bedrijf stegen met 1,7% nadat Atlantic Equities ze had opgewaardeerd van neutraal naar overwogen, naar eigen zeggen op een “bijna omslagpunt voor groei”. Het aandeel is in 2023 bijna 25% gestegen, maar is de afgelopen 12 maanden met 8,5% gedaald.

Op Halfgeleider — De fabrikant van halfgeleiders daalde 7,2% na een downgrade om beter te presteren dan de sterke koop van Raymond James. Het bedrijf zei dat het op korte termijn tegenwind ziet, maar merkte ook op dat de waardering van het aandeel momenteel boven het historische niveau ligt.

Tesla — De maker van elektrische voertuigen verloor 6,2% na zijn beleggersdag. Sommigen zagen het evenement als een gebrek aan details.

Muntbasis — Het cryptoplatform verloor 2,8% nadat Bank of America haar underperform-rating herhaalde en zei op korte termijn geen duidelijkheid te verwachten over wijzigingen in de Amerikaanse regelgeving voor cryptocurrencies.

– Hakyung Kim, Yun Li, Jesse Pound en Michelle Fox van CNBC droegen bij aan de rapportage