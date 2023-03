De Britse regering heeft een nieuw voorstel onthuld om ongeoorloofde immigratie naar het VK te voorkomen. “Ze zullen hier niet stoppen totdat de wereld weet dat als je Groot-Brittannië illegaal binnenkomt, je wordt vastgehouden of snel wordt verwijderd”, zei de Britse minister van Binnenlandse Zaken Suella Braverman dinsdag tegen het parlement. “Teruggestuurd naar uw land als het veilig is of naar een veilig derde land zoals Rwanda”, vervolgde ze.

Het aanpakken van illegale migratie naar het VK is een van de topprioriteiten van de Britse premier Rishi Sunak. Zijn regering staat al maandenlang onder druk van sommige kanten vanwege het toenemende aantal migranten dat het land binnenkomt in kleine boten. In 2022 arriveerden 45.000 migranten nadat ze het Kanaal waren overgestoken, tegen 30.000 in 2021.

Afgelopen zomer kwam het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg tussenbeide en maakte een einde aan plannen van de vorige regering om asielzoekers per vliegtuig naar Rwanda uit te zetten.

Levenslang verbod op Brits staatsburgerschap

Als de voorgestelde wetgeving wordt goedgekeurd, mogen migranten die het Kanaal oversteken in kleine bootjes en op ongeoorloofde wijze in Groot-Brittannië aankomen, geen asiel aanvragen. Ze worden vastgehouden en vervolgens gedeporteerd en krijgen een levenslang terugkeerverbod. Ze zullen in de toekomst geen Brits staatsburgerschap meer kunnen krijgen.

De minister van Binnenlandse Zaken legde uit dat de nieuwe wet voorziet in de detentie van mensen die aankomen gedurende 28 dagen, “zonder borgtocht of rechterlijke toetsing”. Ze voegde eraan toe dat hun daaropvolgende uitzetting alleen in uitzonderlijke gevallen zou worden opgeschort, en specificeerde dat “elke andere claim op afstand zal worden gehoord, na verwijdering”.

Ze beschreef de voorstellen als “robuust en nieuw”, zei ze dat ze “ervan overtuigd was dat dit wetsvoorstel verenigbaar is met internationale verplichtingen”.

Critici wezen er echter op dat dit niet noodzakelijkerwijs het geval was. De Vluchtelingenraad en andere ngo’s hebben de voorstellen aan de kaak gesteld.

Mensenrechtenexpert Lena Riemer wees DW erop dat het VK gebonden was aan de beginselen van het internationaal recht, en dat hierin werd bepaald “dat personen die bescherming zoeken, niet kunnen worden teruggestuurd naar een land waar ze het risico lopen lichamelijk letsel op te lopen”. Ze legde uit dat of de voorstellen van de Britse regering mogelijk zijn, ook afhangt van het land waar iemand naartoe wordt gestuurd, en dat Rwanda niet aan bepaalde criteria voldeed.

‘Primair doel is mensen ervan te weerhouden deze gevaarlijke reis te maken’

Rob McNeil van de Migration Observatory van Oxford University sprak met DW over de voorgestelde wetgeving voordat deze werd onthuld: “Het idee is dat het zou leiden tot de verwijdering van mensen die in het VK aankomen zonder het wettelijke recht om dit te doen. De vraag is waar zouden ze heen gaan? Er is geen duidelijk plan van de Britse regering waar de mensen heen zouden gaan.”

Hij voegde eraan toe dat er ook geen overeenkomsten waren met landen van herkomst of zelfs maar met Frankrijk, van waaruit mensen die het VK proberen te bereiken, vaak beginnen aan hun oversteek van het Kanaal.

“Wat we wel weten is dat het (…) primaire doel van deze wetgeving is om mensen ervan te weerhouden deze gevaarlijke reis te maken”, zei hij.

Riemer verwees naar het Vluchtelingenverdrag van Genève, waarin staat dat vluchtelingen niet kunnen worden gestraft voor het zoeken van bescherming in een ander land. “Als deze mensen worden uitgezet zonder dat is geverifieerd of ze bescherming nodig hebben, wordt dit naar mijn mening ook geschonden”, zei ze.

Vooralsnog hebben de voorstellen nog goedkeuring nodig van de Tweede en Eerste Kamer. Er kan nog veel veranderen in de loop van dit proces, maar wat de uitkomst ook mag zijn, McNeil is sceptisch: “Wat we wel weten uit academische analyse blijkt (is) dat er geen goed bewijs is om het idee te ondersteunen dat afschrikkingsbeleid effectief werkt. vaak omdat mensen in de landen van vertrek niet op de hoogte zijn van het reilen en zeilen in de landen waar ze naartoe reizen’, zegt hij.

Vaak maken mensen de gevaarlijke reis naar Groot-Brittannië op opblaasbare rubberboten Afbeelding: Henry Nicholls/REUTERS

Frans-Britse top

Vrijdag zal premier Sunak de voorstellen bespreken met de Franse president Emmanuel Macron tijdens een bilaterale top tussen hun twee landen.

Afgelopen november kwamen Groot-Brittannië en Frankrijk overeen om samen te werken om illegale migratie te dwarsbomen, waarbij hun ministers van Binnenlandse Zaken een deal van € 72,2 miljoen ($ 74,5 miljoen) ondertekenden om het aantal patrouilles langs de Franse kust te vergroten en meer samenwerking te bevorderen.

“We hebben een nieuwe deal getekend die meer technologie biedt en Britse officieren insluit bij Franse patrouilles”, zei Braverman deze week. “En ik hoop dat de Engels-Franse top van vrijdag die samenwerking verder zal verdiepen.”

Dit artikel is vertaald uit het Duits.