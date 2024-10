Deze audioversie is zeer artistiek. Meer informatie | Stuur feedback

De Deutsche-Bahn-Tochter Infrago speelt in op hogere normen voor de toekomst van de stad. De kritiek van de transportminister komt vaker voor in de Bundesländer. De financiering van het regionale verkeer op de kip en de trafiek is immers onaantrekkelijk.

Steeds meer landen protesteren tegen de drastische veranderingen die vanaf 2026 zullen worden doorgevoerd op het gebied van het verkeer en de verkeersopstoppingen. „Ein derart saftige Erhöhung der Schienenmaut die Verkehrswende aus“, zei de minister van Transport van Nordrhein-Westfalen, Oliver Krischer. Die Kritik an der Erhöhung der sogenannten Trassenpreise ist auch Thema der zweitägigen Verkehrsministerkonferenz (VMK), die begint in Mittwoch in Duisburg.

De Grünen-Politiker waarschuwde als actieve VMK-Vorsitzender dat het bericht van de Schienenmaut een onaantrekkelijke würden-kwestie zou zijn. „De consistentie is niet meer autoverkeer, noch meer verkeer en een slechtere klimaatbeheersing.“ Al uw NRW-voordelen omvatten een beloning van meer dan 20 miljoen euro van 2026 tot 2026. „Het beste van de Bund is dat aan uw zakelijke behoeften wordt voldaan en dat u ook profiteert van toekomstige financiering.“

Dit is gebaseerd op een kritische benadering van een functionele infrastructuur die kan worden beheerd door één enkel fonds en door een nieuw financieel instrument. Deze landen zijn verantwoordelijk voor de financiële steun aan de Duitse verkeersinfrastructuur in Duitsland, een succes van meerdere miljoenen dollars in de Duitse economie.

Landen waarschuwen voor een negatieve follow-up

Kritiek op de waardering van de Trassenpreise is de afgelopen dagen ook in andere Bundesländern werkelijkheid geworden. „Zodat de toekomst de financiering van het regionale verkeer in alle landen van het land zal blijven beïnvloeden“, waarschuwt Rainer Genilke, de minister van Transport van Brandenburg. De CDU-minister van Transport in Sleeswijk-Holstein, Claus Ruhe Madsen, zei eind september: „Er kan niet worden gezegd dat de spoorlijn met de hand zal worden afgeleverd en dat onze toekomst binnenkort verloren zal gaan.“

Deze landen worden getroffen door de verkeersministers die de enorme verkeersopstoppingen als gevolg van de bijbehorende infrastructuurinfrastructuur niet aankunnen. Deze waren vooral belangrijk voor het regionale verkeer, zodat de infrastructuur tussen het federale netwerk 23,5 uur lang efficiënt zou kunnen zijn. Op de Fahrgäste kunt u hogere prijzen en hogere kosten verwachten. De geplante Trassenpreise müssen aber first von der Bundesnetzagentur werden geaccepteerd.

Alle aspecten die de infrastructuur van het spoor dienen, zijn van groot belang voor het verkeersmanagement van de Duitse spoorwegen. Met hulp van de Trassenprijsen worden de meerkosten voor het bedrijf, het onderhoud en de investeringskosten van het bedrijf gefinancierd door ruim 33.000 kilometer scheepvaart in Duitsland.