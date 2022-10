Cristiano Ronaldos Torjubel gegen Everton war ein „selbstironischer Witz“ über das Bedürfnis des Manchester-United-Stars, mehrmals am Tag ein Nickerchen zu machen

Cristiano Ronaldos Torjubel gegen Everton war „ein selbstironischer Witz“ darüber, wie viel der Star von Manchester United schläft.

Der 37-Jährige wurde kein fünfmaliger Ballon D’or-Gewinner, ohne einige Anpassungen an seinem Lebensstil vorzunehmen, darunter, dass der portugiesische Star mehrmals am Tag ein Nickerchen macht.

BT-Sport Ronaldo und Antony feierten mit geschlossenen Augen und vor der Brust gekreuzten Händen, um Ronaldo im Schlaf nachzuahmen

Getty Dies geschah, nachdem Ronaldo sein 700. Vereinstor seiner Karriere erzielt hatte

Während Ronaldo in dieser Saison eine frustrierende Saison für United hinter sich hat, hat der Stürmer die Fans daran erinnert, dass er noch viel zu bieten hat, nachdem er am Sonntagabend beim 2: 1-Sieg gegen Everton im Goodison Park, dem 700. Vereinstor seiner Karriere, den Siegtreffer erzielte.

Ronaldo wurde in der ersten Halbzeit für die Mannschaft von Erik ten Hag eingewechselt und brauchte nur 15 Minuten, um einen Pass von Casemiro zu übernehmen, bevor er die Mühe über Jordan Pickford begrub.

Anstatt mit seinem Markenzeichen „Siu!“ zu feiern. Bei der Feier standen Ronaldo und sein neuer Teamkollege Antony aufrecht mit zurückgelegtem Kopf, geschlossenen Augen und vor der Brust gekreuzten Fingern.

Während die Fans über die Bedeutung der Feier spekulierten, erzählte die United-Website alles.

Auf der offiziellen Website des Vereins heißt es: „Wir können jetzt enthüllen, dass Ronaldos Jubel ein selbstironischer Scherz mit seinen Teamkollegen war, der die starken Bindungen zwischen den Spielern im Kader von Erik ten Hag hervorhebt.

„Cristiano ist natürlich dafür bekannt, auf sich selbst aufzupassen und dafür zu sorgen, dass er immer in der bestmöglichen Verfassung ist, was natürlich stundenlange harte Arbeit auf dem Trainingsplatz und im Fitnessstudio bedeutet.

getty Der portugiesische Star macht gerne mehrmals am Tag ein Nickerchen, um im Spiel zu glänzen

„Es beinhaltet auch, sich in den richtigen Momenten auszuruhen und sicherzustellen, dass er genug Schlaf hat, um seine Genesung zu unterstützen: Es wurde bereits berichtet, dass Ronaldo mehrmals am Tag ein Nickerchen macht!

„CR7s Feier in Everton war amüsanterweise eine Anspielung auf die Position, in der er schläft, wenn er mit dem Team reist, was von seinen Teamkollegen nicht unbemerkt geblieben ist, die alle begierig darauf sind, von ihm zu lernen.“