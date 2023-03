Wilfried Zaha heeft naar verluidt een enorme deal van £ 9 miljoen per jaar aangeboden gekregen om te tekenen voor de Saoedische Pro League-kant Al Ittihad.

Zaha, die op 12-jarige leeftijd toetrad tot de Crystal Palace-academie, ziet zijn contract in Zuid-Londen aan het einde van het seizoen aflopen.

Getty Zaha speelt momenteel in zijn 13e seizoen bij Palace

Hij is een van de sterspelers van de club en stond in het verleden in de belangstelling van Arsenal, Chelsea en Tottenham Hotspur.

De Daily Mail meldt dat hij nadenkt over zijn toekomst bij Palace, dat hem een ​​nieuwe ‘lucratieve’ deal van bijna £200.000 per week heeft aangeboden, inclusief bonussen en andere betalingen.

Al Ittihad wil echter nog een stap verder gaan, waarbij de Saoedische zijde bereid is de Ivoriaan ongeveer £ 320.000 per week te betalen exclusief Engelse belasting. Het rapport voegt eraan toe dat dit zou neerkomen op £ 9 miljoen per jaar na belastingen.

Zaha is momenteel gefocust op het voltooien van het seizoen op de sterkst mogelijke manier, en het is duidelijk dat hij dan een definitieve beslissing zal nemen over zijn toekomst.

Palace verliest ook de hoop niet op het vooruitzicht dat de buitenspeler aan het einde van het seizoen een verlenging tekent.

Een overstap naar de top van het Saoedi-Arabische voetbal zou ervoor zorgen dat de 30-jarige in dezelfde competitie komt als Cristiano Ronaldo.

AFP Mocht hij naar de Saudische topvlucht verhuizen, dan zou hij het opnieuw tegen Ronaldo moeten opnemen

Lineker terug op BBC, United gaat niet in beroep tegen Casemiro rood, Lallana tekent nieuwe Brighton-deal Shearer en Wright maken tv-terugkeer voor het eerst sinds MOTD-boycot Ik heb Arsenal uitgeschakeld in de FA Cup – nu ben ik een investeerder in luxe horloges en wil ik een seizoenskaart voor Gunners Chelsea was van plan om tot 12 spelers te ontlasten, waaronder Man City-doelwit Chilwell Lineker keert terug naar presentatietaken terwijl de BBC zich verontschuldigt voor spraakmakende ruzie Arsenal viert Fulham-overwinning met gigantische klok, maar Zinchenko laat fans met dezelfde gedachte achter





De voetballende superster speelt voor Al Nassr, die donderdag met 1-0 verloor van Al Ittihad in een wedstrijd bovenaan de tafel – een wedstrijd waarbij Ronaldo tegen flessen schopte en zijn aanvoerdersband op de grond gooide.

Zaha’s potentiële nieuwe kant wordt ook beheerd door voormalig Tottenham en Wolves-baas Nuno Espirito Santo.

De ster van Palace speelde tot nu toe 452 keer in twee periodes bij de club, scoorde 89 doelpunten en assisteerde nog eens 76 in alle competities.

Hij heeft dit seizoen tot nu toe zes keer gescoord voor de ploeg van Patrick Vieria, waarbij de club worstelde op de 12e plaats in de Premier League.

Ze moeten in 2023 nog een wedstrijd winnen en staan ​​slechts drie punten boven de degradatiestreep.

Getty Zaha is Palace’s op een na hoogste score ooit met 89 goals achter Clinton Morrison op 106

Ze moeten in 2023 nog een wedstrijd winnen en staan ​​slechts drie punten boven de degradatiezone.