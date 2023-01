„Cristiano Ronaldo wird seine Karriere in Europa beenden“, sagt der Trainer von Al Nassr, der den Spielern rät, „nicht immer zu versuchen“, dem Ex-Star von Manchester United den Ball zu geben

Cristiano Ronaldos Al-Nassr-Trainer hat angekündigt, dass sein neuer Starspieler nach Europa zurückkehren wird, um seine Karriere zu beenden.

Nachdem er sich gegenseitig darauf geeinigt hatte, seinen Vertrag mit Manchester United während der Weltmeisterschaft 2022 in Katar zu kündigen, wechselte Ronaldo zum saudi-arabischen Klub Al Nassr.

Getty Ronaldo lässt sich in Saudi-Arabien nieder, aber es könnte nicht lange dauern

Der Wechsel machte den 38-Jährigen mit einem gemeldeten Gehalt von 173 Millionen Pfund pro Jahr zum bestbezahlten Spieler im Weltfußball, aber der Nahe Osten markierte einen steilen Abstieg von seinen Siegerhöhen in der Champions League.

Ronaldo ist der beste Torschütze in der Geschichte des europäischen Elite-Wettbewerbs und in der Geschichte des Fußballs, aber ein Abgang vom Kontinent wurde als großer Rückschritt angesehen.

Mehrere Berichte behaupteten, Superagent Jorge Mendes habe Gespräche mit Bayern München und Chelsea über einen Wechsel für seinen Kunden geführt, aber keiner der Deals sei verwirklicht worden.

Aber jetzt hat sein Manager bei Al Nassr, der frühere Ligue-1-Sieger Rudi Garcia, angedeutet, dass eine Rückkehr auf den Kontinent immer noch sehr wahrscheinlich ist.

In seiner jüngsten Pressekonferenz sagte der ehemalige Cheftrainer von Lille, Marseille und Roma: „Cristiano Ronaldo ist eine positive Ergänzung, da er hilft, die Verteidiger zu zerstreuen.

„Er ist einer der besten Spieler der Welt. Er wird seine Karriere bei Al Nassr nicht beenden, er wird nach Europa zurückkehren.“

Getty Ronaldo hatte Mühe, ein neues Zuhause zu finden, nachdem er United verlassen hatte

Ronaldo muss in zwei Spielen noch das Netz für Al Nassr finden, eines in der Liga, einer Division, in der seine neue Mannschaft an der Spitze steht, und ein weiteres Spiel im Pokal, aus dem Al-Nassr ausgeschieden ist.

Nach einer 1:3-Niederlage gegen Al Ittihad schieden sie im Halbfinale aus, und Garcia hatte danach einige Ratschläge für Ronaldo.

„Cristiano Ronaldo hat eine Torchance vertan, die das Spiel in der ersten Halbzeit gewendet hätte“, sagte er. „Aber ich gratuliere Al Ittihad.

„Sie waren bis zur Pause viel besser als wir. Wir haben also reagiert, konnten uns aber nicht mehr umdrehen. Wir haben den Super Cup verloren, aber wir sind immer noch Erster in der Meisterschaft.“

Getty Ronaldo muss das Netz in Saudi noch finden

Er fuhr fort: „Es ist sehr wichtig, dass die Spieler normal spielen und nicht immer versuchen, Cristiano den Ball zu geben.

„Ich habe ihnen gesagt, dass sie auf dem Feld die richtigen Entscheidungen treffen müssen. Wenn Cristiano oder Talisca allein sind und um den Ball bitten, müssen wir ihnen natürlich den Ball geben.

„Diese beiden Spieler sind in der Lage, den Unterschied zu machen. Ich denke, manchmal hatten wir gute Flankenpositionen, aber es waren nicht genug Leute im Strafraum, manchmal nicht Ronaldo oder Talisca.

„Wir müssen daran arbeiten, einen von ihnen in der Gegend haben und vielleicht spielt der andere außerhalb der Gegend.“

Ronaldo kam erst Anfang dieses Monats nach einem übereilten Abgang von Manchester United zu Al Nassr, der während der Weltmeisterschaft offiziell bekannt gegeben wurde.

Es bedeutet, dass er keine Gelegenheit hatte, sich von einigen seiner Teamkollegen angemessen zu verabschieden.

The Sun berichtet, dass vier seiner ehemaligen Teamkollegen – Harry Maguire, Bruno Fernandes, Casemiro und Raphael Varane – von Ronaldo nach Saudi-Arabien eingeladen wurden.

