Cristiano Ronaldo wird „mit Matt Hancock im Dschungel landen“, sagt Simon Jordan, als er Man United auffordert, den Superstar wegen des explosiven Interviews mit Piers Morgan zu SACK

Simon Jordan erklärte, Cristiano Ronaldo sei „von seiner eigenen Erkennbarkeit betrunken“ und sollte von Manchester United entlassen werden.

Der United-Star sorgt nach seinem Interview mit Piers Morgan auf TalkTV, das am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche vollständig ausgestrahlt wird, weltweit für Schlagzeilen.

TalkTV Ronaldos Bombeninterview könnte durchaus das Ende seiner United-Karriere bedeuten

talkSPORT Jordan ist von Ronaldos Kommentaren nicht beeindruckt

In bereits veröffentlichten Clips des Interviews hat Ronaldo Manager Erik ten Hag, die Familie Glazer, Gary Neville und Wayne Rooney ins Visier genommen, an denen er aufgrund ihrer jüngsten Kritik Anstoß genommen hat.

Als Antwort auf White und Jordans Kommentare, dass Neville und Rooney nicht seine Freunde seien, sagte Jordan: „Das ist fair genug, nicht wahr? Das müssen nicht seine Freunde sein.

„Letztendlich würde er vielleicht eine andere Sicht auf sie haben, wenn sie ihre Ansichten und ihre Meinung nicht äußern würden.

„Ich kämpfe mit dieser ganzen Sache. Wir haben nur ein paar Minuten davon gesehen und wir alle veröffentlichen diese 1000 Meinungen, aber einige der Behauptungen über mangelnden Respekt und Sensibilität gegenüber Tragödien von Ronaldo bis Piers Morgan.

„Ich verstehe, warum dies ein großartiger Knüller für Piers Morgan ist. Ich verstehe nicht, warum Cristiano Ronaldo ihm das geben und es in das verwandeln möchte, in das es möglicherweise umgewandelt wird.

„Letztendlich wird Cristiano Ronaldo in großer Gefahr sein, auf dem falschen Weg herauszukommen, und die Leute werden es falsch sehen.

„Als Clubbesitzer und in einer Situation mit einer starken Einstellung gegenüber Spielern – ich bin eine starke Person und kann manchmal an Empathie fehlen – wenn ein Spieler mit den Tragödien, die Cristiano Ronaldo in seinem Leben und den erlebt hat, zu mir kam Schwierigkeiten, die er mit einem anderen Kind hatte, gibt es kein Paralleluniversum, in dem irgendjemand das missachtet und verlangt, dass er zum Training erscheint.

„Ich finde das schwierig, mich zurechtzufinden. Ich schaue mir das an, und wenn Manchester United ihm das wegen seiner Tat antun würde, würde er sich auf eine konstruktive Entlassung berufen. Das fühlt sich an, als würde ein Spieler aus etwas herauskommen wollen, und ich bin so überrascht von Leuten wie Graeme Souness und der Ansicht, dass dieser Typ eine Rechtfertigung für sein Verhalten hat.

Was auch immer passiert, Ronaldos United-Vermächtnis scheint in Trümmern zu liegen

AFP Ronaldo hat es auf verschiedene Schlüsselfiguren abgesehen, darunter Ten Hag

„Niemand kann sagen, dass sie für immer spielen werden. Dieser Typ betrinkt sich an seiner eigenen Erkennbarkeit und er wird in ein paar Jahren mit Matt Hancock im verdammten Dschungel landen, wenn er so weitermacht!

„Ich schaue es mir an und finde es enttäuschend, weil er ein wunderbarer Spieler ist. Ich finde es deprimierend, weil Spieler die Fußballwelt antreiben. Es gibt eine Autoritätskette und sie sind das Endspiel.

„Ja, er hat eine halbe Milliarde Follower und ja, sie können es in diese schreckliche Lebensgeschichte verwandeln, aber wir sprechen von einem Spieler, der von den Glazers eine halbe Million Pfund pro Woche bezahlt bekommt, denen er vorschlägt, sich nicht darum zu kümmern Fußballverein. Hat er vergessen, dass sie ihm eine halbe Million Pfund pro Woche zahlen?

„Er will da raus und ich verstehe es so, dass die Leute herumrennen, um südamerikanische Spieler zu holen, einflussreiche Leute, die vielleicht mit Ronaldo verbunden sind, und versuchen, südamerikanische Spieler zu Man United zu bringen, weil sie wissen, dass sie Ronaldo rausholen.

„Denken Sie daran, wenn wir uns am Mittwoch und Donnerstag dieses 90-minütige Interview anhören. Denken Sie an die Hintergrundgeschichte dessen, was wirklich vor sich geht.

“Dies ist ein Spieler, der eindeutig nicht bei Man United sein möchte, weil es nicht zu dem passt, wo er seiner Meinung nach sein sollte.”

Jordan bestand darauf, dass er Ronaldo wegen seiner Kommentare entlassen würde, wenn er bei Man United die Fäden ziehen würde.

Er fügte hinzu: „Ich hoffe, sie tun es [sack him].

“Wenn ich das wäre und dies über meinen Fußballverein gesagt würde und vieles davon von falschen Darstellungen durchdrungen wäre, um ein Ergebnis zu erzielen, würde ich ihn an den Knien abschneiden.”

