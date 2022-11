CNN

Cristiano Ronaldo verlässt Manchester United mit sofortiger Wirkung, teilte der englische Premier-League-Klub am Dienstag mit.

In einer kurzen Erklärung sagte United, die Entscheidung, die eine Woche, nachdem Ronaldo ein explosives Fernsehinterview über seine Frustrationen im Verein gegeben hatte, getroffen wurde, sei im gegenseitigen Einvernehmen getroffen worden.

„Der Verein dankt ihm für seinen immensen Beitrag in zwei Einsätzen im Old Trafford, bei dem er in 346 Spielen 145 Tore erzielte, und wünscht ihm und seiner Familie alles Gute für die Zukunft“, heißt es in der Erklärung.

„Alle bei Manchester United konzentrieren sich weiterhin darauf, den Fortschritt des Teams unter Erik ten Hag fortzusetzen und zusammenzuarbeiten, um auf dem Platz erfolgreich zu sein.“

Ronaldo ist derzeit mit der portugiesischen Nationalmannschaft in Katar für die Weltmeisterschaft und sagte am Montag, dass der Zeitpunkt seiner jüngsten Äußerungen über United die Konzentration seiner portugiesischen Teamkollegen nicht beeinträchtigen würde.

In einem Interview mit Piers Morgan für TalkTV, das kurz vor Beginn der Weltmeisterschaft veröffentlicht wurde, erklärte Ronaldo, wie er das Gefühl hatte, United habe ihn betrogen und er habe keinen Respekt vor Manager ten Hag.

Ronaldos Abgang von United bringt die zweite Amtszeit des 37-Jährigen im Verein zu einem erbitterten und enttäuschenden Ende, nachdem er in dieser Saison in zehn Spielen in der Premier League nur einmal getroffen hatte.

Er wurde von Ten Hag größtenteils als Ersatz eingesetzt und weigerte sich letzten Monat, gegen Tottenham Hotspur auf das Spielfeld zu gehen, sondern ging stattdessen den Tunnel hinunter, während noch Minuten des Spiels übrig waren.

Es dürfte Ronaldos letzter Auftritt bei einer WM sein, darüber hinaus ist unklar, welcher Klub ihn für die Rückrunde verpflichten wird.

Als er 2003 zum ersten Mal zu United kam, verwandelte sich Ronaldo von einem trickreichen, geschickten Flügelspieler in einen der besten Spieler der Welt.

Er gewann drei Premier League-Titel, den FA Cup, zwei League Cups, die Champions League und den ersten seiner fünf Ballon d’Or-Kronen, bevor er 2009 zu Real Madrid wechselte.

Ronaldos Rückkehr von Juventus zu United im vergangenen Jahr wurde von den Anhängern des Vereins mit viel Tamtam begrüßt, aber seine zweite Zeit im Old Trafford konnte nicht an den Erfolg seiner ersten heranreichen, da United die letzte Saison ohne Trophäen beendete.

„Nach Gesprächen mit Manchester United haben wir uns gegenseitig darauf geeinigt, unseren Vertrag vorzeitig zu beenden“, sagte Ronaldo in einer Erklärung.

„Ich liebe Manchester United und ich liebe die Fans, das wird sich nie ändern. Für mich scheint es jedoch der richtige Zeitpunkt zu sein, eine neue Herausforderung zu suchen.

„Ich wünsche dem Team viel Erfolg für den Rest der Saison und für die Zukunft.“