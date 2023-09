Cristiano Ronaldos Al Nassr ging in einem großen Duell in der Saudi Pro League gegen Roberto Firminos Al Ahli früh in Führung – soweit wir das beurteilen konnten.

Die beiden SPL-Mannschaften, die beide vom Saudi Public Investment Fund finanziert werden, erlebten im Vorfeld dieses mit Spannung erwarteten Zusammenstoßes im Sommer enorme Kaufrauschen.

6 Mane spielte Ronaldo durch Bildnachweis: @Miadieadario

6 Doch Mendy war bald unsichtbar Bildnachweis: @Miadieadario

6 Auch der Ball verschwand Bildnachweis: @Miadieadario

6 Dann erschien ein wütender Mendy Bildnachweis: @Miadieadario

Zu Ronaldo, dem Neuzugang von Manchester United im Dezember, gesellte sich bei Al Nassr der ehemalige Liverpooler Sadio Mane, während der Triple-Gewinner von Manchester City, Aymeric Laporte, schnell zum besten Verteidiger der Liga avancierte.

Als sie gegen Firmino, Riyad Mahrez, Allan Saint-Maximin und den spanischen Starspieler Gabri Veiga von Al Ahli antraten, war die Aufregung in Riad riesig.

So sehr, dass das erste Tor nicht einmal zu sehen war.

In der Anfangsphase des Spiels überschwemmten Leuchtraketen den Al-Awwal Park, und als Mane Ronaldo innerhalb von vier Minuten aufs Tor spielte, war der ehemalige Chelsea-Torhüter Edouard Mendy mit bloßem Auge nicht einmal zu erkennen.

6 Ronaldo taumelte sofort Bildnachweis: @Miadieadario

6 Und dann holte er sein Übliches heraus Bildnachweis: @Miadieadario

Ob Mendy sehen konnte oder nicht, ist eine andere Frage, aber Ronaldo war das egal, er rannte zu seinem „SIUUU“-Feier los, während das Stadion mitmachte.

Für den besten Torschützen aller Zeiten im Fußball war es sein achter Treffer in sieben Spielen, wobei er in dieser Zeit sogar vier Assists auf dem Konto hat.

Talisca sorgte später noch vor der Halbzeit für den 2:0-Endstand, brachte Al Nassr auf den Weg zum fünften Ligasieg in Folge und half ihnen dabei, den Tabellenführer der Pro League, Al Ittihad, zu besiegen.