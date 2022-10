Cristiano Ronaldo scheint mit dem Finger auf Erik ten Hag zu zeigen, als ein Video von Manchester United-Star auftaucht, der sich weigert, gegen Tottenham von der Bank zu kommen

Berichten zufolge ist Filmmaterial aufgetaucht, das den Moment zeigt, in dem Cristiano Ronaldo sich weigerte, für Manchester United gegen Tottenham von der Bank zu kommen.

Die 37-jährige portugiesische Sensation wurde weithin kritisiert, nachdem sie letzte Woche beim 2: 0-Sieg über die Spurs den Tunnel hinuntergegangen war und Old Trafford vor dem Schlusspfiff verlassen hatte.

Getty Ronaldos Possen machen weiterhin Schlagzeilen

Trainer Erik ten Hag bestätigte später, dass Ronaldo die Einwechslung zurückgewiesen hatte, und ließ den Stürmer anschließend für das 1: 1-Unentschieden bei Chelsea aus seinem Kader.

Ronaldo trainierte nach dem Vorfall alleine, bevor er nach Showdown-Gesprächen mit Ten Hag am Dienstag zum Training der ersten Mannschaft zurückkehrte.

Jetzt ist jedoch ein Video in den sozialen Medien aufgetaucht, das zu zeigen scheint, wie sich die Ereignisse in Old Trafford entwickelt haben.

In dem Clip ist Ronaldo zu sehen, wie er während eines Gesprächs mit Ten Hag von der Bank aus den Kopf schüttelt und mit dem Finger wedelt.

Dann macht er sich auf den Weg zur Seitenlinie, um Jadon Sancho und Casemiro die Hand zu schütteln, als sie aus dem Geschehen entfernt werden.

Kurz darauf steuert Ronaldo den Tunnel an und zieht nach dem Verlassen des Spielfelds sein orangefarbenes Trikot aus.

Rex Seine Teamkollegen spielten noch, als er in die Umkleidekabine ging

Nachdem er im Sommer einen Transferantrag gestellt hatte, wurde Ronaldo in dieser Saison nur sparsam eingesetzt.

Er hat in dieser Saison in allen Wettbewerben nur zwei Tore und eine Vorlage erzielt, nachdem er zweimal in der Premier League gestartet war.

Neue Berichte bringen ihn mit einem möglichen Wechsel zu Chelsea oder dem italienischen Klub Napoli im Januar in Verbindung.

Ten Hag bestand kürzlich darauf, dass er erwartet, dass Ronaldo bis zum Ende der Saison ein United-Spieler bleibt, gab jedoch zu, dass der erfahrene Stürmer „die Konsequenzen“ für sein „schlechtes Benehmen“ tragen muss.