Cristiano Ronaldo sagt, Gary Neville und Wayne Rooney seien „nicht meine Freunde“, als er auf die Kritik ehemaliger Teamkollegen von Man United reagiert

Cristiano Ronaldo hat Gary Neville beschuldigt, seinen Namen zu verwenden, um sein Fernsehprofil zu verbessern, und erklärt, er und Wayne Rooney seien „nicht meine Freunde“.

Weitere Enthüllungen kamen aus dem Bombeninterview des portugiesischen Superstars mit Piers Morgan für TalkTV, wobei Ronaldo seinen Zorn nun auf seine alten Teamkollegen von Manchester United richtet.

Sprechen Sie Fernsehen Ronaldo nahm an einem 90-minütigen Interview mit Piers Morgan für TalkTV teil

Die ersten Clips wurden am Sonntagabend veröffentlicht, in denen er sagte, er fühle sich von Man United „nicht respektiert“ und „verraten“ und zielte auf Manager Erik ten Hag und die Hierarchie des Clubs ab.

Vor dem vollständigen 90-minütigen Exklusivinterview mit TalkTV, das am Mittwoch und Donnerstag ausgestrahlt wird, wurden weitere Exerzitien veröffentlicht.

Diesmal sind es Neville und Rooney, die er angemacht hat, als er auf die Kritik seiner ehemaligen Teamkollegen an seinem Verhalten in Old Trafford in dieser Saison reagierte.

Ronaldo weigerte sich, im Oktober gegen Tottenham als Ersatz für United zu kommen, und wurde aus dem Kader gestrichen, um im folgenden Spiel bei Chelsea zu spielen.

Das veranlasste Neville zu sagen: „Wir kennen ihn, wir lieben ihn, aber er kann es nicht akzeptieren, nicht der Star zu sein. Er muss gehen, das war’s.“

Anschließend blendete Ronaldo Neville – mit dem er sieben Jahre lang zusammenspielte – Ende Oktober live bei Sky Sports aus, während er sich vor einem Spiel gegen West Ham aufwärmte.

Getty Neville hat seinen alten Teamkollegen verärgert

Rooney sagte derweil letzte Woche gegenüber talkSPORT, Ronaldo riskiere, eine unerwünschte Ablenkung im Club zu werden, und sein Verhalten sei „für Manchester United inakzeptabel“.

Ronaldo wurde zu dieser Kritik von zwei Spielern befragt, denen Piers Morgan nahe stand.

Er sagte: „Die Leute können ihre eigene Meinung haben, aber sie wissen nicht wirklich, was los ist. Zum Beispiel innerhalb des Trainingsgeländes und des Carrington-Bereichs oder sogar in meinem Leben – sie sollten sich nicht nur einen Standpunkt anhören, sie müssen sich auch meinen Standpunkt anhören. Denn es ist leicht zu kritisieren. Aber wenn Sie nicht die ganze Geschichte kennen, ist es einfach.

„Es ist leicht zu kritisieren, ich weiß nicht, ob Sie einen Job im Fernsehen haben, den sie kritisieren müssen, um berühmter zu werden. Ich verstehe es wirklich nicht.“

Auf die Frage, ob Neville seinen Namen benutzt habe, um Aufmerksamkeit zu erregen, antwortete er: „Ich denke, sie nutzen das aus, weil sie nicht dumm sind.

„Und ich verstehe wirklich, dass ich mit meinem Leben weitermachen muss, mit Kritik oder wenn die Leute gut über dich sprechen, aber es ist schwer, wenn du Leute siehst, die mit dir in der Umkleidekabine waren und so kritisieren. Es ist nicht gut.“

Auf die Frage, ob er Rooney und Neville zu seinen Kumpels zähle, antwortete Ronaldo: „Sie sind nicht meine Freunde.“

getty Rooney und Ronaldo waren eine beeindruckende Paarung bei Man United

Ronaldo gibt zu, dass Rooneys jüngste Kommentare zu talkSPORT ihn überrascht haben.

Rooney sagte: „Ich denke nur, dass die Dinge, die er seit Beginn der Saison getan hat, für Manchester United nicht akzeptabel sind. Ich habe gesehen, wie Roy Keane ihn verteidigt hat. Roy würde das nicht akzeptieren. Roy würde das überhaupt nicht akzeptieren.

„Es ist eine Ablenkung, die Manchester United im Moment nicht braucht, um es wieder aufzubauen.

„Für Cristiano, nimm einfach deinen Kopf runter und arbeite und sei bereit zu spielen, wenn der Manager dich braucht. Wenn er das tut, wird er eine Bereicherung sein. Wenn er es nicht tut, wird es zu einer unerwünschten Ablenkung.“

Zu Rooneys Kritik sagte Ronaldo: „Das war vor einem Jahr oder vor sechs Monaten. Wir sind hier in meinem Haus, er holte seine Kinder hier ab und er lud (12-jährigen Sohn) Cristiano ein, zu ihm nach Hause zu gehen, um Fußball zu spielen.

„Ich verstehe solche Leute wirklich nicht. Oder wenn sie in den Nachrichten auf dem Titelblatt erscheinen wollen oder neue Jobs suchen oder was auch immer.“

Aber während Rooney und Neville von der Weihnachtskartenliste gestrichen sind, behauptet Ronaldo, er sei immer noch mit zwei anderen United-Legenden befreundet – Rio Ferdinand und Roy Keane.

Er nannte sie „sehr gute Jungs“ und fügte hinzu: „Nicht nur, weil sie gut über mich reden, sondern weil sie in der Umkleidekabine waren.

„Das sind Fußballer. Sie wissen, wie Spieler denken und sich verhalten.“

Sehen Sie sich „Piers Morgan Uncensored: 90 Minutes with Ronaldo“ mittwochs und donnerstags um 20 Uhr auf TalkTV an. Finden Sie TalkTV auf Sky 526, Virgin Media 606, Freeview 237, Freesat 217 und Sky Glass 508, live und auf Abruf in der TalkTV-App, bei Streaming-Diensten und bei Talk.TV.

