Cristiano Ronaldo: Portugals Chef Fernando Santos sagt, die Rolle des Stürmers sei „zu definieren“, nachdem er ihn fallen gelassen hat | Fußball Nachrichten

Cristiano Ronaldos Rolle für den Rest der Weltmeisterschaft muss noch „definiert“ werden, sagte Portugals Trainer Fernando Santos, nachdem er seinen Kapitän für den nachdrücklichen Achtelfinalsieg gegen die Schweiz fallen ließ.

Der 37-Jährige sah von der Bank aus zu, wie sein Ersatzspieler Goncalo Ramos beim 6:1-Sieg gegen Marokko mit einem Dreierpack das Viertelfinale vorbereitete.

Ronaldo, der zum ersten Mal seit der Euro 2008 nicht mehr bei einem großen Turnier gestartet war, wurde schließlich in der 74. Minute beim 5:1-Sieg Portugals eingewechselt.

Bild:

Cristiano Ronaldo begann Portugals Achtelfinal-WM-Sieg gegen die Schweiz auf der Bank





Ronaldo verließ Manchester United letzten Monat unter einer Wolke und warf zeitweise einen Schatten auf sein Team in Katar, wo sein Manager seine Unzufriedenheit über seine Reaktion auf die Auswechslung gegen Südkorea zum Ausdruck brachte.

Angesprochen auf Ronaldo nach dem Sieg in der Schweiz sagte Santos: „Das muss noch definiert werden.

„Ich habe eine sehr enge Beziehung zu ihm – das hatte ich schon immer, ich kenne ihn, seit er 19 Jahre alt war.

„Diese Beziehung entwickelt sich nur, Ronaldo und ich interpretieren nie den menschlichen Aspekt von Manager und Spieler (in Bezug auf) was wir während des Spiels tun müssen.

Bild:

Ronaldo wurde in der 74. Minute im Lusail Stadium eingewechselt





„Ich werde in meiner Rolle immer daran denken, dass er ein wichtiger Spieler im Team ist.“

Auf die direkte Frage, ob Ronaldo gegen Marokko spielen würde, antwortete Santos optimistisch: „Ronaldo wird auf jeden Fall (mitspielen), alle Spieler auf der Bank können eingesetzt werden, wenn sie nicht in der Startelf stehen, können sie später spielen.

„Es ist wichtig, sich das Beispiel der Geschichte dieses Spielers anzusehen, er ist einer der besten Spieler der Welt, wenn es darum geht, professionell zu spielen, Kapitän zu sein – wir müssen nur gemeinsam an diese Mannschaft denken.“

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Dharmesh Sheth gibt ein Update zur Zukunft von Cristiano Ronaldo, da der saudi-arabische Klub Al-Nassr der Favorit ist, den Free Agent für 200 Millionen Dollar pro Jahr zu verpflichten



Ronaldo sauste mit einem breiten Grinsen im Gesicht durch den Interviewbereich nach dem Spiel und antwortete nur auf eine Frage: War er glücklich? „Natürlich, natürlich“, sagte er mit einem Lächeln. „Portugal hat gewonnen.“

Unterdessen sagt Ronaldos Nachfolger Ramos, der ehemalige Stürmer von Real Madrid bleibe der „Anführer“ des Teams.

Der 21-Jährige sagte: „Cristiano Ronaldo spricht mit mir und allen im Team. Er ist unser Anführer und versucht immer zu helfen.

„Ich weiß nicht, ob ich im nächsten Spiel starte, das liegt am Trainer. Ich muss so hart arbeiten, wie ich kann, und dann sehen wir weiter.“

Fernandes: Ich wäre sauer, wenn ich fallen gelassen würde

Bild:

Bruno Fernandes und Cristiano Ronaldo spielten zusammen bei Manchester United





Ronaldos ehemaliger Mannschaftskamerad von Manchester United, Bruno Fernandes, war das einzige Mitglied des portugiesischen Kaders, das darauf hinwies, dass Ronaldo nicht erfreut darüber war, auf der Bank zu sitzen.

„Glaubst du, jemand sitzt gerne auf der Bank?“ sagte Fernandes. „Ich glaube nicht, dass Cristiano glücklich wäre. Wenn mich der Trainer im nächsten Spiel auf die Bank setzen würde, wäre ich sauer.“

Er fügte hinzu: „Wir haben die ersten beiden Spiele mit Cristiano in den ersten 11 gewonnen, und es könnte sein, dass Cristiano drei Tore erzielen könnte, wenn er spielt, und niemand würde darüber sprechen, dass Cristiano auf der Bank sitzt.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Cristiano Ronaldo schien überrascht zu sein von dem frostigen Empfang, den er von seinem Teamkollegen Bruno Fernandes von Man Utd und Portugal erhielt, als sie sich für den WM-Einsatz trafen. Kredit: Portugiesischer Verband.



„Cristiano macht seinen Job, er leistet seinen Beitrag, er ist mit dem Ergebnis zufrieden, denn das Ziel für alle ist es, so weit wie möglich zu kommen.

„Ich denke nicht, dass die Leute über Cristiano sprechen sollten und warum er nicht spielt, denn wenn Cristiano spielt und das Team gewinnt, spricht niemand darüber“, fuhr Fernandes fort.

„Wenn Cristiano spielt und die Mannschaft verliert, reden alle.[He is] der berühmteste Spieler der Welt. Niemand ist im Sport berühmter als Cristiano, nicht im Fußball, im Sport.“

Neville: Ronaldos Gereiztheit muss aufhören

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Gary Neville erwartet, dass Cristiano Ronaldos nächster Schritt eine „Cameo-Rolle“ bei einem Top-Klub sein wird, in dem er Champions-League-Fußball spielen kann



Sky Sports‘ Gary Neville spricht weiter ITV vor Portugals Sieg:

„Als es bei Manchester United passierte, war der Vorschlag, dass Erik ten Hag versuchte, Ronaldo zu überreden, aber Fernando Santos ist ein Manager, der seit acht Jahren eine unglaubliche Beziehung zu Ronaldo hat.

„Es gibt viele Ronaldo-Fans, die nicht bereit sind, ihm die Wahrheit zu sagen, ich denke, er muss sich die Wahrheit anhören. Es wird ein bisschen zu einem ungepflegten Ende.

„Die Gereiztheit, das Schmollen, es muss aufhören, weil es überhaupt kein gutes Licht auf ihn wirft. Sein langfristiges Vermächtnis ist als einer der größten Spieler aller Zeiten festgelegt, aber kurzfristig muss er etwas tun viel besser.

„Ist der Juventus-Trainer falsch? Der Manchester United-Trainer falsch? Und jetzt der Portugal-Trainer falsch? Drei von ihnen haben jetzt dasselbe mit ihm gemacht.“

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Usain Bolt sagt, er sei immer noch ein großer Cristiano Ronaldo-Fan, obwohl er Manchester United verlassen habe, und dass er traurig sei, ihn aus Old Trafford verlassen zu sehen



„Ronaldos Zielstrebigkeit im Laufe der Jahre war eine seiner großen Stärken. Seine Entschlossenheit, der Beste der Welt zu sein, die meisten Tore zu erzielen, alle Rekorde zu brechen, der Kampf mit [Lionel] Messi.

„Aber irgendwann muss man an das Kollektiv denken, und das sind die Teamkollegen in der Umkleidekabine.

„Er hat die Spiele früh verlassen, wie er es zweimal bei Manchester United getan hat, und neulich gegen Südkorea abgehauen, als tatsächlich einige seiner Teamkollegen – Bernardo Silva und Bruno Fernandes – nicht in der Startelf standen.

„Es kommt zu einem Punkt, an dem Ronaldo das Ende seiner Karriere nicht sehr gut hinnimmt, aber andererseits, wenn Spanien [who lost to Morocco on penalties in the last 16] Wäre er in der letzten halben Stunde ihres Spiels vorne gewesen, hätte er sie wahrscheinlich durchgebracht!“

Carragher: Ronaldo wurde wegen seiner Leistungen fallen gelassen

Sky Sports‘ Jamie Carragher glaubt, dass Ronaldo aus Leistungsgründen fallen gelassen wurde und nicht wegen seiner Reaktion auf das Ausscheiden gegen Südkorea.

Er sagte in den sozialen Medien: „Würde Santos, der Manager von Portugal, Ronaldo fallen lassen, nur weil er im letzten Spiel ausgewechselt wurde? Ein Manager auf Vereinsebene vielleicht ja. Mit möglicherweise 3 Spielen bis zu einem WM-Finale.“

„Ich denke, er wurde wegen seiner Leistungen ausgelassen, nicht wegen seiner Reaktion.“

Portugal blüht ohne Ronaldo auf

Bild:

Goncalo Ramos jubelt, nachdem er das Tor für Portugal gegen die Schweiz eröffnet hat





Analyse aus Sky Sports‘ Adam Bate:

Ein Freistoß wurde gewonnen und der Ball brav zu Cristiano Ronaldo geworfen. Die Menge hatte für seine Vorstellung gesungen und dann wild gejubelt, als sie kam. Hier war er über dem Ball, diese theatralische Haltung. Und der Schuss wurde in die Wand abgefeuert. Der Spielbetrieb konnte fortgesetzt werden.

Es war auf seine Weise eine aufschlussreiche Passage des Spiels, da seine Mannschaft mit 4: 1 in Führung ging. Das Spiel war in – vielleicht sogar wegen – seiner Abwesenheit gewonnen worden. Der Kontrast zwischen der Ronaldo-Show und der Portugal-Show, die ihr vorausging, war frappierend.

Ersetzt durch Goncalo Ramos, angeblich als Folge seiner Reaktion auf seine Auswechslung gegen Südkorea, erinnerte er daran, dass es in diesem Kader noch andere Talente gibt. Talente, die gegen die Schweiz gezeigt haben, dass sie bei entsprechender Chance glänzen können.

Dass Portugal ohne Ronaldo erfolgreich ist, ist natürlich nichts Neues. Der berühmteste Sieg in der Geschichte des Landes kam im Finale der Euro 2016 nach seiner frühen Verletzung. Aber das war Stoizismus. Das war etwas anderes. Das war ein Schlag. Dies war ein entfesseltes Team.

Bild:

Cristiano Ronaldo ermutigt seine portugiesischen Teamkollegen von der Bank





Trotzdem hätte niemand, nicht einmal Fernando Santos mit all dem, was er im Spiel gesehen hat, vorhersehen können, was folgte. Der erste Hattrick des Turniers. Der größte Sieg des Landes in der K.-o.-Runde. WM-Hoffnungen nicht nur lebendig, sondern revitalisiert, wiederauflebend.

Es war Ramos‘ Tag, aber vielleicht könnte es doch Portugals Turnier werden. Als die Medien der Welt auf die Bank schauten, gehörte Ronaldo immer noch die Kamera, aber Joao Felix gehörte der Fußball. Neben Bruno Fernandes genossen sie die Bewegung von Ramos vor ihnen.

Es war noch Zeit für Ronaldo, den Ball aus einer Abseitsposition ins Netz zu schlagen, ein Blick auf die Abschlussfähigkeit, die ihn nicht verlassen hat. Aber als Rafael Leao den sechsten hinzufügte, hätte die Botschaft nicht klarer sein können. Diese Show wird ohne ihn weitergehen.

Zeit, Ronaldo einzuholen

Bild:

Ronaldo saß erstmals seit 2008 wieder bei einem großen Turnier auf der Bank





Sky Sportnachrichten Chefreporter Kaveh Solhekol in Katar:

„Die Zeit holt uns alle ein und die Zeit holt Cristiano Ronaldo ein.

„Manchester United hat entschieden, dass sie auf ihn verzichten können, und Portugal hat heute Abend entschieden, dass sie auch auf ihn verzichten können. Und sein Ersatz – wow. Was für eine Leistung von Goncalo Ramos.“

„Der Grund, warum Fernando Santos ihn vor Ronaldo ausgewählt hat, ist, dass er dachte, er sei die bessere Option für das Spiel heute Abend. Er war auch für Benfica in brillanter Form.“

Bild:

Ramos erzielte einen Hattrick gegen die Schweiz





„Ich bin mir nicht sicher, wie sich Santos im Viertelfinale gegen Marokko entscheiden wird. Er hat die Europameisterschaft mit Portugal gewonnen, also steht das ganze Land hinter ihm – sie vertrauen ihm voll und ganz.“

„Eine heutige Umfrage in den portugiesischen Medien ergab, dass 70 Prozent der Befragten der Meinung waren, dass Ronaldo fallen gelassen werden sollte. Ich glaube nicht, dass Santos von der öffentlichen Meinung beeinflusst wurde. Ich glaube, er war nur ein bisschen enttäuscht darüber, wie Ronaldo sich verhalten hat, als er ausgewechselt wurde.“ im vorherigen Spiel gegen Südkorea.

„Ich glaube, er war anfangs ein bisschen verärgert. Viele Leute in der Menge hatten Tickets gekauft, weil sie Ronaldo sehen wollten. Es waren so viele Kameras auf ihn gerichtet, dass ich denke, als die Tore fielen, schien er zum Aufmuntern und Teil der Feierlichkeiten dabei sein, er kam in den letzten 20 Minuten, obwohl er nicht in die Torschützenliste kam.

„Heute Abend geht es um die Zukunft Portugals und die Zukunft Portugals ist nicht Cristiano Ronaldo. Ich habe das Gefühl, dass die Zukunft ein paar Meilen hinter der Grenze von Katar in Saudi-Arabien liegt.“