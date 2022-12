Cristiano Ronaldo: Portugal dementiert Bericht, in dem behauptet wird, der Kapitän habe damit gedroht, die Weltmeisterschaft zu verlassen | Fußball Nachrichten

Der portugiesische Verband hat einen Bericht dementiert, in dem behauptet wurde, Cristiano Ronaldo habe in einem Gespräch mit Cheftrainer Fernando Santos damit gedroht, die Weltmeisterschaft zu verlassen.

Record, eine portugiesische Publikation, berichtete, dass Ronaldo seinem Trainer sagte, dass er Katar verlassen könnte, nachdem er herausgefunden hatte, dass er für das Achtelfinale gegen die Schweiz – das Portugal mit 6:1 gewann – auf die Bank gesetzt werden würde, bevor er sich beruhigte und erkannte, dass sein Abgang negative Auswirkungen haben könnte Mannschaft.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer Der portugiesische Fußballjournalist Pedro Sepulveda gibt zu, dass Ronaldo nicht mehr der Spieler ist, der er einmal war, und sich überlegen muss, wie er seine Karriere am besten beendet



Aber der portugiesische Fußballverband hat diese Version der Ereignisse in einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung zurückgewiesen, in der Ronaldos Vermächtnis und sein Engagement für das Team verteidigt wurden.

In einer Erklärung des nationalen Fußballverbands heißt es: „Die an diesem Donnerstag veröffentlichten Nachrichten berichten, dass Cristiano Ronaldo während eines Gesprächs mit Fernando Santos, dem Nationaltrainer, damit gedroht hat, die Nationalmannschaft zu verlassen.

„Die FPF stellt klar, dass der Kapitän der Nationalmannschaft, Cristiano Ronaldo, zu keinem Zeitpunkt damit gedroht hat, die Nationalmannschaft während des Praktikums in Katar zu verlassen.

„Cristiano Ronaldo baut jeden Tag im Dienst der Nationalmannschaft und des Landes eine einzigartige Erfolgsbilanz auf, die respektiert werden muss und die das unbestreitbare Engagement für die Nationalmannschaft bezeugt.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Fernando Santos sagte, dass alle Probleme mit Ronaldo gelöst seien und dass nach dem beeindruckenden 6:1-Sieg gegen die Schweiz die volle Konzentration auf den gesamten portugiesischen Kader gerichtet sein sollte



„Die große Hingabe des Rekordnationalspielers von Portugal hat sich übrigens – wenn nötig – beim Sieg gegen die Schweiz im Achtelfinale der WM 2022 erneut gezeigt.

„Die Nationalmannschaft – Spieler, Trainer und FPF-Struktur – ist seit dem ersten Tag mit vollem Engagement und Enthusiasmus dabei, das aufzubauen, was das Land zu Portugals bester Teilnahme an einer Weltmeisterschaft aller Zeiten machen möchte.“

Santos: Ronaldos WM-Rolle muss definiert werden

Bild:

Für den Showdown mit Marokko muss sich Ronaldo möglicherweise erneut mit einem Platz auf der Bank begnügen





Ronaldos Rolle für den Rest der Weltmeisterschaft muss „definiert“ werden, sagte Portugals Trainer Santos, nachdem er seinen Kapitän für den nachdrücklichen 6:1-Sieg gegen die Schweiz auf die Bank gesetzt hatte.

Der 37-Jährige sah von der Bank aus zu, wie sein Ersatzspieler Goncalo Ramos mit einem Dreierpack das Viertelfinale gegen Marokko vorbereitete.

Angesprochen auf Ronaldo nach dem Sieg in der Schweiz sagte Santos: „Das muss noch definiert werden.

„Ich habe eine sehr enge Beziehung zu ihm – das hatte ich schon immer, ich kenne ihn, seit er 19 Jahre alt war.

„Diese Beziehung entwickelt sich nur, Ronaldo und ich interpretieren nie den menschlichen Aspekt des Managers und Spielers [in relation to] was wir während des Spiels tun müssen.

„Ich werde in meiner Rolle immer daran denken, dass er ein wichtiger Spieler im Team ist.“

Auf die direkte Frage, ob Ronaldo gegen Marokko spielen würde, antwortete Santos optimistisch: „Ronaldo wird definitiv [be involved]können alle Spieler auf der Bank eingesetzt werden, wenn sie nicht in der Startelf stehen, können sie später spielen.

„Es ist wichtig, sich das Beispiel der Geschichte dieses Spielers anzusehen, er ist einer der besten Spieler der Welt, wenn es darum geht, professionell zu spielen, Kapitän zu sein – wir müssen nur gemeinsam an diese Mannschaft denken.“