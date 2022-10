Cristiano Ronaldo kehrt im Duell der Europa League zurück, während Erik ten Hag darauf drängt, sich auf das „wichtige Spiel“ und nicht auf den Superstar zu konzentrieren – Anstoßzeit, Mannschaftsnachrichten und wie man es verfolgt

Manchester United kann sich mit einem Sieg über Sheriff Tiraspol in dieser Woche die Hoffnungen auf den ersten Platz in der Europa-League-Gruppe am Leben erhalten.

United liegt drei Punkte hinter Real Sociedad und trifft nächste Woche im letzten Gruppenspiel auf die Spanier.

Getty Ronaldo ist zurück in der ersten Mannschaft und trifft in der Europa League auf den FC Sheriff

Sollte United Sheriff in Old Trafford schlagen und Sociedad diese Woche bei Omonia Nicosia verlieren, würden die beiden Mannschaften am letzten Tag ein Shootout um den Spitzenplatz erleben.

Die Red Devils haben Omonia bei ihrem letzten Europapokalspiel besiegt, aber bisher harte Arbeit in ihrer Europa League-Saison geleistet.

Erik ten Hag will seine Männer besser sehen und auf deren ermutigender Form in der Premier League aufbauen.

Man United gegen Sheriff: Datum und wie man folgt

Dieses Duell in der Gruppe E der Europa League findet am Donnerstag, den 27. Oktober, statt.

Anpfiff im Old Trafford ist für 20 Uhr geplant.

Das Spiel wird ab 19:15 Uhr auf BT Sport 1 und BT Sport Ultimate übertragen.

BT Sport-Kunden können sich auch über die BT Sport-App oder -Website einschalten.

talkSPORT wird den ganzen Abend über regelmäßige Updates haben und talkSPORT.com wird auch einen Live-Match-Blog haben.

Um talkSPORT oder talkSPORT 2 über die Website einzuschalten, klicken Sie HIER für den Live-Stream. Sie können auch über die talkSPORT-App, über DAB-Digitalradio, über Ihren intelligenten Lautsprecher und über 1089 oder 1053 AM hören.

Ten Hag möchte, dass die Leute die Ronaldo-Saga hinter sich lassen

Man United gegen Sheriff: Team-News

Cristiano Ronaldo wird für United gegen Sheriff im Einsatz sein.

Der 37-Jährige wurde als Strafe für sein Verhalten beim Sieg gegen Tottenham am vergangenen Mittwoch von der Reise nach Chelsea ausgeschlossen.

Anthony Martial bleibt abwesend und Raphael Varane wird vor der WM nicht mehr für United spielen.

Harry Maguire, Donny van de Beek und Aaron Wan-Bissaka sind ins Training zurückgekehrt.

Man United gegen Sheriff: Was wurde gesagt?

Ten Hag hat bestätigt, dass Ronaldo für den Besuch des Sheriffs zurückkehren wird.

„Ja, Cristiano wird im Kader stehen“, sagte er. „Diese Zeit war nicht schwierig. Ich denke, wir haben alles gesagt und alle Fragen beantwortet.

„Er war für ein Spiel ausgefallen und steht jetzt wie gewohnt wieder im Kader.“

Während Ten Hag froh war, Ronaldos Rückkehr zu bestätigen, war er entschlossen, dass eine weitere Pressekonferenz nicht von dem Frontmann dominiert werden würde.

„Sie müssen keine weiteren Fragen stellen, denn ich werde nicht mehr antworten“, fügte er lachend hinzu.

„Ich denke, alles, was wir letzte Woche behandelt haben, alles, was wir erklärt haben, also müssen wir uns auf das Spiel konzentrieren.

„Wir haben ein wichtiges Spiel, weil wir die Nummer eins in der Gruppe sein wollen, also konzentrieren wir uns darauf.

„Es ist geschafft, er ist zurück und konzentriert sich auf das Spiel. Das ist wichtig, dass Cristiano im Kader dabei ist.“

Getty McTominay hat Man United beim letzten Mal zum Sieg gegen Omonia gefeuert

