Cristiano Ronaldo mag dan Manchester United in november hebben verlaten, zijn bijdragen voor hen in de Europa League zijn nog steeds voelbaar.

De 38-jarige, die nu voor de Saoedi-Arabische club Al Nassr speelt, speelde in alle zes de groepsfasewedstrijden van United voordat hij Old Trafford verliet.

Getty Ronaldo scoorde dit seizoen drie doelpunten voor Man United, waarvan twee in de Europa League

Hij scoorde twee goals en assisteerde nog eens twee, want de ploeg van Erik ten Hag eindigde als tweede in hun groep achter Real Sociedad.

United heeft sindsdien nog twee wedstrijden in de competitie gespeeld en versloeg Barcelona met 4-3 in totaal in de knock-outronde play-offs.

Ronaldo leidt dit seizoen echter nog steeds de weg voor enkele van de aanvallende bijdragen van de competitie op het continent.

Zoals onthuld op de website van de club, zijn de 30 schoten van de Portugese legende meer dan enige andere speler in de Europa League.

United-ster Marcus Rashford is de gezamenlijke topscorer van de competitie met vier doelpunten naast Braga’s Vitinha, Monaco’s Wissam Ben Yedder en Feyenoord’s Santiago Gimenez.

Hij zou echter op koers kunnen liggen om de Gouden Schoen te winnen, met Gimenez als enige van de vier beste scorers die nog over zijn in de competitie.

Getty Rashford schitterde tot nu toe in het toernooi

Casemiro was een van de beste aanwinsten van United in de afgelopen seizoenen en zijn krachten op het middenveld waren duidelijk te zien in de Europa League.

Zijn 19 blokken zijn de meeste van alle spelers in het toernooi van dit seizoen, met Union Berlin-ster Jannik Haberer het dichtst in de buurt met 17.

Getty Casemiro’s inspanningen op het middenveld werden geprezen door United-fans

De ploeg van Ten Hag neemt het op tegen Real Betis in de laatste 16, met de heenwedstrijd donderdagavond op Old Trafford.

United heeft Barcelona uitgeschakeld en is ongetwijfeld een van de favorieten om samen met Premier League-koploper Arsenal de Europa League te winnen.

Ze zouden daarom dit seizoen na hun Carabao Cup-overwinning voorbestemd kunnen zijn voor meer zilverwerk.