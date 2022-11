Cristiano Ronaldo „hat viel über die Glazers zu sagen“

Cristiano Ronaldos Interview mit Piers Morgan könnte bald schmackhafter werden, da er seine Gefühle gegenüber den Glazers offenbaren wird.

Der Stürmer von Manchester United hat kürzlich mit dem TalkTV-Moderator über seinen zweiten Einsatz im Club gesprochen und darüber, wie er sich von ihnen „verraten“ fühlt, wobei das explosive Interview Schlagzeilen auf der Titel- und Rückseite machte.

Sprechen Sie Fernsehen Ronaldo hat mit Morgan in einem Bombeninterview über Manchester United gesprochen

AFP Ronaldo wird die Glazers in seinem Interview mit Morgan kritisieren

Nachdem er 2009 ursprünglich zu Real Madrid gewechselt war, unterschrieb Ronaldo vor zwei Sommern nach seiner dreijährigen Amtszeit bei Juventus erneut für United.

Bei seiner Rückkehr nach Old Trafford machte er sofort Eindruck, als er in allen Wettbewerben 24 Tore erzielte, wobei der legendäre Fußballer bewies, dass er immer noch seine Weltklasse-Qualitäten beibehält.

Die Auftritte waren jedoch während der laufenden Saison sehr begrenzt, da sich der Verein mit United-Chef Erik ten Hag zerstritten hatte.

Der 37-Jährige hat sich nun in einem bombastischen Interview zu Wort gemeldet, das am Mittwoch- und Donnerstagabend in zwei Teilen vollständig ausgestrahlt wird.

In einem exklusiven Gespräch mit talkSPORT Breakfast am Montagmorgen gab Morgan einen Hinweis darauf, was Ronaldo in ihrer Diskussion noch zu sagen hat, da die Eigentümerschaft von United von einem ihrer eigenen Spieler unter die Lupe genommen werden soll.

„Er hat viel über die Glazers zu sagen, was ich noch nicht veröffentlicht habe“, sagte der Gastgeber.

getty Morgan setzte sich mit dem 38-Jährigen zusammen, der alles enthüllte

“Er ist weder von der Eigentümerstruktur bei Manchester United noch von dem seiner Meinung nach fehlenden Engagement für die Fußballmannschaft beeindruckt.”

Zwei exklusive Clips des Interviews wurden am Sonntagabend auf dem Twitter-Account von Piers Morgan Uncensored geteilt, wobei einer davon Ronaldos Schock darüber offenbarte, wie wenig sich im Club geändert hat, seit er vor 13 Jahren gegangen ist.

„Nichts hat sich geändert. Überraschenderweise. Nicht nur der Pool, der Whirlpool, sogar das Fitnessstudio… Sogar einige Punkte, die Technologie, die Küche, die Köche, was ich sehr schätze, nette Menschen.

„Sie haben in einer Zeit aufgehört, die mich sehr überrascht hat. Ich dachte, ich werde andere Dinge sehen … andere, wie ich bereits erwähnt habe, Technologie, Infrastruktur. Aber leider sehen wir viele Dinge, die ich früher gesehen habe, als ich 20, 21, 23 war. Das hat mich sehr überrascht.“

AFP Die Beziehung zwischen Ronaldo und Ten Hag scheint irreparabel

Ronaldo kritisierte auch die Ernennung von Ralf Rangnick zum Ersatz von Ole Gunnar Solskjaer in der vergangenen Saison sowie die Kritik, der er von seinem ehemaligen Teamkollegen Wayne Rooney ausgesetzt war.

Die Fußballwelt wird nun die wahren Gedanken der Legende über die Red Devils entdecken, wobei der Stürmer sicherlich nie wieder eine Minute Fußball für sie spielen wird.

Und das war sich Ronaldo bewusst, als er sich laut Morgan zum Interview setzte.

„Er sagt mir definitiv nicht, dass er definitiv geht“, fügte der Talk-TV-Moderator hinzu.

„Aber er ist sich bewusst, dass das, was er tut, das Ende seiner Zeit bei Manchester United bedeuten könnte – natürlich tut er das, er ist nicht dumm.“