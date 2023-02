Cristiano Ronaldo erzielt das erste Tor für Al Nassr vom Elfmeterpunkt zum 2:2-Unentschieden

Cristiano Ronaldo beendete schließlich seine Torflaute im Al-Nassr-Trikot mit einem Kupplungsfehler, um seinem Team zu helfen, sich am Freitag in einem spannenden Spiel der Saudi Pro League mit einem 2: 2-Unentschieden bei Al Fateh zufrieden zu geben.

Ronaldo, der einen schwierigen Start in seine Al-Nassr-Reise hatte, verwandelte den Elfmeter drei Minuten in die Nachspielzeit, nachdem er bei seinem Debüt im letzten Monat kein Tor erzielt hatte.

Ronaldo unterzeichnete im Dezember einen 2-1/2-Jahres-Vertrag mit Al Nassr, der Berichten zufolge einen Wert von über 200 Millionen Euro (216,54 Millionen US-Dollar) haben soll, und wurde kurz nach seiner Ankunft zum Kapitän ernannt.

Al Nassr führt die Tabelle nun nach 15 Spielen an, mit 34 Punkten gleichauf mit dem zweitplatzierten Al Shabab, aber mit einem Spiel in der Hand. Am Donnerstag reisen sie als nächstes nach Al Wedha.

Der 37-Jährige erzielte während eines Ausstellungsspiels einen Doppelpack gegen Paris Saint-Germain, als er für Saudi All Star XI spielte. Nach vier Spielen brach er jedoch endlich die Fesseln, um sein erstes Tor für Al Nassr zu erzielen, der alles daran setzte, ihn nach seinem Ausscheiden aus Manchester United für das Winter-Transferfenster zu verpflichten.

Ronaldo kam Anfang Januar im ölreichen Saudi-Arabien an, aber sein Debüt verzögerte sich, als er bei Manchester United eine Sperre von zwei Spielen erhielt, weil er einem Fan ein Handy aus der Hand geschlagen hatte.

Der Wechsel nach Saudi-Arabien ist ein Rückschritt für Ronaldo, eine unbestrittene Größe aller Zeiten, die auf den größten Bühnen des Fußballs kontinuierlich gute Leistungen gezeigt und eine erstaunliche Menge an Mannschafts- und persönlichen Ehrungen angehäuft hat.

Der fünfmalige Ballon d’Or-Gewinner ist der beste Torschütze aller Zeiten in der Champions League, sammelte dabei fünf Titel und gewann sieben nationale Meisterschaften mit Manchester United, Real Madrid und Juventus.

Ronaldo hält auch den Rekord für internationale Tore – 118 mit Portugal, mit dem er die Euro 2016 gewann – und Karrieretore mit 819. In Katar war er im vergangenen Jahr der erste Mann, der bei fünf Weltmeisterschaften ein Tor erzielte.

Sein überraschender Wechsel zu Al Nassr erfolgte, nachdem sein zweiter Einsatz bei Manchester United erbittert zusammengebrochen war, als er den Verein in einem Fernsehinterview verwüstete.

Laut einer Quelle in der Nähe von Al Nassr unterschrieb er für mehr als 200 Millionen Euro zusätzlich zu einem separaten 200-Millionen-Euro-Deal, um als Botschafter für Saudi-Arabiens erwartete Co-Gastgeber-Bewerbung für die Weltmeisterschaft 2030 zu fungieren.

(Mit Agentureingaben)

