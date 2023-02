Cristiano Ronaldo is verhuisd van zijn hotel in Saoedi-Arabië dat £ 250.000 per maand kost en is verhuisd naar zijn eerste huis in het Koninkrijk.

De Portugese ster verhuisde in januari naar Al Nassr en woonde in de Four Seasons, waar hij sinds zijn verhuizing het gigantische bedrag betaalde.

AFP Ronaldo verhuisde in december naar Saoedi-Arabië

@cristiano Instagram Ronaldo en zijn gezin genieten van hun nieuwe omgeving

Ronaldo en zijn gezin hadden een aantal weken doorgebracht in het luxe hotel

Ronaldo betaalde naar verluidt elke maand een kwart miljoen voor 17 kamers, verdeeld over twee verdiepingen waar hij, zijn familie en zijn entourage woonden.

Een bron vertelde The Mirror: “Cristiano en zijn familie hebben het hotel verlaten waar ze waren.”

Hij arriveerde op 3 januari in Saoedi-Arabië om zijn overstap naar Al Nassr te voltooien nadat hij Manchester United met wederzijds goedvinden had verlaten.

Dat is ongeveer zeven weken – een flinke rekening voor de vijfvoudig Ballon d’Or-winnaar, maar een die hij gemakkelijk kan betalen met een lucratief contract van £ 173 miljoen over twee jaar.

Het is niet duidelijk waar Ronaldo precies woont, hoewel wordt aangenomen dat het een exclusief complex is met een hoog beveiligingsniveau en gemakkelijke toegang tot restaurants, winkels, sportscholen en andere voorzieningen.

Er is niet gesuggereerd dat Ronaldo dit huis heeft gekocht, en het zou best kunnen dat hij huurt.

Chelsea drong er na een verzengende periode op aan om om te keren en Potter te vervangen door voormalig manager Mark Noble gespot met Spurs-badge terwijl grinnikende fan ‘Mr West Ham’ voor de gek lijkt te houden Boehly’s kijk op Potter die verandert te midden van Chelsea worstelt met ex-Spurs-baas gelinkt Hojbjerg onthult wat Rice hem vertelde tijdens een verhitte confrontatie tijdens de overwinning van de Spurs op West Ham Nathan Jones maakt verrassende verschijning in de Dorset League – een week na het ontslag van Southampton De verbetering van Man United onder Erik ten Hag blijkt uit verbluffende statistieken





Ronaldo’s moeder plaatste een foto van haar aankomst in Saoedi-Arabië (@doloresaveiroofficial op Instagram)

@doloresaveiroofficial Ronaldo’s moeder plaatste een foto van de twee samen onder haar drie miljoen volgers op Instagram

Ronaldo heeft foto’s van zijn leven in Saoedi-Arabië gedeeld, zoals deze

Een van de gebieden waar Ronaldo naar keek toen hij verhuisde, was Al Muhammadiyah, een van de belangrijkste locaties in Saoedi-Arabië, terwijl een ander gebied Al Nakheel was, een plek met de beste scholen om zijn kinderen te helpen onderwijs te krijgen.

Zijn moeder, Dolores Aveiro, is onlangs naar Saoedi-Arabië gereisd om bij haar zoon te zijn en plaatste een foto van zichzelf online in het Midden-Oosten.

“Altijd heel blij aan je zijde”, plaatste ze op Instagram naast een foto van hen tweeën.

Ronaldo heeft een prima start gemaakt bij Al Nassr, scoorde vijf doelpunten en gaf twee assists terwijl zijn ploeg aan de top van de competitie staat, in de hoop hun eerste landstitel sinds 2019 te winnen.

Het zou weer een medaille zijn om toe te voegen aan de collectie van een man die landstitels heeft gewonnen in Engeland, Spanje en Italië.