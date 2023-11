Cristiano Ronaldo aangeklaagd! Es geht um viel Geld | Sport

Superster Christiano Ronaldo (38) Het is nu mogelijk om enkele Werbe-Deals te melden. Der Forwurf: Ronaldo heeft een signaal gegeven aan een Krypto-Plattform van Nutzer Angelock, de illegale Geschäfte wordt verlaten. Dadurch hätten Beleggers vielen Verloren geld.

Was steckt dahinter?

Iedereen die melding maakt van het Financiële Portaal “Coin Telegraph” ontvangt een Sammelklage van Ronaldo. Het onderliggende principe is de implementatie van het cryptoplatform „Binance“, dat plaatsvindt sinds het begin van het jaar en de daaropvolgende jaren van de oorlog. Der Portugees Overweeg de marketing van NFT’s afzonderlijk.

Dat probleem: Een groep van drie investeerders zou kunnen genieten van hun plezier op het platform. En CR7 Sol-foutsignaal! Ja, u kunt het melden.

In het Anklageschrift heißt es: Nutzer, de wegen Ronaldo zu „Binance“, würden het Plattform met een hogere Wahrscheinlichkeit voor andere Zwecke-voorzieningen. Etwa, eh om te investeren in „nicht-börsengehandelte Wert paper“ Ronaldo is bereid om te investeren op het Binance Platform. Op Instagram heeft Ronaldo 631 miljoen volgers en een groot privékanaal.

Houd er rekening mee dat Ronaldo zich bewust is van het feit dat “de financiële investering en de enorme middelen die betrokken zijn bij de externe investeringen gunstig zullen zijn” en dat “de Binance niet is geregistreerd bij de Crypto-Wertpaper”.

Ronaldos Werbepartner bereidt zich voor op gerechtigheid

De Ankläger machen Ronaldo voor zijn Verluste verantwortlich. Als de Anklage Erfolg haben is, is deze uitgeschakeld. Ebenso, als we in onze eigen tijd kunnen herstellen.

Unabhängig davon steht “Binance” in Kreuzfeuer der Justiz. De grote financiële lasten moeten worden voldaan nadat het Amerikaanse ministerie van Justitie 4,3 miljard dollar heeft betaald voor een boete (Geldwäsche, Betrug, Sanktionsverstöße). Laat een klas op het platform vallen – de weg naar de belegging. Der Gründer Changpeng Zhao moet ervoor zorgen, ihm droht das Gefängnis. Signal arriveert in februari 2024.

Super-Sturmer Ronaldo braucht jetzt voor iedereen: goede verdediger …