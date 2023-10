Englands Hoffnungen auf eine Cricket-Weltmeisterschaft hängen am seidenen Faden, da sie in Indien eine alptraumhafte Titelverteidigung ertragen müssen, auch wenn die mathematische Chance immer noch besteht, dass sie einen Lauf machen und einen unwahrscheinlichen späten Vorstoß ins Halbfinale machen.

Der Meister von 2019 hat fünf seiner ersten sechs Spiele verloren – zuletzt eine 100-Run-Niederlage gegen Turniergastgeber Indien – und liegt mit zwei Punkten auf dem letzten Platz der 10-Teams-Tabelle, wobei nur die besten vier Mannschaften über die Gruppenphase hinauskamen.

England wurde in seinem Gruppeneröffnungsspiel auch von Neuseeland geschlagen, denselben beiden Mannschaften, die vier Jahre zuvor im Finale vertreten waren, bevor es nach einem einzigen Sieg über Bangladesch eine überraschende 69-Run-Niederlage gegen Afghanistan gab.

Als nächstes folgte eine düstere 229-Run-Niederlage gegen Südafrika, Englands rekordverdächtige ODI-Niederlage nach Runs, dann eine deutliche Acht-Wicket-Niederlage gegen Sri Lanka und die schwere Niederlage gegen Indien setzten ihre unvergessliche Saison fort.

Wie kann sich England noch qualifizieren?!

Das Round-Robin-Format gibt England drei weitere Begegnungen, um Punkte zu sammeln und in der Tabelle aufzusteigen. Mit Siegen in der Partie hat es acht Punkte und eine geringe Chance, noch die K.-o.-Runde zu erreichen – abhängig von der Leistung der anderen Teams.

Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Netto-Run-Rate die endgültigen Qualifikationsplätze bestimmt. Diese wird berechnet, indem die durchschnittlichen Runs pro von einem Team erzielten Over verwendet und dann die durchschnittlichen Runs pro gegen sie erzielten Over abgezogen werden.

Diese Kennzahl wird verwendet, wenn die Mannschaften am Ende der Gruppenphase punktgleich bleiben und die Mannschaft in diesem Szenario die beste Netto-Run-Rate hat und sich dann qualifiziert, wobei England (-1,652) seine Run-Rate ohnehin dringend verbessern muss das schlechteste aller 10 Teams.

Was passiert, bevor England spielt?

Afghanistan und Sri Lanka stehen sich am Montag gegenüber, wobei der Sieger aus sechs Spielen auf sechs Punkte heranrücken wird, während eine Niederlage Bangladeschs gegen Pakistan am Dienstag bedeuten würde, dass sie die erste Mannschaft wären, deren Hoffnungen auf das Halbfinale rechnerisch zunichte gemacht würden.

Bangladesch befindet sich derzeit in der gleichen Situation wie England und hat zwei Punkte aus sechs Spielen. Daher müssen sie alle drei verbleibenden Spiele gewinnen und auf eine Reihe von Szenarien hoffen, die sich zu ihren Gunsten auswirken, damit sie überhaupt eine Chance haben, das Halbfinale zu erreichen.

Ein Sieg für Pakistan würde ihnen sechs Punkte bringen, wobei Südafrika (10 Punkte) dann die Chance hätte, Indien an der Tabellenspitze zu überholen, wenn sie am Mittwoch gegen den drittplatzierten Neuseeland (acht Punkte) spielen.

Indien ist der Einzug ins Halbfinale so gut wie garantiert, wird sich aber am Donnerstag mit dem Sieg über Sri Lanka rechnerisch einen Platz unter den letzten Vier sichern, während die Niederlande beim Spiel gegen Afghanistan wahrscheinlich auf ihrem überraschenden Sieg über Bangladesch aufbauen müssen Freitag.

Wie stehen dann Englands Chancen?

England trifft am Samstag auf den Erzrivalen Australien, das seine letzten vier Spiele gewonnen hat und in den letzten drei Begegnungen 367 Runs oder mehr als Erster erzielt hat, wobei nichts Geringeres als ein Sieg erforderlich ist, um seine geringen Hoffnungen auf die Qualifikation aufrechtzuerhalten.

Ein Sieg würde England auf vier Punkte bringen und ihnen eine Chance auf die Qualifikation verschaffen, da am 8. November Spiele gegen die Niederlande und am 11. November gegen Pakistan anstehen, obwohl Buttlers Mannschaft noch eine deutliche Verbesserung ihrer aktuellen Netto-Run-Rate von -1,652 benötigt.

Selbst wenn England wieder auf die Siegerstraße zurückkehren sollte, müssten sowohl Australien als auch Neuseeland alle drei verbleibenden Spiele verlieren, um eine Chance auf ein Unentschieden um die letzten Halbfinalplätze zu haben.

Australien und Neuseeland haben jeweils acht Punkte, die höchste Bilanz, die England erreichen kann. Ein Sieg für beide Teams reicht also aus, um alle Hoffnungen auf den Titelverteidiger offiziell zu beenden.

Sollte das Undenkbare passieren und beide Teams alle verbleibenden Spiele verlieren, gibt es hier nur ein Szenario, in dem England sich – durch ein Cricket-Wunder – rechnerisch immer noch mit der Netto-Run-Rate durchsetzen könnte …

Stand: 29. Oktober, unter der Annahme, dass Indien und Südafrika zwei der Teams sind, die das Halbfinale erreichen, und England seine Netto-Run-Rate mit drei großen Siegen deutlich verbessert:

Sri Lanka – Besiege Afghanistan, verliere gegen Indien, besiege Bangladesch, besiege Neuseeland – 10 Punkte

England – besiegte Australien, besiegte die Niederlande, besiegte Pakistan – acht Punkte

Neuseeland – verliert gegen Südafrika, verliert gegen Pakistan, verliert gegen Sri Lanka – acht Punkte

Australien – verliert gegen England, verliert gegen Afghanistan, verliert gegen Bangladesch – acht Punkte

Pakistan – verliert gegen Bangladesch, besiegt Neuseeland, verliert gegen England – sechs Punkte

Bangladesch – Besiege Pakistan, verliere gegen Sri Lanka, besiege Australien – Sechs Punkte

Afghanistan – Niederlage gegen Sri Lanka, Niederlage gegen die Niederlande, Sieg gegen Australien, Niederlage gegen Südafrika – Sechs Punkte

Niederlande – besiegt Afghanistan, verliert gegen England, verliert gegen Indien – sechs Punkte

Undenkbar? Ja. Weit hergeholt? Ja. Wunder? Ja. Völlig unmöglich? Fast sicher. Aber es ist derzeit mathematisch nahezu möglich.

Was steht auf dem Spiel, wenn sie sich nicht qualifizieren?

Es hat sich herausgestellt, dass die Plätze für die Champions Trophy 2025 auf der Grundlage der Leistungen in diesem Wettbewerb vergeben werden. Zu Gastgeber Pakistan gesellen sich die sieben Bestplatzierten, was bedeutet, dass England seine Position in den letzten drei Spielen verbessern muss.

Englands Cheftrainer Matthew Mott gab zu, dass er sich des Qualifikationsprozesses erst während der Niederlage gegen Indien bewusst war, und sagte Reportern nach dieser Niederlage: „Der ICC ändert die Regeln mit der Qualifikation ziemlich stark, aber um ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass das so sein wird.“ Es hat keinerlei Einfluss auf die Art und Weise, wie wir in diesem Turnier gespielt haben, also ist es keine große Sache.

„Es ist für uns eine große Motivation, uns wieder von der Leinwand zu erheben und weiter zu versuchen, Schläge auszuführen. Es gibt uns viel Konzentration, die wir brauchen, um sicherzustellen, dass wir nicht einfach „auftauchen“ können. Das müssen wir.“ Gewinne diese Spiele.

Was kommt als nächstes?

Das Spiel am Montag beim Cricket World Cup sieht Afghanistan tritt in Pune gegen Sri Lanka an. Beide Mannschaften haben vier Punkte aus fünf Spielen (zwei Siege, drei Niederlagen), wobei Sri Lanka bei der Netto-Run-Rate vor Afghanistan liegt. England ist am Samstag als nächstes im Einsatz, wenn es gegen Australien antritt in einem Spiel, das man unbedingt gewinnen muss (8 Uhr morgens auf Sky Sports Cricket, 8.30 Uhr Beginn).

