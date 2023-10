Der englische Seemann Reece Topley ist wegen eines gebrochenen Fingers aus der Weltmeisterschaft ausgeschlossen worden, gab das England and Wales Cricket Board bekannt.

Bei der Rekordniederlage gegen Südafrika am Samstag in Mumbai traf Topleys langjähriger Verletzungsfluch erneut zu, als sich der formstarke Linksarmspieler beim Versuch, einen Drive zu blockieren, den Zeigefinger seiner Bowlinghand brach.

Die anfängliche gequälte Reaktion des 29-Jährigen deutete deutlich darauf hin, dass er in Schwierigkeiten steckte, und obwohl er mutig mit abgeklebten Fingern zum Angriff zurückkehrte, haben Folgescans den Bruch bestätigt.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer Reece Topley schlägt zu, als Südafrikas gefährlicher Mann Quinton De Kock den zweiten Ball des Innings hinter sich lässt



England, das nach drei schweren Niederlagen in seinen ersten vier Spielen in Schwierigkeiten steckt, wird einen Ersatz schicken, muss sich aber noch entscheiden, wer für seinen führenden Wicketnehmer einspringen wird.

Das England and Wales Cricket Board kündigte Topleys Ausscheiden aus der Kampagne an und sagte: „Scans in Mumbai am Samstag nach dem Spiel im Wankhede-Stadion zeigten das volle Ausmaß der Verletzung. Topley wird in den nächsten 24 Stunden nach Großbritannien zurückkehren.“

„Er wird im Hinblick auf seine Rehabilitation eng mit den medizinischen Teams von England und Surrey zusammenarbeiten. Ein Ersatz wird zu gegebener Zeit bekannt gegeben.“

