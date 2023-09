Crème de la Crème der Kammermusik: Beim K&K-Festival eindigt heuer eine Ära

Het diesjährige Kalkalpen Kammermusik Festival is in volle gang. Wer Kammermusik auf höchstem Level genießen möchte, hat dazu noch drei Mal Occasion: heute Abend in der Landesmusikschule Großraming beim Auftritt des Trios Chagall, am Freitag in Weyer en am Samstagabend zum Abschluss in Nationalparkzentrum Molln, wo das Atalante Quartett Kostproben seines Könnens liefern wird.