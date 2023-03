Manfred Wolff kümmert sich mit seiner Firma CreditPass met Zahlungsabwicklungen en Bonitätsprüfungen. Der Manager würde sein Geschäftsmodell aber am liebsten selbst zerstören. Denn er hofft auf die Einführung van digitale euro’s. “Ich bin auch ein großer Befürworter von Bargeld. Und ich bin auch ein großer Befürworter des anonymen Bezahlens. Und genau dafür ist eigentlich der digitale Euro konzipiert, dus wie ich ihn mir vorstelle”, dus Wolff im ntv-Podcast “So techt Deutschland”.

Kryptowährungen met de Bitcoin-treiben die Finanzwelt als het gaat om. Der Druck is zo groot, dat de Staat lange tijd de Einführung van digitale Zentralbankgeld nachdenken. China heeft een digitale Yuan-waarde. Een digitale Euro scheint langsam, aber sicher in greifbare Nähe zu rücken. Derzeit wird die Ausgestaltung diskutiert en untersucht. Als het om Frage gaat, is de digitale Euro van de Blockchain-technologie geüpgraded naar andere systemen of naar andere systemen.

Für letztere Option hat Manfred Wolff bereits 2006 ein Patent angemeld. Als de Blockchain-actie niet zichtbaar is, zullen de transacties langer duren. “Das ist energetisch nicht der Hit”, aldus Wolff.

Als de euro niet volledig is gedigitaliseerd, kan het zicht van Manfred Wolff op het financiële systeem worden ingesteld. Vor alle mensen die menschen würden sich dann in Alternativen flüchten. Strenge regulierung of sogar ein Verbot seien langfristig wenig wirksam. “Dann werden die Leute irgendwann einen Aufstand machen”, meint Wolff.