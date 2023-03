De aandelenmarkten bleven maandag zenuwachtig toen ze openden na de aankondiging van de overname van de omstreden Zwitserse geldschieter Credit Suisse op zondag door UBS en de Zwitserse Nationale Bank.

De buy-out voor 3 miljard Zwitserse frank ($ 3,23 miljard, € 3,03 miljard) werd overeengekomen na weekendbesprekingen die tot zondagavond liepen, net voor de opening van de financiële markten op maandag in Nieuw-Zeeland, Australië en Oost-Azië.

De redding van Credit Suisse heeft Zwitserland geschokt, een land dat zijn reputatie heeft opgebouwd als veilig bank- en financieel centrum.

De aandelen van de omstreden kredietgigant daalden maandagochtend met meer dan 60% in Zürich, tot onder de prijs die werd betaald door UBS, wiens eigen aandelenkoers met meer dan 8% daalde.

De angst voor een economische neergang zorgde ervoor dat de prijs van olie kelderde, terwijl de prijs van goud – gezien als een relatief veilige investering – voor het eerst in meer dan een jaar de $ 2.000 bereikte.

Aandelenkoersen lager in de handel op maandag

De bankindex voor heel Europa daalde maandag met 3,2%, het laagste niveau in drie maanden, hoewel de Europese aandelenmarkten zich na de aanvankelijke inzinking begonnen te stabiliseren.

Het VK, Duitsland en Frankrijk werden ook getroffen, met de belangrijkste indices in Londen, Frankfurt en Parijs die allemaal ongeveer 1% daalden. De Duitse grootbanken Deutsche Bank en Commerzbank, evenals het Franse BNP Paribas, daalden allemaal met minstens 3%.

Ondertussen daalden de Aziatische aandelen maandag ondanks het nieuws over de overname van Credit Suisse door UBS en vlak na een uitverkoop in New York, te midden van de vrees voor een ineenstorting van de financiële sector.

De aandelen van Tokio daalden na de handel van maandag, waarbij de benchmark Nikkei 225-index met 1,42% of 388,12 punten daalde, terwijl de hoofdindex van Hong Kong aan het einde van de dag met 2,65% daalde.

Als onderdeel van de deal hebben de Zwitserse autoriteiten opdracht gegeven voor de afschrijving van risicovolle obligaties ter waarde van in totaal 16 miljard Zwitserse frank. De zogenaamde Addition tier 1 (AT1)-obligaties zijn na de financiële crisis van 2008 in het leven geroepen om verliezen op beleggingen met een hoog risico bij de investeerders te leggen in plaats van bij de belastingbetaler.

De grootste bank van Duitsland, Deutsche Bank, reageerde op het nieuws en zei dat haar blootstelling aan AT1-obligaties “bijna nul” was.

Duits bankieren ‘stabiel en robuust’

De Duitse financiële toezichthouder BaFin zei dat het “de huidige marktontwikkelingen volgt” in de nasleep van de onrust in Zürich, eraan toevoegend dat “het Duitse financiële systeem stabiel en robuust blijft”.

Het hoofd van de centrale bank van Frankrijk, Francois Villeroy de Galhau, zei maandag in een interview voor France Inter radio dat de ellende van Credit Suisse en de volatiliteit in het Amerikaanse banksysteem “geen betrekking hebben op Franse en Europese banken”.

Villeroy, die ook lid is van de Europese Centrale Bank (ECB), prees UBS voor de overname en zei: “Ze hebben gediversifieerde bedrijfsmodellen, die winstgevend zijn. Ze hebben sterke risicocontroles en bovenal hebben ze zeer belangrijke niveaus van liquiditeit en kapitaal.”

Ook de Franse minister van Economie, Bruno Le Maire, prees de overname als een “goede deal”.

“Tegelijkertijd… is het een zwaargewicht in Europa, dus we zullen uiterst waakzaam blijven over de reactie van de markten,” voegde hij eraan toe.

De leider van de Zwitserse sociaal-democraten, Roger Nordmann, vertelde maandag echter aan persbureau Reuters dat de overname van UBS een groot risico voor Zwitserland heeft gecreëerd.

“De nieuwe UBS is ook een ander enorm risico – het zal meer dan 1.500 miljard frank aan activa hebben, en het is gewoon te groot voor Zwitserland”, zei de wetgever van de op een na grootste partij van het land.

