Besmetting. Systemisch belangrijk. Te groot om te falen. Woorden die we associëren met de financiële crisis van 2008 en die de afgelopen week weer brullend in de mode zijn gekomen.

Ten eerste was er de ineenstorting van Silicon Valley Bank in de VS. Toen kwam Signature Bank. Te midden van groeiende paniek op de markt rond banken overal, ontstond er een ernstige en zorgwekkende crisis bij een veel grotere, Europese geldschieter: Credit Suisse.

Credit Suisse-aandelen sloten woensdag 24,2% lager na een enorme uitverkoop. De omvang van de verliezen weerspiegelde de paniek op de markt rond de toekomst van de Zwitserse geldschieter te midden van een bredere uitverkoop van Europese bankaandelen.

Toen de Saoedische Nationale Bank, de grootste investeerder van Credit Suisse, zei dat ze de Zwitserse bank geen verdere financiële steun zou verlenen, nam de paniek toe en groeide de speculatie over het vermogen van de bank om haar spaarders te betalen.

De situatie is sindsdien aanzienlijk gekalmeerd. De Zwitserse centrale bank heeft aangeboden om de liquiditeit van Credit Suisses te helpen versterken door het toe te staan ​​om indien nodig tot 54 miljard dollar te lenen. In een gezamenlijke verklaring met de Zwitserse financiële toezichthouder op woensdagavond zei het dat er “geen aanwijzingen waren voor een direct risico op besmetting voor Zwitserse instellingen als gevolg van de huidige onrust op de Amerikaanse bankenmarkt”.

Op donderdag blijven de financiële markten volatiel te midden van wijdverbreide onzekerheid over wat er daarna zou kunnen gebeuren.

De hele aflevering roept de vraag op: kan Credit Suisse ten onder gaan? En wat zou het ermee naar beneden trekken?

Credit Suisse-aandelen openden donderdag meer dan 30% hoger, hoewel dat in de loop van de dag is afgekoeld Afbeelding: Seth Wenig/AP Foto/foto alliantie

Credit Suisse: nauwelijks een nieuwe crisis

Het is belangrijk op te merken dat de problemen van Credit Suisse niet nieuw zijn. Het werd de afgelopen jaren geteisterd door een reeks schandalen, waarvan het ergste het enorme handelsverlies was dat het opliep als gevolg van de ineenstorting van Archegos Capital, een vermogensbeheerder. Het leed ook aanzienlijke verliezen als gevolg van de sluiting van de financiële instelling Greensill.

Vorige maand rapporteerde de bank haar grootste jaarlijkse verlies sinds de financiële crisis, een verlies van €7,42 miljard ($7,86 miljard). Het waarschuwde dat het in 2023 onrendabel zou zijn, wat leidde tot een uitverkoop van aandelen die al aanzienlijk was vóór de chaos van deze week.

Klanten nemen al maanden aanzienlijke bedragen op te midden van wijdverbreide geruchten over het welzijn van de bank. Het bevindt zich midden in een ingrijpend herstructureringsproces om de crisisperiode achter zich te laten.

Florian Heider, een analist van het Leibniz Institute for Financial Research (SAFE), zegt echter dat hoewel Credit Suisse problemen heeft, de crisis van de afgelopen dagen elke bank zou kunnen treffen als er een gelijkaardige paniekaanval zou plaatsvinden.

“Elke bank zal een liquiditeitsprobleem hebben als degenen die deposito’s hebben het geld in één keer opnemen”, zei hij tegen DW. “Het heeft het afgelopen jaar 70% van zijn aandelenkoers verloren en dus ja, het is een bank die in de problemen zit. Maar het is ook een bank die de juiste dingen lijkt te doen om eruit te komen. Als ze kunnen het bedrijfsmodel omdraaien, ze zouden in de toekomst in orde moeten zijn.”

Experts zeggen dat de cijfers van CEO Körner niet slechter zijn dan voor een bank die niet goed wordt geleid Afbeelding: Michael Buholzer/KEYSTONE/foto alliantie

Een andere, beter beheersbare crisis?

Er zijn andere vergelijkbare positieve geluiden geweest. Pascal Donohoe, hoofd van de Eurogroep van ministers van Financiën van de eurozone, zei donderdag dat hij er vertrouwen in heeft dat de Europese banken de huidige marktchaos aankunnen.

“We moeten vertrouwen hebben in wat we hebben gedaan. Maar tegelijkertijd is niemand van ons zelfgenoegzaam in het licht van de economische omgeving waarin we ons bevinden”, zei hij tegen de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Niettemin hebben de omvang van de marktverliezen en het plotselinge gebrek aan vertrouwen in bankaandelen geleid tot speculaties over hoe vergelijkbaar de huidige crisis is met de financiële crisis van 15 jaar geleden.

Florian Heider zegt dat het fundamenteel anders is omdat de basisproblemen deze keer gerelateerd zijn aan rentetarieven, in tegenstelling tot de vorige keer. Een groter verschil is volgens hem verbeterde regelgeving.

“Bankregulering heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt,” zei hij. “Het is kilometers beter dan vroeger.” Hij benadrukte dat de huidige crisis moet worden gezien in de context van de wereldeconomie die na een lange periode van lage rente een periode van hoge rente ingaat. “Dat zal de financiële markten altijd van streek maken”, zei hij.

De ECB heeft de rentetarieven verhoogd om aan te geven dat de problemen van de bank niet erger zijn dan de inflatie Afbeelding: Florian Gaul/greatif/foto alliantie

In dat verband kondigde de Europese Centrale Bank donderdag aan dat ze de rentetarieven met een half procentpunt zou verhogen, vasthoudend aan haar verklaarde doel om de inflatie te bestrijden. Er was gespeculeerd dat de ECB de rente niet zou verhogen vanwege de onrust op de markt, maar ze houdt zich al weken aan het plan dat ze heeft aangekondigd.

Het enige waarover we in paniek moeten raken, is de paniek zelf

Voor de hand liggende risico’s liggen nog in het verschiet. Heider zegt dat het van vitaal belang is dat er geen gecoördineerde acties meer zijn van spaarders om de prestaties van een bank naar beneden te halen en zich collectief terug te trekken.

“Dat is het belangrijkste: coördinatie,” zei hij. “Elke bank die enige vorm van zakelijk risico heeft genomen om wat geld te verdienen, zal in de problemen komen. De sleutel is: hoe kunnen we voorkomen dat deze paniek of het management van banken signalen afgeeft die de deposanten in staat stellen om te coördineren.

Dat roept een belangrijke vraag op met betrekking tot de huidige crisis, in vergelijking met de vorige, namelijk of dit in de eerste plaats een liquiditeitscrisis of een solvabiliteitscrisis is. Een liquiditeitscrisis is of een bank al dan niet voldoende contanten bij de hand heeft om aan opnameverzoeken te voldoen. Een solvabiliteitscrisis gaat dieper. Dan lijkt het erop dat de leningen die een bank heeft verstrekt niet zullen worden terugbetaald.

Een nieuw soort wereldwijde recessie: waarom deze keer anders is Schakel JavaScript in om deze video te bekijken en overweeg te upgraden naar een webbrowser die HTML5-video ondersteunt

De financiële crisis was ongetwijfeld de laatste, terwijl deze tot nu toe de kenmerken van een liquiditeitscrisis draagt. Dat is veel makkelijker te managen, zeggen analisten.

“Gelukkig is er een draaiboek om een ​​liquiditeitscrisis aan te pakken”, zegt Ajay Rajadhyaksha van Barclays tegen persbureau Bloomberg. “De centrale bank moet resoluut ingrijpen om haar rol als geldschieter in laatste instantie te vervullen. In dit geval is dat de Zwitserse Nationale Bank.”

Nu dat al is gebeurd, is de hoop, zij het zeer voorzichtig, dat deze bankencrisis zijn hoogtepunt al heeft bereikt.

Bewerkt door: Uwe Hessler