Credit Suisse erkende dinsdag “materiële zwakte” in zijn financiële rapportage toen het bonussen voor topmanagers schrapte in de nasleep van zijn slechtste jaarlijkse prestaties sinds de wereldwijde financiële crisis.

De omstreden Zwitserse bank zei ook dat voorzitter Axel Lehmann had voorgesteld om “vrijwillig af te zien van” een aandelentoekenning ter waarde van 1,5 miljoen Zwitserse frank ($ 1,6 miljoen) voor het boekjaar 2022/2023, gezien de “slechte financiële prestaties” van het bedrijf.

Credit Suisse (CSGKF) zei in zijn jaarverslag dat het had vastgesteld dat “de interne controle van de groep over de financiële rapportage niet effectief was” omdat het potentiële risico’s voor de financiële overzichten niet voldoende had geïdentificeerd.

De onthullingen komen slechts enkele dagen nadat de bank de publicatie van het jaarverslag had uitgesteld na een elf uur durende vraag van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission over kasstroomoverzichten voor 2019 en 2020.

Het bestuur concludeerde dat “deze materiële zwakte zou kunnen leiden tot onjuiste verklaringen van rekeningsaldi of openbaarmakingen die zouden resulteren in een materiële afwijking van de jaarrekening van Credit Suisse”, voegde het eraan toe. Credit Suisse zei dat het dringend een “herstelplan” aan het ontwikkelen was om de controles te versterken.

Het aandeel van Credit Suisse daalde in de ochtendhandel met 3,7%. De aandelenkoers van de bank daalde maandag naar een nieuw laagterecord. zoals de ineenstorting van Silicon Valley Bank en Signature Bank investeerders bang maakte en Europese bankaandelen in elkaar sloeg.

– Dit is een zich ontwikkelend verhaal en zal worden bijgewerkt.