Krediet Zwitserland zei dinsdag dat de netto-uitstroom van activa was afgenomen maar “nog niet teruggedraaid” en kondigde aan dat er “materiële zwakheden” waren geïdentificeerd in zijn financiële rapportageprocessen voor 2022 en 2021.

De omstreden Zwitserse geldschieter publiceerde het voor afgelopen donderdag geplande jaarverslag, dat werd vertraagd door een laat telefoontje van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC).

Dat gesprek had betrekking op een “technische beoordeling van eerder bekendgemaakte herzieningen van de geconsolideerde kasstroomoverzichten in de jaren eindigend op 31 december 2020 en 2019, evenals gerelateerde controles.”

In het jaarverslag van dinsdag onthulde Credit Suisse dat het voor de jaren 2021 en 2022 “bepaalde materiële tekortkomingen in onze interne controle over financiële rapportage” had geïdentificeerd.

Deze problemen hielden verband met het “niet ontwerpen en onderhouden van een effectief risicobeoordelingsproces om het risico van materiële afwijkingen te identificeren en te analyseren” en verschillende tekortkomingen in de interne controle en communicatie.

Desondanks zei de bank te kunnen bevestigen dat haar financiële overzichten over de jaren in kwestie “redelijk, in alle materiële opzichten, (haar) geconsolideerde financiële toestand redelijk aanwezig zijn”.

Credit Suisse bevestigde de op 9 februari aangekondigde resultaten voor 2022, die een nettoverlies over het hele jaar lieten zien van 7,3 miljard Zwitserse frank ($ 8 miljard).

De aandelen van de bank daalden dinsdag tijdens de vroege handel in Europa nog eens 5% naar een nieuw dieptepunt ooit.

Liquiditeitsrisico

Eind 2022 maakte de bank bekend dat ze “aanzienlijk hogere opnames van contante deposito’s, niet-hernieuwing van vervallende termijndeposito’s en netto-uitstromen van activa zag op niveaus die aanzienlijk hoger waren dan de tarieven van het derde kwartaal van 2022”.

Credit Suisse zag in het vierde kwartaal voor meer dan 110 miljard Zwitserse frank onttrekkingen aan klanten als gevolg van een reeks schandalen, oude risico’s en tekortkomingen in de naleving.

“Deze uitstroom stabiliseerde zich tot veel lagere niveaus, maar was nog niet teruggedraaid op de datum van dit rapport. Deze uitstroom leidde ertoe dat we liquiditeitsbuffers gedeeltelijk gebruikten op het niveau van de Groep en de rechtspersoon, en we vielen onder bepaalde wettelijke vereisten op het niveau van de rechtspersoon. “