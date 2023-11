Crash von George Russell hoed Testfahrten unterbrochen

13:35 uur ANZEIGE: Kerstcadeau? Haben wir! We kijken uit naar Black Friday en Cyber ​​Monday in onze Formel-1-Fanshop, en doen mee met Black Fan Weeks! Ook niet tot 30.11. Bespaar alstublieft uw geld met de code BLACKFAN23 11 Houd rekening met alles en zorg ervoor dat het product, dat 40 jaar oud is, opnieuw wordt gemaakt. Kerstcadeau kopen? Wir haben sie! Anzeige Mercedes AMG Petronas Fanartikel

12:03 Uhr Neu im Einsatz Fahrerwechsel bij Ferrari en Williams! Charles Leclerc, Logan Sargeant en Nachwuchsfahrer Zak O’Sullivan overheersten de Auto’s van Carlos Sainz, Alexander Albon en Franco Colapinto. Leclerc ligt nadat ze direct zijn vrijgesproken van Rang 4, Sargeant na 14 van Rang 23 en O’Sullivan na 10 runs van Platz 18. Noch drie dagen kilometers, noch voor Fernando Alonso en Yuki Tsunoda, die er niet waren voor de eerste runs.

11:33 uur Die letzten Stunden 3:30 Oefen voor het einde van de laatste tests in Abu Dhabi sinds de eerste auto’s in de box, durf beide teams te testen, heb aangepaste cockpits, heb nieuwe uitrusting en volg het klassement: 1. Sainz

2. Perez

3. Piastri

4. Drugovitsj

5. Schwarzmann De meiden zijn actief, zowel McLaren-Piloten Piastri als O’Ward met 78 absolviert, de minste leider Théo Pourchaire in Alfa Romeo met 44. Ze kampen met technische problemen. © Motorsportafbeeldingen

10:31 uur Belangrijker test voor 2024 Esteban Ocon zit met Jack Doohan in de Alpine A523 en test de Pirelli-Reifen. Voor de Fransen sinds de laatste kilometers en de eindroute kan de man samenkomen, de volgende dag zal de Fehler in 2023 niet kunnen lopen en genieten van de entwicklung: „Als we er later meer over kunnen weten, als dit het geval is, dan is het een goede deal. De test zal immers zorgvuldig worden overwogen. Ik denk dat het mogelijk zal zijn en zal kunnen uitvinden wat we moeten doen.“ doen“, zei Ocon de volgende dag. Loop. Aktuell hat Ocon 63 Runen absoluviert und steht met een beste tijd van 1:26.958 op rang 12, signaleert heutiger Teamkollege Doohan met een 1:27.126 en 53 Runden drei Platz op Platz 15. Meer dan dat, was man 2024 bij Alpine beter machen en wie Ocon de Saison-finalewacht signaleerde, met Kevin Hermann voor nieuwe geschiedenis. © Motorsportafbeeldingen

10:10 uur Blijf staan George Russell verzorgde beide Tests in Abu Dhabi voor de laatste Rotfase. In Kurve 6 staat het sein Mercedes klaar. We zouden graag willen weten dat we het niet zeker weten, maar eerst sinds de Test Fahrten unterbrochen, bis de Auto von der Strecke werd gekocht. © Motorsportafbeeldingen

09:45 Uhr Een prachtige Saison Max Verstappen heeft in zijn Saison Record zijn record en superboten staan. Een Saison die erg blij was met de toppen, voelde zich emotioneel tijdens de laatste Saisonlauf in Abu Dhabi. De mens heeft het zeker gemerkt, dat is de synergie van de RB19 en vooral een bijzondere oorlog. Bovendien zijn er twee opties, en zijn er een paar van de Beste Cijfers aanwezig, die Verstappen dit seizoen heeft, en hebben we een fotomoment voor elkaar. Was de hele zaak met mij afgelopen? Fotostrecke: Max Verstappen: 25 beeindruckende Zahlen zu seiner Formel-1-Saison 2023!

09:15 Uhr Zwischenstand beim Test Dit is het resultaat van de eerste dag van het Marina Circuit, de komende kilometers, 5:45 uur voor het einde van de tests met Patricio O’Ward in McLaren met de huidige 62 runs die zijn vrijgegeven. De kleinste lopen met Lance Stroll in een Aston Martin met 22 auf dem Konto. Koploper is Carlos Sainz met een snelheid van 1:24.799, gevolgd door Sergio Perez en Oscar Piastri. De Young Drivers Test is Felipe Drugovich met de snelste tijd, met een totaal van 1:26.265 in Rang 4, met de Kollegen Schwarzman, Dennis, O’Ward, Colapinto en Bearman na de Platzen 5 bis 10, George Russell dat jij zult zijn in staat om snel te bewegen in rang 8. © Motorsportafbeeldingen

08:45 Uhr Fysio-Bäumchen wechsle dich Als je ’s nachts geen problemen ondervindt, zodat Logan Sargeant aanwezig zal zijn bij Williams, die de laatste dag achter de schermen zal zijn. Rupert Manwaring, langdurig fysiotherapeut van Carlos Sainz, is patiënt van de laatste dagen van Max Verstappen. Dessen Physio Bradley Scanes, zei meermaals de nationale trainer van British Turner, met zijn familievrouwen. Ebenfalls verlassen met Michael Italiano AlphaTauri beziehungsweise Yuki Tsunoda. De fysieke fysiologie van Daniel Ricciardo, de aard van de fysieke vorm van Formulier 1-Abschied op de pagina van Yuki Tsunoda, is een van de onderwerpen van formulier 1.

08:15 Uhr Mount (Red Bull) Everest Voor Mercedes sinds heute George Russell en Frederik Vesti im Einsatz. Lewis Hamilton heeft de vrijheid en kan komend seizoen genieten van het leven in deze Regeneration. Teamchef Toto Wolff heeft een maartroute klaar voor het jaar 2024, voor de W15 na de Abu-Dhabi-Wochenende: “Ik denk dat we er naar uit moeten kijken en er bescheiden over moeten zijn. En met de huidige Tag als goede Tag zijn we trots om de Mount Everest te beklimmen, vanwege de Red Bull-ervaring. Ik zal er geen moeite mee hebben, dat is McLaren in de toekomst. Het is gemakkelijk om de Aston Martin en de ander te zien. We durven het niet te lezen, maar we kunnen het zien in Brixworth en Brackley. En zo is het, zo is het nog steeds. Met een geweldige , geweldige kans, we zullen ernaar streven en ernaar streven.“ © Motorsportafbeeldingen

07:45 Uhr Strecke trocken, weiter gehts De Wasserleck is nog steeds onder controle, sinds 20 minuten konden we het water zien en Sergio Perez zit in het midden met een snelheid van 1:25,724. De beste Nachwuchsfahrer is nog steeds Felipe Drugovich, er ligt op Platz 3, Schwarzman en O’Ward volgen op de Rängen 4 en 5. Het informatieblad, op basis van de huidige resultaten, is nog schaars, we kunnen de resultaten nog steeds monitoren, maar we hebben ook een live beeld van de resultaten. Omdat de informatie die u heeft ontvangen hier beschikbaar is.

07:16 Uhr Rote-vlag Tussen de straten 13 en 14 bevindt zich een Wasserleck, tevens onder de brug bij het hotelcomplex, werd de rode vlag geplaatst en werd de sessie geopend. Die Teams krijgen 10 Minuten voor de Herstart Bescheid, niemand is op de hoogte van de Strecke. Na 35 minuten testtijd zette Felipe Drugovich in Aston Martin de snelste tijd neer met een tijd van 1:26.265 voor Sergio Perez en Oscar Piastri. Zorg ervoor dat de Stammfahrer een eigen Teams-cockpit heeft. Logan Sargeant (Williams), Fernando Alonso (Aston Martin), Yuki Tsunoda (AlphaTauri) en Charles Leclerc (Ferrari), daarna Alexander Albon, Lance Stroll, Daniel Ricciardo en Carlos Sainz. © circuitpics.de

07:00 uur Jugend fährt! Welche Nachwuchsfahrer sinds heute für welches Team in Einsatz? Red Bull: Jake Dennis

Mercedes: Frederik Vesti

Ferrari: Robert Schwarzman

McLaren: Patricio O’Ward

Aston Martin: Felipe Drugovich

Alpine: Jack Doohan

Williams: Franco Colapinto (VM), Zak O’Sullivan (NM)

AlphaTauri: Ayumu Iwasa

Alfa Romeo: Théo Pourchaire

Haas: Oliver Bearman © Motorsportafbeeldingen

06:54 Uhr Verspäteter Start De testdag zelf wordt om 9.00 uur om 9.00 uur voltooid, ook om 6.00 uur MEZ, beginnend om 9.25 uur, aangezien de startdatum wordt uitgesteld, aangezien de Rettungshubschrauber (symboolafbeelding) wordt verzonden tot 9.25 uur om 21:25 uur De sessie aan het einde van de dag duurt tot later, maar moet nog gepland worden aan het einde van de dag om 18.00 uur, ook om 15.00 uur MEZ. © Motorsportafbeeldingen

06:50 Uhr Niet alle Stammfahrer in Einsatz Dit is de reden waarom je hier vandaag bent. Tag gerapporteerd, insgesamt 25, aber nicht jeder Stammfahrer muss heute nochmal hinters Lenkrad. Max Verstappen staat op de Tag met Red Bull, Lewis Hamilton op Mercedes, Pierre Gasly op Alpine, Lando Norris op McLaren, Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg op Haas en Valtteri Bottas op Alfa Romeo. Bij Haas zit Pietro Fittipaldi als „Stammfahrer“ voor de Pirelli Reifentest in VF-23.