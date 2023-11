Craig Counsell wurde als neuer Cubs-Manager eingestellt







CHICAGO – In einer erstaunlichen Entwicklung haben die Cubs Craig Counsell als ihren neuen Manager engagiert.

Die Cubs gaben am Montag bekannt, dass Counsell David Ross an der Spitze der North Siders ersetzen wird, die es in der Nachsaison nicht schafften, nachdem sie in der vergangenen Saison in der Spätsaison verblasst waren. Dass Chicago den 53-jährigen Counsell von den rivalisierenden Brewers abdrängte und ihn zum bestbezahlten Manager der Geschichte machte, löste in der Baseballwelt Schockwellen aus.

„Heute haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, David Ross zu entlassen“, sagte Jed Hoyer, Präsident der Baseball-Operationen, in einer Erklärung. „Im Namen der Cubs-Organisation drücken wir unsere tiefe Dankbarkeit für Davids Beiträge zu unserem Club aus, sowohl auf als auch neben dem Spielfeld. Zuerst als Spieler und dann als Manager hat David immer wieder seine Führungsqualitäten unter Beweis gestellt.“

Quellen sagten Mark Feinsand von MLB.com, dass es sich bei Counsells Vertrag mit den Cubs um einen Fünfjahresvertrag im Wert von rekordverdächtigen 40 Millionen US-Dollar handelt. Die Brewers haben vor Wochen ein Angebot gemacht, das Counsell zum bestbezahlten Manager der MLB gemacht hätte – laut Adam McCalvy von MLB.com etwa 5 Millionen US-Dollar pro Jahr.

Nach Angaben der Cubs wird Counsell Anfang nächster Woche bei einer Pressekonferenz im Wrigley Field begrüßt. Am Montag war Hoyer auf dem Weg nach Scottsdale, Arizona, wo diese Woche die jährlichen GM-Treffen stattfinden.

Es ist bekannt, dass Counsell sich auch mit den Mets und Guardians über ihre offenen Führungspositionen getroffen hat. In neun Spielzeiten bei den Brewers führte Counsell den Verein zu drei Divisionstiteln, fünf Playoff-Teilnahmen und einem Rekord von 707-625 (0,531 Gewinnprozent) in der regulären Saison.

Ross betreute die Cubs in den letzten vier Spielzeiten mit einer Bilanz von 262-284 (0,480 Gewinnprozent) und führte Chicago in der durch die Pandemie verkürzten Saison 2020 zum NL Central-Titel. Die North Siders schienen 1923 auf dem Weg zu einem Playoff-Platz zu sein, verloren aber 15 ihrer letzten 22 Spiele und schieden damit aus der Oktober-Rangliste aus.

Ross, 46, stand für die Saison 2024 unter Vertrag (plus einer Teamoption für 25) und wurde am Ende der Saison für seine Arbeit gelobt, die Cubs durch einen turbulenten Sommer zu führen. Sowohl Hoyer als auch Teamvorsitzender Tom Ricketts schwärmten davon, wie Ross das Team die ganze Saison über konzentriert hielt.

Der Richtungswechsel mit Ross – einem beliebten Mitglied des World Series-Meisterschaftsteams 2016 – erinnert an die Zeit, als die Cubs Joe Maddon vor der Saison 2015 von den Rays abholten. Dies trug dazu bei, dass Chicago den Neuaufbau vollzog und viermal in Folge an den Playoffs teilnahm, darunter drei aufeinanderfolgende Reisen zur National League Championship Series.