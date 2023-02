Smartwatch-zendingen zagen in 2022 een stijging van 12% in vergelijking met 2021 op basis van het laatste Global Smartwatch Model Tracker-rapport van Contrapunt onderzoek. De groei werd aangewakkerd door sterke smartwatch-verkopen in de eerste drie kwartalen van 2022. Verzendingen in de Q4-periode (1 oktober – 31 december) zagen een daling van 2% op jaarbasis, aangewakkerd door stijgende inflatieniveaus en trage groei in India.







Wereldwijde smartwatch-zendingen delen 2021 versus 2022 (Counterpoint Research)

Apple blijft wereldwijd het topmerk wat betreft verzendingen met 34,1% van de markt, gevolgd door Samsung (9,8%) en Huawei (6,7%). Apple zag een sterke vraag naar zijn Watch Ultra-, Watch Series 8- en Watch SE-modellen (2022). Cupertino veroverde maar liefst 60% van de omzet van de wereldwijde smartwatch-markt.

Samsung kwam op de tweede plaats met een stijging van 12% in verzendingen, maar een stijging van slechts 0,5% in inkomsten. Huawei zag een daling van 1 procentpunt terwijl de omzet met 20% toenam. Indiase smartwearables-merken Noise en Fire Boltt stegen naar de vierde en vijfde plaats in wereldwijde verzendingen dankzij de snelle groei in hun thuismarkt. Garmin, Amazfit en boAt schommelden allemaal rond het marktaandeel van 4%. Fitbit kwam op de tiende plaats terwijl Xiaomi nu op de elfde staat.







Smartwatch-verzendingsaandeel per regio 2021 versus 2022 (Contrapuntonderzoek)

Als we de wereldwijde smartwatch-markt per regio uitsplitsen, blijkt dat Noord-Amerika met 29% de grootste markt is op basis van het volume van de verzendingen. India kende een enorme groei in 2022 en is nu de op een na belangrijkste regio voor smartwatches, terwijl China op de derde plaats komt.

Het grootste deel van de smartwatches die in 2022 werden verzonden, bevond zich in de prijscategorie ≤ $ 100, goed voor 35% van alle zendingen. De $ 400 zag de grootste stijging in verzendingen (een stijging van 129% op jaarbasis), grotendeels gevoed door Apple Watch Series 8- en Watch Ultra-modellen.

