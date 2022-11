Cowboys vs. Vikings: Dallas zerstört aufstrebendes Minnesota, 40-3

CNN

Trotz einer Siegesserie von sieben Spielen erlebten die hochkarätigen Minnesota Vikings am Sonntag zu Hause ein böses Erwachen, als sie die Dallas Cowboys mit 40: 3 besiegten.

Die Wikinger starteten stark in Woche 11, mussten aber stattdessen ihre zweitgrößte Heimniederlage in der Franchise-Geschichte hinnehmen.

Cowboys, die Tony Pollard zurücklaufen, hatten zwei Touchdown-Fänge mit einem Karrierehoch von insgesamt 189 Yards vor dem Scrimmage, während Ezekiel Elliott – der mit einer Knieverletzung zwei Spiele aussetzte – mit 15 Carrys für zwei TDs lief, um die Dallas-Offensive zu unterstützen.

Aber die Verteidigung gewann den Tag für die Cowboys. Dallas hielt Minnesota in den letzten drei Vierteln nicht nur auf 0 Punkten und entließ Vikings QB Kirk Cousins ​​am Sonntag sieben Mal in seiner Karriere, sondern sie schnappten sich auch die Serie des Quarterbacks von 39 Spielen in Folge – zu dieser Zeit die längste aktive Serie in die NFL – mit einem Passing Touchdown.

„Wir haben irgendwie unsere Formel gefunden: einfach den Ball laufen lassen, die Verteidigung hämmern, in allen Phasen des Spiels dominieren“, sagte Pollard nach dem Spiel.

Aber trotz der Dominanz der Cowboys von Anfang bis Ende verlief das Spiel nicht ohne Dramatik. Kurz vor der Halbzeit brachte Dallas-Kicker Brett Maher ein 60-Yard-Field-Goal hinein, aber als die Cowboys feierten, gingen die Beamten zurück, um den Fang von Wide Receiver CeeDee Lamb vor dem Versuch des Kickers zu überprüfen.

Maher war gezwungen, es erneut zu versuchen, nachdem das Spiel bestätigt wurde, und kehrte zu seinem Platz für einen weiteren schwierigen 60-Yard-Versuch zurück – und lieferte ab.

„Es gab viele Emotionen“, sagte Maher. „Ich habe während des Kicks, vor dem Kick oder so etwas nicht gepfiffen oder so. Die Emotionen waren also schon irgendwie da draußen, nachdem ich den ersten gemacht hatte. In der Lage zu sein, einen Rückzieher zu machen und mich dort wiederzufinden, wo ich sein musste, bin sehr zufrieden damit, wie ich damit umgegangen bin.“





Während die Niederlage ein Schock für das System war, sagte Kevin O’Connell, Cheftrainer der Vikings, dass er glaubt, dass sein Team es besser machen kann, wenn es an Thanksgiving die New England Patriots empfängt.

„Das wird eine unglaubliche Herausforderung für unser Team. In vier Tagen spielen wir wieder hier, wie gesagt, gegen eine gute Fußballmannschaft. Ich bin bereit, in einer kurzen Woche alles, was wir haben, in dieses Spiel zu stecken. Und ich vertraue darauf, dass unsere Jungs und das, was wir hier aufgebaut haben, richtig reagieren“, sagte er.

Unterdessen werden die Cowboys am selben Tag Gastgeber der New York Giants sein.