Cowboy und VanMoof sind zwei sehr ähnliche E-Bike-Unternehmen, weshalb wir uns alle fragen, ob Cowboy als nächstes Insolvenz anmelden wird, nachdem die Ära des kostenlosen VC-Gelds vorbei ist und Rentabilität der Schlüssel zum Überleben ist. Diese Woche stellte Cowboy vor einer weiteren Preiserhöhung eine günstigere E-Bike-Konfiguration ohne Schnickschnack vor. Schritte, die die Beobachtung des belgischen Boutique-Startups nur noch intensiver gemacht haben.

Dennoch sagt mir Adrien Roose, CEO von Cowboy, dass der E-Bike-Hersteller trotz aller Gemeinsamkeiten auf einer sichereren Basis stehe.

Beispielsweise haben beide europäischen E-Bike-Hersteller in den letzten Jahren Millionenbeträge von Investoren aufgenommen, während sie in Phasen des schnellen Wachstums schwere Verluste verbuchten. Beide konzentrieren sich auf den Direktverkauf hochwertiger, mit Software und Sensoren ausgestatteter E-Bikes, die aus vielen kundenspezifischen Teilen zusammengebaut werden, an Verbraucher, und sowohl Cowboy als auch VanMoof mussten sich Anfang des Jahres zusätzliche Mittel sichern, um unvorhergesehene betriebliche Herausforderungen in einem nach der Pandemie erheblich abgekühlten E-Bike-Markt zu bewältigen.

Von links nach rechts: Cruiser ST, Cruiser und Classic. Bild: Cowboy

Diese Woche hat Cowboy eine günstigere (aber immer noch nicht billige) „Core“-Konfiguration seiner Classic-, Cruiser- und Cruiser ST-Modelle für 2.990 $/2.490 € auf den Markt gebracht, die weniger Funktionen bietet, wie z. B. den Ersatz des wartungsfreien Gates Carbon-Riemenantriebs durch einen öligen Kettenantrieb, da dies anderswo die Preise erhöht. Das ähnelt auf unheimliche Weise der Produktentwicklung von VanMoof mit der Einführung des günstigeren, reduzierten S4, nachdem die Preise für sein überarbeitetes Flaggschiff S5 angehoben wurden, und das alles nur zwei Monate bevor das Unternehmen seine schlechte Finanzlage an die Öffentlichkeit brachte.

Die Core-E-Bike-Konfigurationen von Cowboy sind nur in Schwarz erhältlich, haben kein kabelloses Ladegerät unter der integrierten Telefonhalterung und werden mit einem langsameren Ladestein geliefert. Cowboy erzählte in niederländischer Sprache Hell Magazin, dass die bevorstehende Preiserhöhung von 3490 $/2990 $ auf 3790 $/3290 € am 1. August für seine E-Bikes mit Riemenantrieb (jetzt „Performance“-Konfigurationen genannt) notwendig sei, um „gesund zu bleiben“ (dazu später mehr). Dieselben E-Bikes kosteten bei ihrer Einführung in Europa vor zwei Jahren 2.490 Euro und bei ihrer Einführung in den USA nur 1.990 US-Dollar – damals, als Startups ihre Elektrofahrräder aufgrund des scheinbar endlosen Angebots an Investorenkapital mit Verlust verkaufen konnten.

Cowboy möchte den Unterschied zwischen der Core- und der Performance-Konfiguration durch Software weiter rechtfertigen. In Zukunft profitieren Cowboy-E-Bikes, die für Leistung konfiguriert sind, von den ansonsten optionalen Cowboy Connect-Softwarefunktionen für 300 $/300 €, wie adaptiver Leistung, Unfallerkennung und drei neuen Google Maps-Funktionen, um Live-Fahrinformationen zu teilen, den Fahrer auf bevorstehende Gefahren aufmerksam zu machen und eine Route basierend auf der besten Luftqualität auszuwählen. Cowboy Connect schaltet außerdem die erste Apple Watch-App des E-Bike-Herstellers frei. Alles schön, denke ich, aber sicherlich nicht entscheidend für den Betrieb eines E-Bikes.

Also ja, wie VanMoof sind Cowboy-E-Bikes proprietäre High-Tech-Computer auf Rädern mit einem Funktionsumfang, der manchmal an Spielereien grenzt. Trotzdem möchte Cowboy Sie wissen lassen, dass es anders ist.

„Cowboy ist in einer ganz anderen Situation als VanMoof“, betont Cowboy-CEO Adrien Roose in einem E-Mail-Austausch mit Der Rand. „Unsere wichtigsten Stakeholder, darunter unsere Investoren, Lieferketten- und Vertriebspartner sowie Mitarbeiter, unterstützen den Geschäftsplan, den wir umsetzen, voll und ganz.“

Der große Unterschied zwischen Cowboy und VanMoof besteht in der Aussicht auf Rentabilität: Cowboy hat immer wieder gesagt, dass es knapp ist, nachdem es in den letzten Jahren EBITDA-Verluste von rund 21 Millionen Euro verbucht hatte; VanMoof war es jedoch nie, da er Berichten zufolge in den letzten beiden Jahren jeweils fast 80 Millionen Euro verloren hatte.

Letzte Woche veröffentlichte Cowboy eine Pressemitteilung mit dem Titel „Cowboy auf dem Weg zur Gewinnzone mit Break-Even ab dem dritten Quartal 2023.“ Allerdings teilt mir Roose jetzt mit, dass das Unternehmen „auf dem richtigen Weg ist, unser Rentabilitätsziel im laufenden Quartal und im nächsten Jahr auf Gesamtjahresbasis zu erreichen.“ Natürlich könnte die Rentabilität 1 € betragen, aber sogar Das wäre für das sechs Jahre alte Unternehmen nach einer Verlustgeschichte eine Premiere. Ein profitables Jahr 2024 wäre sicherlich bemerkenswert.

Cowboy-Mitbegründer und CEO Adrien Roose auf einem C4, auch bekannt als Classic, bei seiner Markteinführung. Foto von Thomas Ricker / The Verge

Als Grund für seinen Optimismus für das am 30. September endende Quartal nennt Roose in diesem Jahr bislang ein „bedeutendes Umsatzwachstum“ für jeden Monat sowie „starke Umsätze“ bis Juli nach der Einführung seines aufrechteren und komfortableren E-Bikes Cruiser am 3. Juli. „Wir gehen davon aus, dass die Umsätze unser Ziel übertreffen werden, was es zum bisher besten Monat des Jahres machen wird.“

Roose listet einige weitere bemerkenswerte Unterschiede zwischen Cowboy und VanMoof auf:

Cowboy montiert in Europa in der Nähe seiner Kunden. (Die E-Bikes von VanMoof wurden im Werk in Taiwan montiert und an Kunden verteilt.)

Cowboy hat sich von einem reinen D2C-Unternehmen entwickelt und vertreibt seine Fahrräder nun über eine wachsende Zahl unabhängiger Fahrradhändler und Einzelhändler. Durch diese Fahrradhändler verändert das Unternehmen auch sein After-Sales-Modell. (VanMoofs Direct-to-Consumer-Support wurde fast ausschließlich in etwa 50 Markengeschäften in ausgewählten Städten durchgeführt, während Cowboy derzeit mit über 100 unabhängigen Fahrradgeschäften zusammenarbeitet, um seine Fahrräder zu verkaufen, zu reparieren und zu warten. Weitere 200 sollen in diesem Jahr in Europa hinzukommen.)

Um „gesund zu bleiben“, erklärt Roose offen, dass die Preiserhöhung am 1. August notwendig sei, um sicherzustellen, dass sowohl für Cowboy als auch für sein neues Netzwerk unabhängiger Fahrradgeschäftspartner angemessene Gewinnspannen bestehen. Roose führt auch mehrere andere Kennzahlen an, um den relativen Betriebszustand des Unternehmens zu demonstrieren:

Die Lagerbestände von Cowboy sind im Vergleich zum Vorjahr um 50 Prozent gesunken und das Betriebskapital ist stabil.

Cowboy erzielt bei verkauften Neurädern eine Bruttomarge von 40 Prozent.

Die Produktionskosten sind um 20 Prozent gesunken.

Auch wenn Ihnen die Preiserhöhung von Cowboy vielleicht nicht gefällt, könnte sie in Verbindung mit der allgemeinen betrieblichen Effizienz den Unterschied zwischen Ihrem teuren E-Bike, das jahrelang läuft, und, nun ja,… VanPoof ausmachen! (Anmerkung des Herausgebers: Dank geht an Ex-Verge Dieter Bohn, der das und „VanOOF“ an dem Tag, an dem VanMoof Insolvenz anmeldete, in meine DMs geschoben hat.)

Trotz der Chance, die der Ausstieg von VanMoof mit sich bringt und die durch Cowboys freche Veröffentlichung der Bikey-App erkannt wurde (die dem Unternehmen in den VanMoof-Communities Unmengen an Wohlwollen eingebracht hat), schien Roose wirklich bestürzt über VanMoofs Untergang zu sein, als ich ihn per Videoanruf traf, ein Gefühl, das auch Tanguy Goretti, Mitbegründer und CTO von Cowboy, zum Ausdruck brachte.

„Während viele Leute VanMoof schnell kritisieren, denke ich, dass sie dennoch eine gewisse Anerkennung für ihre Leistungen verdienen“, schrieb Goretti auf Linkedin. „Seit ihrer Gründung vor 14 Jahren (!) haben sie dazu beigetragen, das Gesicht der Branche und die Wahrnehmung von E-Bikes zu verändern. Sie haben es cool gemacht, als es ein Produkt war, das hauptsächlich von unseren Großeltern verwendet wurde. Sie hatten wirklich einen positiven Einfluss auf die Städte, und zwar nicht nur einen kleinen.“